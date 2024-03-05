Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sivas mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate indirdiklerini belirterek, "Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Ramazan ayına az kaldığına işaret eden Erdoğan, pazar gecesi ilk sahurun, pazartesi günü ise ilk iftarın yapılacağını anımsattı.

Erdoğan, ramazanda tutulacak oruçların ve ibadetlerin Allah katında kabul ve karin olmasını dileyerek, "Rabbim bizlere Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce erişmeyi nasip etsin inşallah. Bunun için rahmet ve bereket ayı olan ramazanı gündüzüyle ve gecesiyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sivaslı kardeşlerimizin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin son 21 yılının Cumhuriyet döneminin en parlak yılı olduğunu vurgulayan Erdoğan, eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi büyütürken şehirlerin de çehresini değiştirecek yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Sivas'a da son 21 yılda toplam 197 milyar lira yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kazandırdıklarını aktardı.

Ayrıca 17 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarının inşa edildiğine, biri stadyum olan toplam 56 spor tesisinin yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 4,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 600 yataklı merkez hastanesi başta olmak üzere, toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 1071 yatak kapasiteli Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanemizi en kısa sürede hizmete vereceğiz." diye konuştu.

11 bin 619 konut hak sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ aracılığıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 740 konutun yapımına da devam ettiklerini aktararak, iktidara geldiklerinde Sivas'ta atık su arıtma tesisi olmadığını, bugün 7 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 87'sine hizmet verdiklerini kaydetti.

Sivas'taki 10 millet bahçesi projesinden beşini tamamladıklarını, diğerlerinin yapımının da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırmada, 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye çıkardık. Sivas-Malatya yolunda bulunan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli ve bağlantı yollarını tamamladık. Numune Hastanesi farklı seviyeli kavşağını ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Halen inşası süren çok sayıda yol, köprü ve tünel projesini tamamladıkça hizmete vereceğiz. Kuzey çevre yolu ve 4 Eylül Sanayi Kavşağını Sivas'a kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor."

"TÜRASAŞ'ta milli yük vagonlarını üretiyoruz"

Son 21 yılda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) canlandırarak gücüne güç kattıklarına işaret eden Erdoğan, "Birilerinin kapatılacağı yalanını yaymaya çalıştığı TÜRASAŞ'ta mühendislerimizin tasarımı milli yük vagonlarını üretiyoruz. Bununla kalmadık. Şimdi de ilk etapta 250 kişiyle başlayıp daha sonra 500 kişiyi istihdam edecek Boji Üretim Fabrikası ile TÜRAŞAŞ'ı büyütüyoruz." dedi.

"Bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demiryollarının modernizasyonunu özellikle yapan Sivas'ın bu çalışmalardan payına düşeni aldığını vurguladı.

Bu kapsamda Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonunun tamamlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızı hizmete alarak iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate indirdik. Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan da memnuniyet duyuyoruz. Hızlı tren için 'bu hizmet değildir' diyenler de en azından böylece hizmet neymiş, nasıl yapılırmış öğrenmiş olur.

Bilindiği gibi bu hat, Edirne'den Kars'a uzanan, doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçasıdır. Hattın, Sivas-Erzincan arasındaki kısmının yapımına başladık. Mevcut Divriği-Kars hattını elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Sivas Lojistik Merkezimizin yapımına devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç ve dış hatlar terminal binasını hizmete sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta tarım ve ormanda 20 baraj, 11 içme suyu tesisi, 74 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 192 taşkın koruma tesisi, 28 gölet, 9 yer altı depolama tesisi ve 19 hidroelektrik santrali açtıklarını söyledi.

"Sivas'taki işverenlere 2,2 milyar lira prim teşviki verdik"

Geçen yıl ekim ayından itibaren uzunluğu 15 bin metreyi bulan iletim hattıyla Pusat-Özen Barajı'ndan alınan suyu, 4 Eylül Barajı'nda depolamaya başladıklarını aktaran Erdoğan, "Beydilli Barajı ile şehrimizin içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamayı planlıyoruz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 641 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Halen 37 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 9 baraj ve göletin inşaatı devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivaslı çiftçilere 36 milyar liranın üzerinde tarımsal hibe desteği verdiklerini, Sivas ve bu şehri de içine alan bölgede, sanayi ve teknolojide yeni Organize Sanayi Bölgesi, Teknokent, 4 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarını anlattı.

Bu yılın yatırım programında yer alan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi projesinin altyapı inşaatını sene sonuna kadar tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sivas Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ni 245 hektar büyüttük. İstihdamı desteklemek için, Sivas'taki işverenlere 2,2 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, merkezin yanı sıra Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Gemerek, Gülçayır, Gürün, İmrallı, Kangal, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara'ya doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl Hafik ve Koyunhisar'a önümüzdeki yıl Gölova'ya, sonraki yıl Doğanhisar'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Sivas'a yapılan hizmetlere ilişkin videoyu izleten Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla belediye başkanlarıyla el ele vererek şehirleri çok daha iyi yerlere taşıyacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Belediye başkanlarımızı, sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımıza çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum. Sivas'a inanıyorum, biliyorum ki Sivas da bize inanıyor. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, AK Parti'nin Sivas Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, "Özellikle İstanbul'da demografik yapıda bir numara hangi ilimiz?" diye soran Erdoğan, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Sivas" yanıtının ardından, "Peki buradan Sivaslı kardeşlerimi arıyor musunuz, onlara coşku heyecan veriyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan, "İhmal etmeyin. Bak 31 Mart akşamı inşallah Sivaslı kardeşlerim gümbür gümbür, ihmal etmiyoruz. Ben size inanıyorum." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın da birer konuşma yaptığı mitinge, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Miting alanında, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Babalar sözünü tutar" yazılı afişler asıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Sivas'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehre gelişinde karşılayanlar arasında Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcular da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı Sivasspor forması hediye edildi.

(Bitti)