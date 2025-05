Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında yaptığı konuşmada, tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap'ın birlikte var olduğunu, birlikte savaştığını, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Bakın Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde de ifade ettim. Malazgirt, Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, geriledik, çok büyük acılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bunu iyi bilen emperyalistlerin "böl, parçala, yönet" politikasını yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok ama çok iyi biliyorlar. Onun için aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Onun için aramıza nifak soktular, fitne soktular. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak, koparmak için uğraştılar. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında." diye konuştu.

"Birlikteliğimize engel olmak için her yolu deniyorlar"

Türk, Kürt ve Arap'ın birlikte hareket ederse büyük güç olacağını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgeye barış gelir, huzur gelir, refah gelir. İşte bunu engellemek için her yola başvuruyorlar. Kardeşlerim, maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Yaşanan onca acıya, oluk oluk akan onca kana rağmen bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin oyununa gelenler, tuzağına düşenler oldu. Bugün dahi aldananların, bugün bile basireti bağlananların, gözünü nefret ve kin bürüyenlerin olduğunu görüyoruz. Kardeşliğimize pusu kurmaya ısrarla devam ediyorlar. Birlikteliğimize, dayanışmamıza engel olmak için her yolu deniyorlar. Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor."

Bu tuzağa düşmeyeceklerin, bu oyunlara gelmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayacağız; Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Onun için içeride de dışarıda da ayrıştıran, uzaklaştıran, kutuplaştıran, bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz, inadına kardeşliği savunacağız." diye konuştu.

"Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün fesih kararı aldığını ve silah bırakacağını açıkladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunu, milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ilanihaye kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık. Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu son derece nettir. Biz, terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. Tarihiyle, kültürüyle, zaferleriyle, binlerce yıllık köklü tecrübesiyle hareket eden bir millet, bir devlet meseleye nasıl bakarsa, biz de meseleye aynen öyle bakıyoruz.

86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın, bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi en ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla, tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden çok kapsamlı bir şekilde düzenli olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon, çok yakın işbirliği ve eşgüdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin kaygısı, endişesi, şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız, aynı yerdeyiz. Üstelik bugün Allah'a hamdolsun her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak. Şunu artık herkes görmelidir; bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir, yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)