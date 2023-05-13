Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ümraniye mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin teröristlerle el ele olanlara yarın "yürü" demeyeceğini belirterek, "Ne yapıyor; Şöyle bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar, 'Haydi, haydi, haydi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin teröristlerle el ele olanlara yarın "yürü" demeyeceğini belirterek, "Ne yapıyor; Şöyle bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar, 'Haydi, haydi, haydi.' Arkasında kim var; Teröristler var. ya bu millet, terörizmden çok çekti. Benim milletim sana 'yürü.' demeyecek." dedi.

AK Parti'nin Ümraniye Belediye Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, muhalefete işaret ederek, "Kendi ülkesine düşmanlıkla siyaset yapılır mı? Kendi insanını aşağılayarak, tehdit ederek seçim kazanılır mı? Kendi devletini yıpratarak, iktidara gelinir mi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumdaki, kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Bir önceki seçimde karşımıza çıkardıkları kendi arkadaşlarını dahi şu anda yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Yalan üstüne yalan. Bölücü örgütün elebaşlarının, yurt dışındaki karanlık odakların kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın ülkenin yönetimini devraldığında ilk işlerinin sınırların ötesinde, bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttükleri operasyonları durdurmak olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama size biz bugüne kadar nasıl bu fırsatı vermediysek, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu biz söylemiyoruz, bizzat onları destekleyen partinin yöneticileri ve sırtlarını dayadıkları örgüt mensupları söylüyor. Hemen ardından Avrupa Birliği'nin özerklik şartını kabul ederek, Türkiye'yi çevremizde örnekleri olan diğer ülkeler gibi bölmenin yolunu açacaklar. Kayyum atadığımız belediyeleri yeniden terör örgütüne teslim ederek, kamudan attığımız örgüt mensuplarını yeniden devlete doldurarak bu adımı daha da ileriye taşıyacaklar. Ardından, Batı'nın yıllarca bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa hepsini de içeriye boca edecekler."

Erdoğan, ülkenin güvenlik çıkarları için Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergiledikleri meselelere işaret ederek, muhalefetin hepsinde teslim bayrağını çekeceğini söyledi.

"Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Rusya'ya biz yaptırım uygularız." dediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya, bay bay Kemal, bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar tarım ürünlerinde, Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayinde öyle. Aynı şekilde, şu anda turist akınında... 5,5 milyona yakın turist bize nereden geliyor; Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım.' diye talimatı verdi, bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi, yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Rusya'nın Hükümet Sözcüsü Peskov ne diyor; Peskov diyor ki, 'Yalan söylüyor. Açıklasın. İspat etsin.' diyor. Var mı ispatı? Yok. Ondan sonra başlıyor kıvırmaya. 'Böyle duyduk.' diyor. 'Delil yok ama olabilir.' diyor. Bu nasıl siyaset? Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya-Ukrayna Savaşı'na balıklama dalacaklar. Zaten şimdiden, dokunma sözü verdikleri savunma sanayimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar. Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket, yazılım satan bir Türkiye'den, bunların hepsini de tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye'ye yol açacaklar." şeklinde konuştu.

Muhalefetin, Türkiye Yüzyılı hazırlığı için yaptıkları yolları, otoyolları, köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, konut hamlelerini, birer birer işlevsiz hale getireceklerini söyleyen Erdoğan, Karadeniz'de bulunan gazın, Gabar'dan çıkarılan petrolün üstüne yeniden beton dökülüp terk edileceğini kaydetti.

"Ülkenin kaynaklarını yeniden harekete geçirene kadar bunların hepsi yaşandı"

Erdoğan, hayali bir tablodan bahsetmediğini, Türkiye'de bunların hepsinin yaşadığını dile getirerek, "Biz gelip ülkenin kaynaklarını yeniden harekete geçirene kadar bunların hepsi ve daha fazlası yaşandı. Marmaray'ı kim yaptı? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı? Orhangazi Köprüsü'nü kim yaptı? İstanbul-İzmir arası 7,5 saat iken, 3 saate kim düşürdü? Bütün bunlarla nereden nereye geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsterseniz şimdi, bunlara rağmen ülkemize gelen ve neler kazandırdık neler, şöyle kısaca bir hatırlayalım." diyerek, Türkiye'de hayata geçirilen yatırımlar ve projelerin yer aldığı videoyu alandaki vatandaşlarla beraber izledi.

Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde terörün bitirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal'in yanındakiler ne diyor; 'Biz buna devam edeceğiz.' ve gizli kapıların arkasında Kılıçdaroğlu bunlarla neyi konuşuyor; Terörün bundan sonraki sürecini konuşuyor. Benim milletim, bu teröristlerle el ele olanlara yarın 'yürü' demeyecektir. Ne yapıyor; Şöyle bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar, 'Haydi, haydi, haydi.' Arkasında kim var; Teröristler var. ya bu millet, terörizmden çok çekti. Benim milletim sana 'yürü' demeyecek. Benim milletim ne diyor; 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' diyor."

Erdoğan, "Yürüyecek miyiz beraber? Yarın bunun kararını veriyor muyuz?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını alması üzerine, "Karneniz hayır olsun." ifadesini kullandı.

"Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur"

Koalisyon masasının karnesinde sadece batırmak, bitirmek, yıkmak ve önüne gelene söz vermek olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlarda yalan diz boyu. İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını öyle diledikleri gibi harcayamayacaklarını göstereceğiz." dedi.

Gelecek dönemde yapacaklarını da hatırlatarak sözlerini bitireceğini söyleyen Erdoğan, bu esnada katılımcılardan bir kadının kendisine seslenmesi üzerine, "Sana helal, helal. Maşallah. İşte bizim kızlarımız, kadınımız, bu cesarette olduktan sonra...Hep ne diyorum; Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kimler var; Kadınlar var. Onun için durmak yok. Yarına kadar, bu gece yoğun çalışacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda yapılması hedeflenen projelerin yer aldığı videoyu alandaki vatandaşlarla izledi.

Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili kısmın yayınlandığı esnada "Doğalgazı bir ay bedava aldık mı?" diye soran Erdoğan, "Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta, su onun için yine bedava. Yaparsa, yaparsa, yaparsa..." dedi.

Video gösteriminin ardından konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın, Türkiye Yüzyılı için milat olacak mı? Buna hazır mıyız? Hepsinden öte, değerli kardeşlerim, şu kısa sürede buradan ayrılınca hemen eş, dost, ahbap ulaşıp onlara bunları anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bak bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Masadaki o küçükleri zaten saymıyorum. Onlar da zaten sus pus. Bu ne demektir? Sükut ikrardandır. Demek onlar da kabul ediyor. Ama AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Bu güçlü aileleri de evelallah zaten seçim öncesi adımları atmıştık. Seçim mani oldu. Ama seçim sonrası bu adımı yine atacağız ve Allah'ın izniyle bunu yasalaştırmamız halinde de yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben Ümraniye'ye güveniyorum. Ümraniye'yi seviyorum. Şimdi öyle bir haykıralım ki tüm İstanbul duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla."

Mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul milletvekili adayları da katıldı.

(Bitti)