Erdoğan: Amacımız insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür." dedi.

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de 21 yılda her şeyi değiştirdiklerini, geliştirdiklerini, ülkeye her konuda çağ atlatacak işler yaptıklarını ve milletin de çalışkanlığıyla, gayretiyle, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurduğunu belirten Erdoğan, sadece muhalefetin bu sürecin dışında kaldığını, onu değiştiremediklerini söyledi.

Muhalefetin dün de bugün de kendini milletin üstünde gördüğünü, insanlara tepeden baktığını dile getiren Erdoğan, mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranan muhalefetin, geçmişte de ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla 'kent uzlaşısı' adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu, bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları, herhangi bir hayırlı işe el verdikleri görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım, yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı? CHP Genel Başkanı'nın, CHP'nin kimi adaylarının üsluplarını, tavırlarını, beyanlarını, edalarını sizler de takip ediyorsunuz. Atalarımızın çok güzel bir sözü var, 'Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.' İşte bunların durumu tam da o şekilde. Üstelik bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle örtmeye kalkıyorlar. Halbuki yine atalar ne demiş, 'Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü şaşırmış."

"Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik"

Muhalefetin, taklitçilik peşinde koşarken kendi yolunu kaybettiğini belirten Erdoğan, "Bu şaşkınlar kerameti kendilerinde gördükleri için herkese ayar vermeye, her yere laf yetiştirmeye, herkesi kendilerine tabi etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah görenlerin kullandıkları yöntemlerin adını anmaktan biz hicap ederiz. Bugünden havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Allah göstermesin ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetimizin 100. yılına kilitlenmiştik, şimdi rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik."

"Bizde sadece eser, hizmet, çalışmak olur"

Türkiye'nin diplomasi, ekonomi, üretim, ordu, sanayi, turizm ve insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, güncel tartışmalar, gelip geçici sıkıntılar ve üstesinden gelinebilecek sorunların kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi.

Programlarını kararlılıkla uyguladıklarını, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını aktaran Erdoğan, cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, meclisiyle, belediyeleriyle ve tüm kadrolarıyla milletin hizmetkarı olarak yola devam ettiklerini kaydetti.

Bundan daha sağlam bir adım olmayacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz size inanıyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz? Mesele yok. Şayet aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz, hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir, enaniyet, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser, hizmet, çalışmak, mücadele etmek olur, eksik bırakmışsak tamamlama, hata yapmışsak düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen hala korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok."

"Kazananın İzmir olmasını diliyoruz"

Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılımın 100 bin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündoğdu Meydanı bizi bugün yine yanıltmadı." dedi.

Erdoğan, İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrin kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istediklerini söyledi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en nadide köşelerinden olan İzmir'i, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talip olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız, belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı, benim milletim de bizi buralarda bırakmazdı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. İzmir 31 Mart'ta işte bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz."

(Sürecek)