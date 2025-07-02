Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin dergide yayımlanmasına yönelik ifadelerine ilişkin, "CHP Genel Başkanına sadece şunu söylüyorum, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı.

Salondakilerin alkış ve tezahüratlarına karşılık, "Bu coşkuyla inşallah 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim, 'Kale içerden fethedilir.' Kalenin içinde kimler var? Kadınlar var." ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra programa katılanlarla "bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısını söyledi.

Konuşmasında "sıfır tolerans" ilkesiyle kadına karşı şiddetle etkin biçimde mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nda 2005-2021-2022 yıllarında yapılan kapsamlı reformlarla etkin caydırıcı önlemleri hayata geçirdiklerini, 6284 sayılı kanunla başka hiçbir sözleşmeye gerek duyulmayacak şekilde kadınların hak ve hukukunu korumaya aldıklarını belirtti.

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konuk evleri, KADES ve elektronik kelepçe gibi uygulamalarla kadınların yanında olduklarını aktaran Erdoğan, bu örnekleri daha da çoğaltmanın mümkün olduğunu, bundan sonra da "kadınla mümkün" diyerek dayanışma ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Bu can bu tende olduğu müddetçe Allah'ın izniyle milletimize hizmetten, milli iradeyi savunmaktan, hedeflerimize ulaşmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diyen Erdoğan, ekonomide, dış politikada, ticarette, diğer alanlarda Türkiye'yi büyütecek, daha ileri seviyelere taşıyacak faaliyetleri aynı tempoda sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Bu kadro, alkış almak için müstevliler karşısında eğilen bir kadro değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin onurunu, saygınlığını, milletin izzetini ve itibarını korumakta zafiyet göstermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herkes bilsin ki bu kadro alkış almak için müstevliler karşısında eğilen bir kadro değildir. Bu kadro kendi ülkesini süklüm püklüm bir halde yabancılara ve yabancı basın kuruluşlarına şikayet eden bir kadro değildir. Özgür neredeydi? Almanya'da. Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikayet etmeye. Bizim böyle bir derdimiz yok. İstiklal Marşımızda gururla ne diyoruz, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.' Evet, biz işte böyleyiz. Bu ruhu taşıyoruz, bu ruhla yaşıyoruz. Şunu da üzülerek söylemek durumundayım, 'Kuvayi Milliyeciyiz' deyip batıya hoş görünmek için şekilden şekle girenler, elbette bizim öz güvenimizi anlayamaz. Çıkarları ve siyasi ikballeri için güç odaklarına bel bağlayanlar, bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz."

"Bu ülkeyi kuran esas irade budur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılışına gönderdiği telgrafı okudu.

"Bakın onlar şu önemli telgrafın ne manaya geldiğini anlayamaz. Okuyacağım telgraf çok ama çok önemli. Bugün bilhassa güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını, bu ülkenin hangi temeller üzerine inşa edildiğini bilmeyenlere 1920 tarihli şu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Telgraf, çok ivedi. Ankara 21 Nisan 1920. Kerim olan Allah'ın izniyle. Nisanın 23'üncü günü cuma günü, cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Büyük Millet Meclisinin açılış gününü cumaya denk getirmekle bu mübarek günün bereketinden istifade edilecektir. Açılıştan önce bütün mebuslarla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılınarak, Kur'an-ı Kerim'in nuru ve Peygambere salavattan feyz alınacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saadet ve Sancak-ı Şerif taşınarak, meclis binasına gidilecektir.

Bugünden itibaren Ankara vilayet merkezinde Kur'an-ı Kerim hatmi ve Buhar-i Şerif okunmasına başlanacak ve Kur'an hatminin son bölümü hayırlı uğurlu olması için cuma namazından sonra meclis binası önünde tamamlanacaktır. Yaralı ve kutsal vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Buhari ve Kur'an hatmi okunarak, cuma günü Ezan-ı Muhammediden evvel minarelerde salavat-ı şerife irat edilecektir. Meclisin açılışından dolayı her tarafta cuma namazından evvel münasip surette Mevlid-i Şerif okunacaktır. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet niyaz olunur. Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal."

Telgrafı okumasının ardından Erdoğan, "Kardeşlerim, bu ülkeyi kuran esas irade budur." dedi.

