Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Beyoğlu mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı'daki tetikçi medya kuruluşları kime saldırıyorlar? Almanya, İngiltere, Fransa'daki dergiler, Erdoğan'a saldırıyorlar. Niye? Çünkü Erdoğan, ülkemi onlara satmadı, sattırmadı." dedi.

Partisinin Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlendiği mitingde konuşan Erdoğan, "Kale içeriden fethedilir, unutmayın." diyerek kadınlara mesaj verdi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Unutmayın, şurada kaldı birkaç saat. Çok çalışacağız, durmayacağız ona göre. Bundan sonra da inşallah bu işin zaferini beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunları ademe mahkum edeceğiz. Bölücü örgütün Kandil'deki yöneticilerinden destek alınarak sandığa değil ancak 2015'teki gibi istikrarsızlığa, kaosa, belirsizliğe gidilir. FETÖ'cülerin koltuğunun altına girilerek onların malzemelerine sarılarak ülkeye hizmet edilmez. Bu şekilde ancak onların ülkeye ve millete yaptıkları ihanete ortak olunur. Batı'daki tetikçi medya kuruluşları kime saldırıyorlar? Almanya, İngiltere, Fransa'daki dergiler, Erdoğan'a saldırıyorlar. Niye? Çünkü Erdoğan, ülkemi onlara satmadı, sattırmadı. Tefecilere, örtülü operasyon aygıtlarına yaslanılarak Türkiye'nin çıkarları korunmaz. Böyle yapılarak sadece ülkenin istiklali ve istikbali tehlikeye atılır. Bay bay Kemal işte bunların hepsini de yaptı. Daha vahimi kendi deyimleriyle kumar masasının etrafına topladıkları ortakları da göz göre göre bu tabloya sessiz kalıyor."

Millet İttifakı'nın içerisindeki görev dağılımıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ona bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, ona bir cumhurbaşkanı yardımcılığı. Nerede, ne varsa dağıtıyor, 5-10 milletvekilliği... Böyle bir devlet yönetimi olur mu ya? Ama bunlar kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunların hepsini aşacağız. Evlatlarımızın geleceğini böyle bir kumar masasına meze edilecek kadar değersiz görenlere bu millet sözünü sandıkta söyleyecektir. Hazır mıyız buna?" diye konuştu.

"Yarın gece Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini dünyaya duyuracağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki katılımcılara şöyle seslendi:

"Şimdi buradan, Beyoğlu'nun göbeği Kasımpaşa'dan soruyorum. Şöyle hazır olalım. İstanbul, bu bölücü yoldaşlarına, Kandil muhiplerine sandıkta dersini veriyor musun? İstanbul, bu kasetçi FETÖ ortaklarına sandıkta dersini veriyor musun? İstanbul, bu ülkesini tefecilere soydurma sözüyle ortada dolaşanlara sandıkta dersini veriyor musun? İstanbul, bu LGBT kuyrukçularına ve onlara sesini çıkarmayanlara sandıkta dersini veriyor musun? İstanbul, bu şehri ileriye doğru götürmek şöyle dursun, geriletenlere sandıkta dersini veriyor musun? Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, bu zillet ittifakının hepsi LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Hayır. MHP'ye sızabilir mi? Hayır. Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Hayır. ve biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz, aile kutsaldır. Güçlü aile olursak güçlü millet olur. Eğer aile zayıf düşerse millet zayıf düşer. İşte biz bu LGBT'cilere ülkemizi kaptırmayacağız. Tamam? Ben size inanıyorum. Bir Kasımpaşalı olarak Beyoğlu'nun bir evladı olarak size inanıyorum, size güveniyorum."

Beyoğlu'nun ve İstanbul'un kararını çoktan verdiğini dile getiren Erdoğan, "Doğduğum, büyüdüğüm yerlere de böylesi yakışır. Fatih'in evlatlarına böylesi yakışır. Bu millet sırf kızgınlıktan dolayı gidip de ülkesini ateşe atmaz. Biz milli iradenin gücüne de milletimizin irfanına, sağduyusuna da hep inandık, güvendik, teslim olduk. Allah'ın izniyle yarın sandıklarda bunun tezahürünü bir kez daha göreceğiz. Öyle mi gençler? Göreceğiz. Türkiye, yarın bir demokrasi şöleni yaşayacak. Yarın gece Cumhurbaşkanıyla, Meclisi ile Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini ülkemizle beraber tüm dünyaya duyuracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarın gece seçim zaferinin sevincini yaşadıktan sonra işlerine devam edeceklerini belirten Erdoğan, ülkeye 21 yıldır getirdikleri eser ve hizmetler üzerinde "Türkiye Yüzyılı"nı yükseltmeye devam edeceklerini, bir yandan yarım kalan işleri tamamlayacaklarını, diğer yandan gelecek dönem için verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.

"Bir daha bu millet sana bedel ödetmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi isterseniz önümüzdeki dönemde neler yapacaklarımıza da şöyle bir bakalım." diyerek, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerin yer aldığı videoyu alandaki vatandaşlarla izledi. Erdoğan'ın videonun ardından katılımcılara yönelttiği "14 Mayıs, Türkiye Yüzyılı için milat olacak mı?" sorusuna, vatandaşlar "Evet" diye karşılık verdi.

