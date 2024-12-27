Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde, katılımcıları ve Balıkesir halkını selamlarken, Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Patlamanın yaşandığı gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hızla bölgeye geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sanayi bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler, ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz, kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız. Bugün iki ailemizi ziyaret ettik, onlarla da dertleştik. Acımız büyük, yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Allah onlardan razı olsun, diyorum. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir Balıkesirli kardeşim şüphe duymasın."

Samimi bir üzüntüsünü de paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı, 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Bunlar bizim ortak acılarımız ama bakıyorsunuz henüz cenazeler bile kalkmadan, daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferler olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir. Bu hukuki olarak doğru da değildir, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin. Bir de bizi vicdan yoksunu bu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
img

Ekonomistten asgari ücretliler için bomba öneri
img

Gönderdiği futbolcu sezon ortasında Fenerbahçe'ye geri döndü
img

Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.