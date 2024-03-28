Erdoğan: Kocaeli'nde istihdamı desteklemek için 24 milyar lira prim teşviki verdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamı desteklemek için Kocaelili işverenlerimize yaklaşık 24 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. İlimizdeki aktif sigortalı sayısı 276 binden 786 bine çıktı." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, ulaştırmada 151 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 376 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Osmangazi Köprüsü'nü, Kuzey-Marmara Otoyolu'nu şehrimize kazandırdık. TEM-Otogar Köprülü Kavşağı'nı inşa edip trafiğe açtık. Derince Limanı-D-100 ve TEM Otoyol bağlantısını 2025 yılında tamamlayacağız. İzmit Doğu Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar bu kesimdeki TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmalarına başladık. İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun 18 kilometresini tamamladık. Kalan kesimlerdeki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yalova-İzmit Otoyolu projesinin çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Otogar-Kuruçeşme tramvay hattını ve Kartepe teleferik hattını hizmete aldık. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını da 17 Mart'ta hizmete verdik. Kocaeli'yi yüksek hızlı tren merkezi haline getirdik. Gebze-Halkalı banliyö tren hattı sayesinde Gebze'yi Boğaz'ın altından Halkalı'yla buluşturduk. Yılda 2 milyon ton taşıma kapasitesine sahip Köseköy Lojistik Merkezi'ni hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projesinin ihale hazırlıklarını da yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yapımı devam eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca metro hattını da Marmaray'a entegre edeceğiz. Şehrimize Karamürsel, Kızderbent ve İhsaniye barajlarını, 4 sulama tesisi, 10 taşkın koruma tesisi ve 5 HES tesisi kazandırdık. Kocaelili çiftçilerimize 5,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 6 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 5 teknopark,136 araştırma-geliştirme merkezi ve 17 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Kocaelili işverenlerimize yaklaşık 24 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. İlimizdeki aktif sigortalı sayısı 276 binden 786 bine çıktı. Enerjide, Kocaeli'nin bütün ilçelerine doğal gaz arzını sağladık."

Mitingde, şehre yapılan yatırımların yer aldığı film gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu esnada katılımcıların kendisine uzattığı bazı pankartları imzaladı.

Film gösteriminin ardından konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle, Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, tüm bakan arkadaşlarım hep birlikte çok daha fazlasını ilave edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını mitingdekilere emanet ettiğini söyleyerek, "Tamam. Sahip çıkıyor musunuz? Fire yok." demesi üzerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, platforma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü'yle birlikte çıktı.

Mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Büyükakın ve Talus da konuşma yaptı.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tek tek platforma davet ederek, vatandaşları selamladı.

Kartepe Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mustafa Kocaman'ı çağırdığı esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra milletvekilleri, parti yöneticileri ve belediye başkan adaylarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

"Hazır mıyız?" diyen Erdoğan, "Elleri kaldıralım ama öyle bir haykıralım ki yarın İstanbul mitinglerinde ilçeler, hepsi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız." sözlerini alandakilerle birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısına alandakilerle birlikte eşlik etti.

Mitingin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Kocaeli'yi çok seviyoruz. Seviyoruz be. Çok seviyoruz be. Pazar akşamı daha çok seveceğiz." ifadesini kullandı.

(Bitti)