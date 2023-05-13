Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan partisinin sandık görevlilerine çağrı Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum. Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Her birinize sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.