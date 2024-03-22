Erdoğan: Bizim davamız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ne köken ne mezhep, meşrep istismarıyla ne de ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Bizim davamız medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizen Erdoğan, "Bizim ne köken, ne mezhep, meşrep istismarıyla ne de ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Bizim davamız medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır." diye konuştu.

Ülkenin her karış toprağına, her vatandaşın hayatına dokunan nice işlere imza atıklarını vurgulayan Erdoğan, "Karabük'e de 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1452 yeni derslik kazandırdık. Karabük Üniversitesi'ni kurduk. Türkiye'deki ilk tıp mühendisliği, raylı sistemler mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği bölümleri üniversitemiz bünyesinde açıldı. 11 bin 737 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 37 spor tesisi inşa ettik." bilgisini verdi.

Karabüklü ihtiyaç sahiplerine toplam 1,1 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını bildiren Erdoğan, "Sağlıkta 686 yataklı 7 hastane dahil, 16 sağlık tesisi kazandırdık. Ovacık Entegre İlçe Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ek hizmet binasıyla büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

860 konutluk yeni ihaleye çıkılacak

TOKİ aracılığıyla 6 bin 212 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, 280 konutun yapımının ise sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Soğuksu'da 860 konutluk yeni TOKİ ihalesine yakında çıkılıyor. Şehrimize kazandırdığımız 2 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 91'ine hizmet veriyoruz. Karabük'teki 4 millet bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 7 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometreye çıkardık. Safranbolu-Karabük-Gerede ayrımını Eskipazar şehir geçişini, Ovacık şehir geçişini bölünmüş yol olarak yaptık. Şehrin çeşitli bölgelerinde 15 adet tek ve 9 adet çift köprü inşa ettik. Kastamonu-Karabük yolu, Karabük-Yenice yolu, Karabük şehir geçişi, Safranbolu-Karabük ayrım yolu, Ovacık-Karabük ayrımı yolunun yapımına devam ediyoruz."

"Bölgede 6 bin istihdam sağlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irmak-Karabük-Zonguldak demir yolu hattının modernize edildiğini belirterek, Karabük'e 2 baraj, 4 içme suyu tesisi, 3 sulama tesisi, 1 gölet, 56 taşkın koruma yer altı depolama tesisi ve 4 hidroelektrik santral tesisi inşa edildiğini aktardı.

Al Değirmen Barajı'nın yapımının devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Karabüklü çiftçilerimize yaklaşık 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Karabüklü işverenlerimize 1,1 milyar lirayı aşan prim teşviki sağladık. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'ni kurarak 76 adet sanayi parselinin tamamının yatırımcı firmalara ön tahsisini yaptık. Altyapı çalışmaları devam eden bu bölgede inşallah 6 bin istihdam sağlanacak." dedi.

Erdoğan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin 226 hektar ilaveyle büyütüldüğüne işaret ederek, "Böylece bu organize sanayi bölgemizde yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız. Kapanmak üzere olan Kardemir'i alıp ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik. Fabrikamızın üretimi ve istihdamıyla sürekli büyütüyoruz." diye konuştu.

Karabük merkez, Eskipazar, Safranbolu ve Yenice'ye doğal gaz arzının sağlandığını belirten Erdoğan, "Diğer ilçelerimize doğal gaz arzı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yer tahsisi yapılan yeni adliye binamızın inşasına yakında başlanacak. Şehir merkezindeki devlet demir yolları tesislerini de gar park olarak şehrimize yeni bir nefes alanı olarak kazandırmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingdeki konuşmasının ardından, partisinin Karabük il ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, miting alanına gelişinde vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve hediyeler verdi.

Miting alanına, "Senin yolunda hep olduk, sevdanla kavrulduk, biz bu gençlik aşkıyla bir tek sana vurulduk", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik sen dik dur Reis, Karabük için ant içtik" yazılı afişler asıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada Karabük'ün de üzerini raptiyeyle işaretledi.

Mitinge Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

(Bitti)