"Bu telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum"

Türkiye'nin, bu telgrafta vücut bulan hassasiyetleri korumak, yaşatmak, yüceltmek, her türlü saldırı karşısında bu değerleri muhafaza ve müdafaa etmek niyetinde de istikbale güçlü bir şekilde taşımak için kurulduğunu dile getiren Erdoğan, İslam ile müşerref olunduğu günden beri kurulan devletlerin üzerinde yükseldiği değerler manzumesinin bunlar olduğunu ifade etti.

"Elhamdülillah Müslümanız, Muhammed ümmetindeniz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"1000 yıldır İ'la-yi Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz. CHP Genel Başkanı Özel'e, sözde karikatür üzerinden peygamber efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bu telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum. Dün çıkmış alçaklığı masum göstermek uğruna akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtmak için kırk dereden su getiriyor. CHP Genel Başkanına sadece şunu söylüyorum, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün.

Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekarlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini diyet borcundan dolayı savunuyorsun peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun? Haramilere canlı kalkan oluyorsun da hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun? O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Böyle hassas bir konuda kendini rezil rüsva ederken hiç mi 'ben ne yapıyorum?' diye sormuyorsun. Allah aşkına sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin."

Erdoğan, bu izansızlığın, akıl tutulmasının sebebinin belli olduğunu ifade ederek, "Maalesef bu zat siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. Ne yaptığını, kime ve neye hizmet ettiğini hesap edemiyor." dedi.

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorununun olduğunu belirterek, "CHP sadece belediye soyguncularının değil, daha vahimi milletten kopuk marjinallerin, yüzü maskeli provokatörlerin, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline gelmiştir. CHP, tek başına karar alma ehliyeti olmayan bir şahıs ve şürekasının elinde marjinalleşmekte, Türk siyasetini enfekte eden söylemlerin merkez üssüne dönüşmektedir." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor. Dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aklı başında olan herkes bu gerçeği görmekte. Özgür Özel'in girdiği yol, çıkmaz sokaktır. Gerilim, nefret, hakaret ve kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye'de acıdan ve pişmanlıktan başka varılacak hiçbir yer yoktur. Şundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın, bu millet basiret ve feraset sahibi bir millettir, CHP'nin sorumsuz ve şuursuz yöneticilerinin çekmek istediği tuzağa evelallah düşmeyecektir. Şehitleri koyun koyuna yatan bu asil millet, her türlü fitneyi, bozguncu nifak girişimini bünyesine yaklaştırmayacaktır.

Biz de sükunetimizi koruyacağız, sabırlı ve serinkanlı tavrımızı her şart altında muhafaza edeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın, kardeşlikten taviz vermeyeceğiz. Açık söylüyorum, başaramayacaklar, başaramayacaklar. CHP yönetiminin de bir an önce bu hakikatle yüzleşmesi hayırlı olacaktır. AK Parti olarak bizim samimi dileğimiz, ülkemizin ana muhalefet partisinin kendisini süratle toparlaması, rotasını bulması ve Ankara merkezli siyaset yapmasıdır."

"Aileyi ortadan kaldırarak, ahlakı yok ederek neyi amaçlıyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunu korumanın, aile değerlerini tüm yönleriyle muhafaza ederek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmanın en temel vazifelerinden biri olduğunu kaydetti.

Bugün, dijital bir kuşatma altında yaşandığını aktaran Erdoğan, yeni teknolojilerin bir yandan hayatı kolaylaştırırken, diğer yandan milli ve manevi değerleri tehdit ve tahrip eden unsurlar barındırdığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"LGBT gibi sapkınlıklardan, sanal bahis ve kumar tuzaklarına, cinsiyetsizleştirme politikalarından, kültür emperyalizmine her geçen gün yeni bir cephede mücadele veriyoruz. Hafta sonu yaşanan çirkin görüntülere hepiniz şahit oldunuz. Şimdi soruyorum, bırakın milleti, bırakın ülkeyi, bunlardan kendi çevrelerine hayır gelir mi? Aileyi ortadan kaldırarak, ahlakı yok ederek, masum çocuklara bile zehrinizi zerk ederek siz neyi amaçlıyorsunuz? Menfur fikirlerinizi, çirkin emellerinizi, bozuk değerlerinizi bu topraklarda yaymanıza müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bilhassa bu hususta kadın kollarımız başta olmak üzere partimizin tüm mensuplarından daima müteyakkız bir ruhla çalışmalarını bekliyorum."

(Bitti)