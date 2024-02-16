Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Ordu'ya getirdikleri yatırımların saymakla bitmeyeceğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyeleriyle, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarıyla Ordu'yu her alanda geliştirmeye, büyütmeye ve güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü bizim sorumluluğumuzdur. Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunlarla birlikte kalkınma programlarını, yatırımları, insanların ve şehirlerin her bir meselesini yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bunları söylerken önümüzdeki zorlukları da görmezden gelmiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. İşte, pazartesi Dubai'deydim, oradan Mısır'a geçtim, oradan döndüm ülkeme geldim ve durmak yok yola devam. Bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Bu kritik dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla güçlenmeye verdiklerini aktaran Erdoğan, böylece vatandaşların çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısını açık tutabilmesine imkan sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, vatandaşları mağdur edecek acı reçeteler yerine tedrici düzelmeyi sağlayacak dengeli politikaları yeğlediklerine dikkati çekerek, hayat pahalığıyla mücadelenin herkes için zorlu geçtiğini, bu mücadelenin bedelini herkesin beraber ödediğini kaydetti.

"Bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz"

Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma güçlerini korumayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz."

İktidara geldikleri ilk dönemlerin büyük ölçüde geçmişin eksikliklerini telafi etmekle geçtiğini anlatan Erdoğan, "Ardından 2023 hedeflerimizde Cumhuriyet'imizin ilk asrını hangi seviyede tamamlamak istediğimizi gösterdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi siyasetten ekonomiye, teknolojiden savunmaya her alanda geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle seçilecek belediye başkanlarımız vasıtasıyla hayata geçireceğimiz Türkiye Yüzyılı şehirleri hedefimiz bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, belediye başkan adaylarını Ordu halkına emanet ettiğini belirterek, "Sizlerden tekrar söz almak istiyorum. Ordu, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta, Ordu haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Hanımlar, 31 Mart'a kadar çalmadık kapı bırakmadan çalışıyor muyuz? Gençler, 31 Mart'a kadar her sokağı, her meydanı heyecanınızla ve gayretinizle şölen yerine çeviriyor muyuz? Ben de Ordu'nun sözünü tutacağını biliyorum, buna inanıyorum." dedi.

Mitingden notlar

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazası nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı.

Miting alanına, "Ordulu bilir işini durmak yok daima ileri", "Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan", "Dava adamlığı pahalı bir mülktür ihanet edenlerde bulunmaz", "Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler", "Bıkmadan yorulmadan, gece gündüz durmadan, kimseyi ayırmadan durmak yok yola devam", "Türkiye Yüzyılı'na Yüzyılın Ordu'su hazır" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alana inerek vatandaşlarla sohbet etti.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)