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Erdoğan: Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın gölgesinde dolaşmasına rıza gösteremeyiz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz." dedi.

Erdoğan, partisince Abide kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Türkiye Süper Kupası final maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını anımsatarak, maçın Şanlıurfa'ya yakışacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü verdiklerini dile getiren Erdoğan, yerel seçimde şehirleri emanet edecekleri belediye başkanlarını da bu anlayışla belirlediklerini vurguladı.

Erdoğan, 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğini belirterek, "Her iş gibi belediye başkanlığı da nasip işidir. Ehem mühim hesabı bazen sizi belli bir yola icbar eder. Bu süreçte eksiğimiz hatta hatamız çıkabilir. Asıl olan, samimiyetle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmektir." ifadesini kullandı.

Zihinlerinde ve kalplerinde Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabb'im hepsini de ıslah etsin." diye konuştu.

"Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil esere, hizmete, yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size bu hususlarda daha fazlasını, daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Haydi projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım, ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyeceği stratejilere, politikalara dair programı olan varsa gelsin, bu hususlarda da boy ölçüşelim. Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların sadra şifa tek bir emeklerinin olmadığını biz biliyoruz. Çoğunu ifade edemediğimiz, ülkemiz ve milletimiz adına yaptığımız hayırlı işleri de biliyoruz.

Bunca gayreti, fedakarlığı, emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz, ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Bilakis saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği, burada olduğu gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin. Benim bildiğim Şanlıurfalının böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz."

"Urfa bir kez daha milli irade bayrağını rekor oyla en tepeye dikecektir"

Pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatan Erdoğan, Şanlıurfa'da ramazanın bir başka güzel geçtiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirerek rahmet ve mağfiret ayı haline getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rabb'imin bizlere Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını görmeyi de nasip edeceğine inanıyorum. Bunun için ramazanda hep beraber çok çalışacağız. Meydanı kendinden başka kimseye faydası dokunmayan muhterislere, istismarcılara bırakmayacağınıza inanıyorum. Meydan bunu gösteriyor zaten. Demokrasiyi ağzından düşürmeyip, faşistlikte sınır tanımayanlara bu şehrin geleceğini emanet etmeyeceğinize inanıyorum. Urfa bir kez daha milli irade bayrağını Allah'ın izniyle rekor bir oy oranıyla en tepeye dikecektir."

Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalılara güvendiklerini kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan bu Şanlıurfa'dan 31 Mart'ta da aynı kadirşinaslığı bekliyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Ne yaptıysak fazlası olmayacak, eksiği çıkacak şekilde onu anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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