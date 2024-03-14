Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da tekstil kent kurarak istihdam kapısı açtıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmaktır." dedi.

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarda Ağrılı ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira kaynakla destek olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 yataklı merkez, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere bin 125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını belirtti.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini 200 yataklı bir ek bina ile büyüteceklerini dile getiren Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 386 konutun yapımına devam ettiklerini söyledi.

Kentsel dönüşümde Ağrı'da 6 bin 181 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, Ağrı'daki beş millet bahçesinden dördünü bitirdiklerini, Murat Nehri Millet Bahçesi'nin yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, 16 kilometreden devralınan bölünmüş yol mesafesinin, 405 kilometreye çıkarıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı, şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Sınır Kapısı yolunu, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt-Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Tutak Viyadüğünü ve tüm Küpkıran Köprüsünü inşa ettik. Kağızman-Tuzluca-Cumaçay-Ağrı yolunu, Iğdır-Doğubayazıt yolunu ve Hamur Çevre Yolunu bu sene bitiriyoruz. Ahmed-i Hani Havalimanı'na terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl ne oldu biliyor musunuz? 316 bin. Nereden nereye?

Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı'yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Yazıcı Barajı'yla Ağrı Ovası'nda yaklaşık 250 bin dekar zirai arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. Yukarıçay ve Derecek barajları ile Yeşilhisar Göleti'nin yapımına devam ediyoruz. İnşası süren sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz."

Ağrılı çiftçilere 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Ağrı'ya 314 ahırı ve 3 et entegre tesisini içeren bir proje kazandırıyoruz. İstihdamı desteklemek için Ağrı'daki işverenlere 640 milyon lira prim teşviki verdik." diye konuştu.

"Bu yıl da Hamur'u doğal gaza kavuşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'a doğal gaz arzını sağladıklarını, bu yıl da Hamur'u doğal gaza kavuşturacaklarını bildirdi.

Ağrı'ya, 31 Mart'tan sonra belediyelerle işbirliği içinde çok daha fazla hizmet ekleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanlarının seçilmeleri halinde cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarıyla her daim başkanlarının yanında olacaklarını, belediyelerin getireceği her yatırımı, hizmeti destekleyeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada, bir iş makinası operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Notlar

Erdoğan'ı, havaalanından miting alanına gelişinde caddelerde ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.

(Bitti)