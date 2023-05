Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Beyoğlu mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esersiz, hizmetsiz, sevgisiz, ruhsuz bir şehir haline getirmek istedikleri İstanbul'a ilçe belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla yine biz sahip çıktık. Şimdi de aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Bunun için gözlerini öyle karartmış durumdalar ki ülkenin ve milletin her değerini, kurdukları kumar masasına sürmekten çekinmiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, bugün ülkenin tarihi bir seçimi öncesi Beyoğlu'nun huzurunda olduklarını söyledi.

Nazım Hikmet'in, Beyoğlu'nu anlatan bir şiirinde geçen "Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor / Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor / Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu / Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu." dizelerini dile getiren Erdoğan, "Yıllarca Beyoğlu'na da İstanbul'a da ülkeye de azap çektirdiler. Hem geri bırakarak, yoksul bırakarak, yoksun bırakarak azap çektirdiler hem de tertemiz ruhuna kirli ellerini dokunarak azap çektirdiler." diye konuştu.

Erdoğan, kendilerinin İstanbul'u böyle azap içindeyken devraldıklarını, çalıştıklarını, çabaladıklarını, mücadele ettiklerini anlatarak, şehri, Fatih'in emanetine uygun eserlerle hizmetlerle donattıklarını belirtti.

Sonra ülkenin başbakanı olduğuna işaret eden Erdoğan, aynı aşkla aynı sevdayla 81 vilayetin tamamını demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırdıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı olduğunda, ülkeyi bölgesinde ve dünyada model bir demokrasi, model bir gelişmişlik seviyesine çıkartmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İsterseniz şimdi ülkemizi nereden nereye getirdiğimize şöyle bir göz atalım." diyerek, alandaki vatandaşlarla Türkiye'deki yatırım ve projelerin anlatıldığı videoyu izledi.

"Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te Büyükşehir'i bunlardan almamız lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videoyu izledikten sonra "Türkiye'ye çağ atlatmak bu değil de nedir?" ifadesini kullandı.

Attıkları her adımda, girdikleri her mücadelede İstanbul'un yanlarında olduğunun altını çizen Erdoğan, "Son mahalli seçimlerde 'Her şey güzel olacak.' diyerek, bu şehrin büyükşehir belediyesini devralanlar, İstanbul'u artık tamamen unuttuğu o eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. Kardeşlerim, Haliç'in halini biliyorsunuz, değil mi? Haliç neydi? Kokudan geçiliyor muydu? Sütlüce'yi biliyorsunuz, değil mi? Sütlüce mezbahasının olduğu yer neydi?" diye konuştu.

Erdoğan, kendisi belediye başkanlığını aldıktan sonra Haliç'in pisliğini, 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy Taş Ocağı'na borularla naklettiklerini, daha sonra oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdiklerini anlattı.

"Şimdi, bunu bilmeniz lazım ve bunu da CHP'lilere anlatmanız lazım." diyen Erdoğan, "Haliç'te balık yoktu, balık oldu. Haliç'te Boğaz'ın suyunu bağladık ve Haliç'in suyunu o pis kokusundan geçilmez halden kurtardık ve şu andaki Haliç haline getirdik. Fakat Beyefendi geldi, Haliç tekrar, maalesef... Şimdi, yarını halledelim, yarından sonra da önümüzdeki yıl 2024'te Büyükşehir'i bunlardan yeniden almamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Biz sizinle pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alandaki dev bir pankarta işaret ederek, "Burada anacığım var." dedi.

Yarın Anneler Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Anne deyip geçmeyin. Annelerinizin ayaklarının altını öpün. Niye? Cennet annelerin ayakları altındadır, unutmayın. Ben anacığımın ayaklarının altını öperdim her İstanbul'a gelişte, o ayaklarını çekerdi. 'Anam, ayağının altında cennet kokusu var, müsaade et öpeyim.' derdim. Anam derdi ki 'Oğlum ne ediyorsun?', 'Ana, öpeyim de kokusunu alayım.' Zar zor öptürürdü bana. Ne diyor hadiste Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bak, babaların demiyor. Annelerin ayakları altındadır diyor."

Alandan bir gencin, "Bay bay Kemal öğrensin." demesi üzerine Erdoğan, "Yok, öğrenmez. Niyeti yok." ifadesini kullandı.

Yarınki seçimin aynı zamanda Anneler Günü'ne rast gelmesinin sıradan bir olay olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Bunun da hakkını vermeye var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Unutmayın, biz sizinle pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esersiz, hizmetsiz, sevgisiz, ruhsuz bir şehir haline getirmek istedikleri İstanbul'a ilçe belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla yine biz sahip çıktık. Şimdi de aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Bunun için gözlerini öyle karartmış durumdalar ki ülkenin ve milletin her değerini, kurdukları kumar masasına sürmekten çekinmiyorlar. Ne diyorlar? 'Biz kumar masasında olmayacağız.' Meral Hanım, niye oldun? Tekrar niye döndün? 'Biz noter masasında olmayacağız.' E niye oldun? Niye tekrar döndün? Bunlara inanılmaz. Bunlara güvenilmez. Allah muhafaza, 'Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın, bitsin.' havasıyla yarına odaklanmış durumdalar. Kendilerini öyle bir şartlandırmışlar ki her gün akıl dışı, ahlak dışı, vicdan dışı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. Masanın ortaklarından biri oradan kalktığında üç gün boyunca kendisine neler dediklerini, neler çektirdiklerini hatırlayın. Sonra bu ortağı yeniden masaya oturttuklarında nasıl nobranca, saygısızca, pişkince davrandıklarını hatırlayın."

(Sürecek)