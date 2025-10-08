Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, parti olarak tüm teşkilatla yaz aylarında da boş durmadıklarını, parti genel merkezle, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleriyle, milletvekilleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla yaz döneminde tam kadro sahada olduklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla 49 günde ülkenin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, bu toplantılarda milletin tenkit ve tespitlerine kulak verdiklerini, fikirlerini not ettiklerini, kendilerine yepyeni ufuklar açan değerlendirmelerini hassasiyetle dinlediklerini söyledi.

"Biz siyaset yolculuğunu milletin kılavuzluğunda yapan bir partiyiz. Attığı her adımda önce milletin, sonra vicdanın sesine kulak verip öyle yürüyen, öyle hareket eden bir kadroyuz." diyen Erdoğan, bu partiyi kuran, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra iktidara taşıyan, 24 yıldır partinin arkasında dağ gibi duranın millet olduğunu vurguladı.

Tam 24 senedir güçlerini sadece milletten aldıklarını, milletin çizdiği istikamette eğilmeden, bükülmeden dimdik yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, bundan sonra da milletin rehberliğinde siyaset yaparak, milletin belirlediği rotadan sapmayacaklarını kaydetti.

Yeni yasama yılının çok mühim olduğunun altını çizen Erdoğan, yeni dönemde kendilerini çok yoğun bir gündem beklediğini aktardı.

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'in 4. yasama yılını çok daha verimli bir çalışma dönemi haline getirmek arzusunda olduklarını belirterek, "Komisyonlardan Genel Kurul aşamasına kadar Meclis'in tüm çalışma safhalarında her birinizden aktif katkı bekliyorum. Öncelikli vazifemizin yasama olduğunu unutmadan, vaktimizin ve enerjimizin kahir ekseriyetini inşallah oraya teksif edeceğiz. Ana muhalefetin boş gündemlerle, içi boş tartışmalarla bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Millete ve memlekete hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız." diye konuştu.

"Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır"

AK Parti'nin fıtratı itibarıyla reformların partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'ye son 23 yıldaki büyük dönüşümleri ve reformları AK Parti'nin yaşattığını söyledi.

Erdoğan, içinde bulunulan yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformların hayata geçirildiği bir dönem olarak tahayyül ettiklerini kaydetti.

Yerel yönetimlerde denge denetleme eksikliğinin can yakıcı sonuçlarına son dönemde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında herkesin şahit olduğuna işaret eden Erdoğan, "Milyarlarca lira, belediyelere çöreklenmiş akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk ancak büyüyen, semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir. Hem yerel yönetimlere güveni zedeleyen hem de hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor. Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır." dedi.

Erdoğan, Türkiye ekonomisini geleceğe hazırlayacak sanayide dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında iddialı hazırlıklar içinde olduklarını, bunları yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını bildirdi.

Kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da artıracak bu reform hamlesine herkesin hüsnüniyetle destek vermesini temenni ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Özellikle belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır." diye konuştu.

"Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hal böyleyken beyefendi dün çıkmış, daha çöpünü bile düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine, güya okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Bir de utanmadan yok 'Telefon edin, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Yahu sen önce çöpleri topla. Sen önce vatandaşa su ver. Sen önce milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin hiç insafınız, hiç vicdanınız yok mu? 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz. Özür dileyeceğinize bir de yüzsüzce bize sataşıyorsunuz. Hadi milletten utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun. Hadi kendinize saygınız yok. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşımıza da mı saygınız yok? Çöp dağlarının arasında okuluna, işine, ofisine gitmeye çalışan insanımıza zerre kadar saygınız yok.

Aynaya baktığınızda yahu sizin hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana. Kimden çekiniyor, kimden korkuyorsun? Normalde kendine ve halkına saygısı olan bir siyasetçi bütün bunlardan sonra suç bastırmaya çalışmaz, gündem saptırmaya hiç çalışmaz. Çıkar delikanlıca beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin hesabını millete verir. Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bir bahanesi var. Ama millete hesap verecek yüreği, cesareti, saygısı yok. Ne diyelim? Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor. Yıllarca kontrollü muhalefet edebiyatı yaptılar ama neticede kendileri kontrollü genel başkan oldular."

(Sürecek)