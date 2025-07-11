Erdoğan Kızılcahamam'da AK Parti Toplantısına Katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Kızılcahamam ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Kızılcahamam ilçesine geldi.
Kızılcahamam'a helikopterle gelen ve AK Parti MYK üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, toplantının yapılacağı otele geçti.
AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın saat 10.00'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel