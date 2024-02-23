Erdoğan: 'Kandil'le uzlaşı arayışı CHP'nin ortak noktasının kalmadığını gösteriyor'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, muhalefetin belediye başkan adaylarının, şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteriyle değil, parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirlendiğini ifade etti.

Kendilerinin İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini ve aynı şekilde diğer yerlerdeki adayları belirlerken şehirlerin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettiklerini anlatan Erdoğan, bu şekilde tespit ettikleri Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının verdiği her sözün arkasında kendilerinin, Cumhurbaşkanı'nın, Hükümet'in ve Cumhur İttifakı'nın olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçü olmadığını belirterek, "Öyle ki 'Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor' havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da tabii kavga çok sert geçiyor." dedi.

Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça, bu partiye gönül verenler adına kendilerinin de üzüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin, ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine, son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. 'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP, artık oyun kurucu olmaktan çıkıp, kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim, koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir, lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin yüzde 90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok." ifadelerini kullandı.

"Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir"

Belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdıkları halde muhalefet cenahının utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalıştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar, kendilerine verilen kaynakları şahsi hırsları, heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler. Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor."

"Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçen mayısta Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükselttiklerini, şimdi de gelecek seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Şehirleri gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyesiyle sizler burada gereken adımları atarken, biz de cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse şimdi buradan, Balıkesir'den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Balıkesir, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için ana kademe, kadın kolları, gençlik, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Balıkesir'le birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularını yönelttiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı. Bunun üzerine Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

"Son 21 yılda Balıkesir'e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehre yaptıkları yatırımlara değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bizim eser ve hizmet siyasetimizin lafta kalmadığının, icraatla temellendirildiğinin ispatlarından biri, son 21 yılda Balıkesir'e yaptığımız, ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok, icraat var icraat. Bu yatırımla eğitimde 4 bin 832 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. İkinci devlet üniversitemiz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini faaliyete geçirdik. Gençlik ve Spor'da 10 bin 868 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Balıkesir'de 1100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2 bin 624 yataklı 35 hastaneyle birlikte 81 sağlık tesisi yaptık."

(Sürecek)