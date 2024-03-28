Erdoğan: AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı ikaz edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba ve heder olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, buraya 85 bin kişinin katıldığını söyledi.

Seçim kazanamayan CHP'nin bu durumu bilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam reis" yazılı dövizi okudu.

Erdoğan, seçimlere artık iki gün kaldığını kaydederek, "Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız. Öncesinde telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan eşi, dostu ve akrabayı mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba ve heder olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin basiretine, ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendisinin "Cumhurbaşkanı olarak efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini", Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını, seçim maratonunda 52 farklı şehre gittiklerini, son il mitingini burada yaptıklarını söyledi.

Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkenin dört bir ucundaki vatandaşlarla kucaklaştıklarını, gençlerle selamlaştıklarını, yaşlıların hayır duasını aldıklarını, hanım kardeşleriyle hasbihal ettiklerini belirten Erdoğan, sanayicilerle üreticilerle bir araya geldiklerini, emekçilerin sesine kulak verdiklerini, ahilik geleneğinin temsilcisi esnafla istişare ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki vatandaşların "Gençlik burada reisinin yanında" sloganına "Ben de sizin yanınızdayım." yanıtını verdi.

Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerin sevincini paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik. Hasret giderdik muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur. Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk, burada gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz, beraberiz. Hani seçim şarkımızda diyorduk ya, 'Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir kışımız bir, aynı dağın yeriyiz biz.' Evet işte hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Kardeşliğimize ne kadar sıkı yapışırsak sorunların üstesinden o derece rahat geliriz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gücünün vatandaşlarının birliği, beraberliği, vahdeti ve aralarında tesis ettikleri sarsılmaz bağ olduğunu ifade etti.

"Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır"

Bu bağı hem korumaları hem de perçinlemeleri gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bağı hem korumamız hem de perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Türkiye rüştünü defalarca ispat etmiş, olgun bir demokrasiye sahiptir, seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir. Uğruna bedel ödediğimiz bu kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, gönül verdiğimiz partiler farklı olabilir, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Sandığın itibarının korunması noktasında siyasetçisi, kamu görevlisi ve seçmeniyle hepimize sorumluluklar düşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oya sahip çıkarak, demokrasiye karşı mesuliyetin yerine getirilmesi gerektiğini, bu konuda adaylarla birlikte tüm vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını anlattı.

"Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı"

Seçimlerin diğer vilayetlerle birlikte Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını dileyen, mitingdeki büyük katılımın benzerini az önce Bursa'da gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bugünlere büyük mücadeleler sonunda ulaştık, kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Demokraside, ekonomide, hak ve özgürlüklerine sahip olduğumuz hiçbir imkan bize lütuf olarak verilmedi. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık, nice zorlukla karşılaştık. Gizli, açık, nice sabotaja maruz kaldık. Bir başka ülkenin ve milletin başına gelse bir daha yeniden ayağa kalkamayacağı büyük felaketler yaşadık. İşte son olarak, 6 Şubat'ta bir gecede 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 104 milyar dolarlık zarara yol açan asrın felaketi depremle imtihan edildik. Allah'a sonsuz şükürler olsun, tüm bu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık."

(Sürecek)