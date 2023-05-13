Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Beyoğlu mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir önceki seçimlerde karşımıza çıkardıkları, bu seçimde de kendi kurduğu partinin adayı olarak yarışa katılan kişiye yaptıklarına bakın.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir önceki seçimlerde karşımıza çıkardıkları, bu seçimde de kendi kurduğu partinin adayı olarak yarışa katılan kişiye yaptıklarına bakın. Neler söylediler, hangi hakaretleri ettiler, kimleri devreye soktular? Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün en iğrenç yöntemi olan montaj, kaset kumpasıyla alçaklıkta tavan yaptılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde halka hitap etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine işaret eden Erdoğan, "Bir önceki seçimlerde karşımıza çıkardıkları, bu seçimde de kendi kurduğu partinin adayı olarak yarışa katılan kişiye yaptıklarına bakın. Neler söylediler, hangi hakaretleri ettiler, kimleri devreye soktular? Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün en iğrenç yöntemi olan montaj, kaset kumpasıyla alçaklıkta tavan yaptılar. Üstelik aylardır sürekli 'kaset', 'montaj', 'yapay zeka' diyerek ortalığı velveleye verenler de kendileriydi. Artık kabahatlerinin üzerini örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Ama sonunda dönüp dolaşıp kasetçiliğe soyunan kendileri oldu." diye konuştu.

Siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine, siyasete çamur bulaştırılmasına hep karşı olduklarını anlatan Erdoğan, bugün de buna karşı durduklarını söyledi.

Erdoğan, milletin bu "kasetçilere" hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'de her seçimin ayrı bir yol ayrımı olarak gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı'nın ülkeyi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline teslim etme niyetinde olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi halinde ülkeye 300 milyar dolar getireceğini söylediğini aktararak, "Londra tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. İnanıyor musunuz? Yalan dolan." dedi.

"Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez"

CHP'nin Kandil'den talimat aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar talimatı nereden alıyorlar? Kandil'den alıyorlar. Kandil'de kimler var? Teröristler var. Şimdi bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü, bay bay Kemal bu teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse ne yazık ki bay bay Kemal de o. İşte şu anda bu yuvarlak masanın etrafındakiler ne yazık ki bunlarla işbirliği halinde. Şimdi biz Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle inşallah gümbür gümbür sandıklardan çıkacak ve ülkemizi bozmak, bölmek isteyenlere de gereken dersi inşallah sizlerle beraber vereceğiz. Kasımpaşa'nın, Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Tam tersine terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi'de biz bunların inlerine girdik mi, Gabar'da bunların inlerine girdik mi, Tendürek'te bunların inlerine girdik mi, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Şimdi bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ne diyor? 'Gelir gelmez bu illeri, buraları tekrar aslına döndüreceğiz' İşte bunlara fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta sandıklardan güçlü çıkacaklarına inandığını söyledi.

Terör örgütünün güdümündeki partiye, belediyeleri, bakanlıkları, kurumları peşkeş çekerek millete hizmet edilemeyeceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne diyor bay bay Kemal? 'Eğer Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana verin' diyor. ve şimdi ben de diyorum ki bu Selo kim? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Cezaevine niye girdi? İşte bu 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olduğu için. Şimdi bunlar bol bol gidip onu ziyaret ediyorlar. Bay bay Kemal de 'onu ben dışarı çıkaracağım' diyor. Eğer Erdoğan iş başında kaldığı sürece adaletten, haktan, hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Teröristlere de bu yol açılmaz."

Teröristlerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkaracaklarına dair sözlerini hatırlatan Erdoğan, buna karşı milletin 14 Mayıs'ta sandığa sağlam sarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Sürecek)