Erdoğan, şimdi burada bir şeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Hatırlayın. Savaş Ay'ın programını izlediniz değil mi? Okmeydanı Hastanesi bir zamanlar neydi? Ah ah. O hastanede sağlam giren oradan maalesef ölü çıkıyordu. Kimdi o zaman SSK'nın Genel Müdürü. Bay bay Kemal. Savaş Ay, Allah rahmet etsin. Oradaki o pislikleri, o her taraf kan revan içinde, galoşlar yüksek fiyatlarla satılıyor. Bizler sabahtan numara almaya giderdik tedavi için. Öyle değil mi? Çile çekerdik çile." diye konuştu.

Şimdi orayı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Peki şimdiki hastanenin hali ne? Nereden nereye. Bay bay Kemal biz senin gibi ölenlerin hastanede rehin alındığı SSK genel müdürleriyle çalışmıyoruz. Biz pırıl pırıl, hijyen koşulları en ileri derecede olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hastanelerini yapıyoruz. Farkımız bu. Yaparsak biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sadece bunu yapmadıklarını, Kovid döneminde de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ne yaptık? Murat Dilmener'i yaptık havalimanında. ya bunları biz niye yaptık? 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' diyerek yaptık. Niye? Benim insanım bunlara layık. ya sen insan kıymeti bilmezsin. Sen insanlara değer vermezsin. Sen sadece insanların ölümüne, onları rehine olarak hastanelerde alırsın. Kılıçdaroğlu, sen busun, senin genel müdürlüğünü biliyoruz. Televizyon ekranlarında seni izledik, izliyoruz. Şimdi bir daha bu millet sana bedel ödetmez."

"Devlet adamı kalkıp da böyle bir ülkeye saldırmaz"

Bunun için yarınki oyların çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, işlerinin eser ve hizmet olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin artık altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladıkları için ileriki dönemde milletin her kesiminin refahını arttırmaya öncelik vereceklerini aktardı.

"Artık eskisi gibi öyle önüne çıkan her engelle, yaşadığı her sıkıntıyla tökezleyen bir ülke değiliz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görüyorsunuz işte. Sadece 2013'ten bu yana neler yaşadık neler? Sokakları karıştırdılar. Ülkemize diz çöktüremediler. Terör örgütlerini üzerimize saldılar. Milletimizi teslim alamadılar. Ekonomik tetikçilerini devreye soktular. Ekonomimizi yıkamadılar. Küresel salgın krizini yaşadık. Üretim ve istihdamı gözümüz gibi koruduk. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri bölgemizi kasıp kavururken biz kendi işimize baktık. Şimdi kalktı, Rusya'ya saldırıyor. ya sen haddini bil ya. Devlet adamı kalkıp da böyle bir ülkeye saldırmaz. Sen Batı'yla da iyi geçineceksin. Rusya'yla da iyi geçineceksin. Amerika'yla da iyi geçineceksin. Şu anda Erdoğan, dünyada bunu yaptı, bunu yapıyor. Batı'nın gönlü olsun diye biz ülkemizi feda etmedik. Ateşin içine sürüklemedik. Bundan sonra da böyle bir yanlış yola girilmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmalara taraf olan değil, akan kanı durdurmak için çalışan ara bulucu ülke rolünü devam ettireceklerini vurgulayarak, "Tarihimizin en ağır, en yıkıcı, en maliyetli depremini yaşadık. Şehirlerimizi hızla ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizi ayağa kaldırıyoruz. Milletimizi enflasyonun altında ezdirmeme sözümüzü işçisinden, memuruna, emeklisine kadar her kesimin ücretlerini yükselterek tutuyoruz. Karadeniz'de, doğal gazı bulduk mu? Bir ay ücretsiz doğal gaz kullandık mı? Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta yine aynı şekilde buna devam ediyor muyuz?" şeklinde konuştu.

"85 milyon tek yürek irademize sahip çıkacağız"

Erdoğan, Gabar'da çıkardıkları petrolü, katma değerli ürünlere dönüştürdükleri madenleri milletin emrine verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimizi, artık İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Kızılelma'mız var mı? Artık bunlarda da ihracat lokomotifi haline geldi. İnşallah önümüzdeki dönem tüm bu adımları daha ileriye taşıyarak devam edeceğiz . Yeter ki yarın sandığa sahip çıkalım. Yeter ki yarın ülkemizin demokrasi ve kalkınma treninin rayında kalmasını sağlayalım. Yeter ki yarın tercihimizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapalım. Emin olun ülkemizin bu dönemecini başarıyla tamamladıktan sonra gençlerimize büyük, güçlü, güvenli, huzurlu, müreffeh bir Türkiye teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman gözlerinin arkada kalmayacağını vurgulayarak, "Bunun için 85 milyon tek yürek irademize sahip çıkacağız. Şimdi hazır mıyız? Artık noktayı koyuyoruz. Öyle bir haykıralım ki tüm İstanbul değil, tüm Türkiye duysun. Tamam? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Miting alanına gelirken yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Mitinge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve bazı İstanbul milletvekilleri de katıldı.

Yabancı basın mensupları, Erdoğan'ın seçim sürecindeki son mitingine yoğun ilgi gösterdi.

(Bitti)