Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sancaktepe'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, sayısız proje, program ve yatırım planı hazırladıklarını, seçim beyannamesinde tüm bunları tek tek, detaylıca yazdıklarını söyledi.

Burada bir tanesini özellikle paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu dönemde özellikle aile kurumunun, LGBT gibi sapkın akımlar karşısında korunmasına büyük önem veriyoruz. Kardeşlerim, bu CHP, LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti, LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? Bunların yanındakiler, onlar da LGBT'ci mi? AK Parti'ye, LGBT sızamaz. MHP'ye, LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na, LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aileyi asla yedirmeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. ve özellikle de güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Bu bakımdan seçim öncesi adımını attığımız ailenin ele alınması hususunda, seçim kararının verilmesi sebebiyle bu adımı atamadık. Seçim sonrası inşallah yeniden aileyle ilgili kurumu güçlendirmenin adımını atacağız."

Kadına şiddet konusunda da kesinlikle tavırlarının net olduğunu, kadına şiddeti kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, kadına şiddetle mücadeleyi de gerek yargı yoluyla gerekse İçişleri Bakanlığı yoluyla sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, "Biz bu konuda birilerinden de izin almaya mecbur değiliz. Küresel kültürün ve güçlerin dayatmasıyla giderek adeta veba gibi yayılan bu salgınlarla, bu akımlarla ilgili şimdiden gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Zira bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her gün, tehdit ve tehlike daha da büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

"LGBT'nin önünü açanların da planlarını boşa çıkaracağız"

Finansmanını, doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlayacakları Aile ve Gençlik Bankası'yla bunu amaçladıklarını aktaran Erdoğan, şunları anlattı:

"Bu kaynakla çalışana, emekliye, kadına, gence, engelliye, üreticiye velhasıl ülkemizdeki her kesime destek olabileceğiz. Aile ve Gençlik Bankası vasıtasıyla ev hanımlarımızın emekliliğine, primlerinin 3'te birini ödeyerek katkı sunacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğine kadar attıkları her adımla yanlarında olacağız. Evlenecek gençlerimize faizsiz, ilk 2 yılı ödemesiz, 4 yılı vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz.

Her hanede çalışan en az bir kişi olmasını sağlayacağız. Her bir hanemizin asgari bir gelir seviyesinin altında kalmamasını temin edeceğiz. Daha pek çok kalemdeki desteklerle hem aile yapımızı koruyacak hem gençlerimizin geleceğine ışık tutacağız. Aynı zamanda bu adımlarımızla küresel odaklar adına LGBT'nin önünü açanların da planlarını boşa çıkaracağız. Nasıl gençlerimizi zehir tacirlerine, uyuşturucu çetelerine, FETÖ ve PKK'nın başını çektiği terör örgütlerine karşı korumayı görev biliyorsak LGBT'ye karşı korumayı da aynı şekilde vazife addediyoruz."

"Şimdi diğer hazırlıklarımıza da şöyle bir bakalım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'nda yapmayı hedeflediği projelerin yer aldığı videoyu alandaki vatandaşlarla izledi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili bir kesitin gösterildiği esnada Erdoğan, "1 ay doğal gazı ücretsiz kullanıyor muyuz? 1 yıl da inşallah mutfakta kullanacak mıyız? Bu bay bay Kemal sözü değildir, buradan geri gidiş olmaz." ifadelerini kullandı.

"76 olan üniversite sayısını 208'e yükselttik"

Erdoğan, eğitimde attıkları adımlarla ilk ve ortaöğretimde çocukların sıralarının üzerine kuşe kağıtlarla kitapları koyduklarını, 76 olan üniversite sayısını 208'e yükselttiklerini hatırlattı.

Sağlıkta Kovid-19 salgını döneminde attıkları adımla 45 günde Sancaktepe'de 1006 odalı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Biz Yaparız. Onlar konuşur. Farkımız bu. Şimdi bugün birçok ilçede böyle bir hastane yok ama Sancaktepe'de bu var. Niye bunu buraya yaptık? Gerektiğinde buraya uçak da insin. Uçak indiği zaman uluslararası hastalar da buraya gelebilsin diye buraya yaptık. Bu bir düşünce pratiğidir, formasyonudur. Biz yaparız ama onlar böyle bir adımı atmaya cesaretleri bile yoktur. Onlara o fırsatı bile vermeyiz." diye konuştu.

"Yarınki seçim aynı zamanda 2024'ün de müjdecisi olacaktır"

Bundan sonra da böyle birçok adım atacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için hepinize büyük sorumluluklar düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Fakat daha önce hepimiz bir şey daha yapacağız. Artık önümüzde günler değil, sadece saatler kaldı. Henüz vakit varken halen kararsız kalan bir eşiniz, dostunuz, akrabanız, nazınızı çekecek bir arkadaşınız varsa, ona mutlaka ulaşacaksınız. Bizim selamımızı söyledikten sonra 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırgınlık, küskünlük varsa çözecek, bizim adımıza helallik isteyecek, oyuna talip olduğumuzu söyleyeceksiniz.

Aile meselesinde, CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da bizimle aynı hassasiyeti taşıdığını biliyoruz. Yöneticilerinin seçim kazanmak uğruna FETÖ'cülerle, bölücülerle ve küresel güçlerle işbirliğine gitmelerinden en az bizim kadar, bu insanlarımız da rahatsızlık duyuyor. Bu kardeşlerimize de ulaşmaya, saflarımızı dahil etmeye çalışacağız. İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'ye, Sancaktepelilere inandığını, güvendiğini ifade ederek, "Zira yarınki seçim aynı zamanda 2024'ün de müjdecisi olacaktır. Ben kalbi kıpır kıpır atan gençlerimize güveniyorum. Evi içeriden fethedecek olan kadınlarımıza güveniyorum. Ayaklarının altına cennetlerin serildiği, cennet yüzlü annelerimizin bizleri yalnız bırakmayacağını biliyorum. Mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum milletimizin basiret ve ferasetle iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymuyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Sancaktepe yarın 'Durmak yok, yola devam.' diyor muyuz? Yarın 'Doğru adımlarla yola devam.' diyor muyuz? Yarın 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi.' diyor muyuz? Bunun için son ana kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." diye konuştu.

Konuşmasının ardından "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, "Biz Sancaktepe'yi çok seviyoruz. Yarın akşam daha çok seveceğiz. Durmak yok, yola devam." dedi.

(Bitti)