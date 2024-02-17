Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta Türkiye'de Değişim Dalgası Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta tüm Türkiye'de çok farklı bir tablo bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde, özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Tek gayelerinin ülkeye, millete, şehirlere, hizmet etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu amaçla Rize'ye son 21 yılda toplam 150 milyar lira tutarında kamu yatırımının yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta tüm Türkiye'de biz çok farklı bir tablo bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rize'de eğitimde 2 bin 11 yeni derslik inşa edildiğini, kente üniversitenin kazandırıldığını, yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarının açıldığını anımsatan Erdoğan, ikisi stadyum olan toplam 110 spor tesisinin yapıldığını anlattı.

Sağlıkta 1063 yataklı 11'i hastane, toplam 30 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Toplam 800 yataklı Rize Şehir Hastanemiz ve 1200 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Size söz verdim mi, şehir hastanesi dedim mi... Şu anda sahilde şehir hastanesinin fore kazıklarının nasıl çakıldığını gördünüz mü? İşte oraya 800 yataklı şehir hastanemizi yapıyoruz. Laf ola beri gele yok, söyledik mi yaparız ve yapıyoruz." diye konuştu.

"Ayder'de 440 bin metrekare alanda, yenileme ve koruma projemizi sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 sağlık tesisinin ihale, proje ve arsa tedarik aşamasının halen devam ettiğini belirterek, TOKİ eliyle Rize'de 3 bin 892 konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Rize'de 1315 konutun yapımının devam ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riskli yapı olarak belirlediğimiz, 1592 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şimdi Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık, açılışa hazır hale getirdik. İyidere Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Rize, Çayeli ve Pazar Millet Bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ayder Yaylamızda 440 bin metrekare alanda, yenileme ve koruma projemizi sürdürüyoruz. Ayder'de toplam 1917 araçlık yeraltı kapalı otoparkının yapımını tamamlamak üzereyiz. İcraat, icraat, laf değil, icraat... İnşallah yeni sezonda hizmete girecek."

"Rize'ye 21 milyar lira tarımsal hibe ve yatırım desteği verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 odalı termal tesis kaba inşaatının bittiğini, 52 adet benzer konaklama biriminin ve Gelin Tülü Şelalesi Seyir Terası'nın yapımının da tamamlandığını bildirdi.

Ulaştırmada 175 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, Ovit Tüneli'ni ve bağlantı yollarını açtıklarını, Karadeniz sahil yolunu yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Ayder, Güneysu-Büyükköy, Çamlıhemşin-Ayder, Rize-Ambarlı- Küçükçayır yollarını tamamlayarak, hizmete açtık. Hurmalık tünelleri ve bağlantı yollarını, Salarha Tüneli'ni tamamlayıp hizmetinize sunduk." şeklinde konuştu.

Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarını, Salarha Tüneli'ni tamamlayıp hizmete sunulduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İyidere-İkizdere ayrımı, Küçükçayır, Rize, Pehlivantaşı, Kalkandere, Rize İspir, İyidere ayrımı, İkizdere, İyidere Çayeli ayrımı, Güneysu yollarının yapımına devam ediyoruz. Rize-Artvin Havalimanımızın yapımını tamamladık, hizmete açtık. Havalimanımızın yolcu sayısını biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıl 1 milyonu aştı, daha da artacak. İyidere Lojistik Limanımızın yapımı sürüyor. Rize'ye 4 içme suyu tesisi, 83 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral inşa ettik. Rize'ye toplam 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe ve yatırım desteği verdik. Şehrimize yeni bir Organize Sanayi Bölgesi ve Teknokent kurduk."

Enerjide, Rize Güneysu, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Pazar, Kalkandere, Derepazarı, İyidere, Kendirli, Salarha ve İkizdere'ye doğal gaz arzının sağlandığını anımsatan Erdoğan, bu sene de Muradiye'ye doğal gaz arzı sağlamanın planlandığını söyledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Miting alanına, AK Parti iktidarında son yıllarda Rize'ye yapılan yatırımların yer aldığı pankartlar asıldı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Yusuf Ziya Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)