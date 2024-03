Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunda kendilerini en iyi anlayacak yerlerden birinin Bursa olduğunu söyledi.

Bu kentin başta Togg fabrikası olmak üzere ülkenin prestij eserlerine öncülük ettiğini ve ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Allah vergisi büyüleyici güzellikleriyle, medeniyetlerin mirası eşsiz birikimiyle en önemlisi de vakur insanıyla Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah, Bursa 31 Mart'taki tercihiyle bu duruşunu büyükşehirde ve ilçelerde belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Ben buna inanıyorum, Bursa'ya güveniyorum. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Alandaki katılımcılara, "Bursa, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler var mıyız? Bursa'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularını yönelten Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta "milli irade bayramı"na kavuşacaklarını söyleyerek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bursa'nın sadece sahip olduğu maddi imkanların değil, özgürlüğün kıymetini de çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen tarihi istiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden birinin bu şehir olduğunu belirtti.

Erdoğan, bir asır önce, iki yılı aşkın süre işgal altında kalan Bursa için milletin karalar bağladığına, Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitlerin gönül coğrafyasının dört bir yanında destanlar yazdığına dikkati çekerek, "Cezayir'i bir ikindi bastılar/Camilere çifte çanlar astılar/ Yiğitleri kurban diye kestiler/ Sokakları mermer taşlı/Güzelleri hilal kaşlı Cezayir/" dizelerinin yer aldığı ağıdı okudu.

Cezayir'e sefere çıkıp memleketlerine dönemeyen yiğitlerin ardından yakılmış bu ağıdın bugün de kendilerine önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde Gazze'de yaşananların bundan bir farkı var mı, yok. Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya'yla aramızın açıldığı terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde Batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi. Hamdolsun, o dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi, kendi gücümüzle, imkanımızla, mücadelemizde başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar, her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular."

"İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle bir olup bu oyunları birer birer bozduklarını vurgulayarak, "Kimi tuzakları geçtiğimiz mayısta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları, askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Her dönemde yeni araçlar, yeni argümanlar, yeni taktikler devreye giriyor. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu toprakları vatan yapmak için verdikleri uğraşı, vatanı elde tutmak için de sürdürmek mecburiyetinde olduklarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Aksi takdirde tıpkı bir asır önce yapmaya çalıştıkları gibi bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlıyorsa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar, bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar, bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar, bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar."

"CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyasi vizyonun sıfır olduğunu, siyasi programın ve projenin mevcut olmadığını belirterek, "İcraat desen zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor. CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Üye sayısı az olan marjinal partilerin sağa sola talimat verdiğini, istikamet çizdiğini, seçmenin iradesine ipotek koyduğunu belirten Erdoğan, "CHP'li faşist yöneticiler 'kapıdan giremezsiniz' diyerek zaten bunları her gün tokatlıyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak, hukuk, değer, prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü." diye konuştu.

