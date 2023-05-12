Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bahçelievler mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milletimiz, bu aktörlerin hepsini de tasfiye edecek, bunları emekliye ayıracak. Türkiye Yüzyılı'na layık yeni isimlerin, yeni yüzlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz, şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, partisinin Şirinevler Ulu Camii önündeki mitinginde yaptığı konuşmada, mitinge gelirken CHP'nin bir pankartını gördüğünü ve pankartta, "İstanbul hakkını alacak" yazdığını belirterek, "Şu anda İstanbul'u kim yönetiyor? CHP yönetiyor. Peki siz İstanbul'a verilmesi gerekenleri verdiniz mi ' İstanbul'a yapılması gerekenleri yaptınız mı'" diye konuştu.

Her yerin çöp, çukur olduğuna, hele hele yağmur biraz şiddetli olduğu zaman sel afetinin alıp götürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"E sen neredesin' ya İsveç'te, İsviçre'de oralarda kayaktasın veyahut da Bodrum'da malum. Şimdi sana görev veriyorlar, Van'a gidiyorsun. Van'da teröristlerin işaretlerini yapıyorsun. Yahu sen gel önce işine bak. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da 'bay bay' demek lazım. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Önce pazar günü görevimizi yapalım. Ondan sonra da 2024'e hazırlanalım.

Bu kardeşinizin, İstanbul'u, CHP'den nasıl aldığını biliyorsunuz değil mi? Ne vardı o zaman? CHP belediyesi vardı ve çöp, çukur, çamur, susuzluk var mıydı? Bu kardeşinizle beraber çöp oradan kalktı mı? Çukurlar kalktı mı? Çamur kalktı mı? Susuzluğa veda ettik mi? Istranca Dağları'ndan İstanbul'a o zaman suyu getirdik. İstanbul artık susuzluk yaşamadı. Niye? Biz aşıktık, İstanbul aşkımız vardı."

"Şimdi Haliç zaman zaman bazı yerlerde koku veriyor"

Haliç'in çamur deryası olduğunu ve kokudan geçilmediğini söyleyen Erdoğan, "Haliç'i aldık, 9,5 kilometre ötedeki Alibeyköy'de taş ocağına o çamuru deplase ettik, pompaladık ve Haliç'i temizledik. Balık avlanır ve yüzülür hale geldi. Biz onunla bırakmadık. Boğaz'dan Haliç'e yine aynı şekilde su tünelleri açarak, Boğaz'ın suyunu Haliç'e aktardık, onu deplase ederek, suyu temizledik. Biz bu işleri böyle başardık. Şimdi ise Haliç zaman zaman bazı yerlerde koku veriyor. Bununla da kalmadık, bir de Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Haliç Kongre Merkezi'nin olduğu yer neydi? Eskiden orada mezbahalar vardı. İstanbul'u iyi tanıyanlar bilir. Dolayısıyla o mezbahalar, bağırsakçılar vesaire onların kokusundan geçilmiyordu. Biz onu da hallettik. Şimdi ise Haliç Kongre Merkezi, ulusal, uluslararası bütün toplantılara açık bir kongre merkezi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"14 Mayıs'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

"Merak etmeyin, CHP'yi de, kurdukları masayı da teslim almış olabilirler, bazı belediyeleri bir şekilde teslim almış olabilirler ama milletimiz ülkenin yönetimini Allah'ın izniyle onlara bırakmaz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz biz, 2002'de iktidara gelirken, 'Bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Bugün de diyoruz ki muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milletimiz, bu aktörlerin hepsini de tasfiye edecek, bunları emekliye ayıracak. Türkiye Yüzyılı'na layık yeni isimlerin, yeni yüzlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz, şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sizlerden ricam, buradan ayrıldıktan sonra, çevrenizde pazar günü için hala kafası karışık olan bir akrabanızı, komşunuzu, eşinizi, dostunuzu bulacaksınız. Kendisine selamımı söyleyin. Pazar gününün, Türkiye Yüzyılı için niçin önemli olduğunu anlatmanızı ve seçimde bize destek sözü almanızı istiyorum. Aynı şekilde her akşam telefonunuzu elinize alarak, uzaktaki, yakındaki, nazınızın geçeceği ahbaplarınızı arayıp, pazar günü için aynı sözü onlardan da almalısınız. Şayet bunu yaparsak pazar günü bu seçimi Allah'ın izniyle rekor bir oyla bitirmemizin önünde hiçbir mani kalmaz. Bunun için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Koalisyon masası varsın kendi çirkinlikleri içinde debelenip dursun, biz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz."

"Türkiye'ye işte böyle çağ atlattık"

AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmetlerin tanıtıldığı videonun izlenmesinin ardından sözlerine devem eden Erdoğan, "Türkiye'ye işte böyle çağ atlattık. Bunlarla kalmadık, devam eden çalışmalarla sürekli eser ve hizmet çıtasını yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Çalışanları, enflasyona ezdirmeme sözünü her gün yeni bir müjdeyle yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yılbaşında asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde tarihi artışlar yapmıştık. Şimdi yeni adımlarla bu artışları daha da yukarıya taşıyoruz. Kamu işçilerimizin en düşük ücretini 21 bin lira seviyesine yükselttik. Aynı şekilde temmuz ayında memurlarımızın en düşük ücretini 22 bin lira seviyesine getirme sözü verdik. Emeklilerimizin, 7 bin 500 liraya çıkardığımız en düşük ücretlerine ilave olarak bu rakamın üzerindeki maaşları da tekrar düzenleyeceğiz."

Erdoğan, yatırımcı, esnaf ve sanatkarları krediden vergi indirimine kadar pek çok yöntemle desteklediklerini hatırlatarak, "Sosyal yardım rakamlarını güncelleyerek, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Şimdi geliyorum önemli bir yere, Karadeniz doğal gazının sevincini ilk ay tamamen ücretsiz yaparak, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımını faturadan düşerek, milletimizle paylaştık. Gabar'da bulduğumuz petrolü, yeni sondaj ve kuyularla daha da arttıracağız. Nükleer santralimize yakıt çubuklarını getirdik. Ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralini, en yüksek gövdeli hidroelektrik santralini devreye aldık."

"14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı için milat yapmaya hazır mıyız?"

Savunma sanayi projelerinin, ülkenin önemli gelir kaynakları arasına girmeye başladığını belirten Erdoğan, "Kendi otomobilimizi üretmenin gururunu yolda gördüğümüz her Togg'la bir kez daha yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, afetlere hazırlık kapsamında ülkenin en büyük kentsel dönüşüm kampanyalarını yürüttüklerini kaydederek, "İstanbul'da her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu yenileyerek şehrimizi bu sıkıntıdan kurtarmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem için de pek çok hazırlığımız var." diye konuştu.

Erdoğan, ileriki dönemde yapılacak yatırımlara ilişkin videonun izlendiği mitingdeki konuşmasına şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı için milat yapmaya hazır mıyız? Bunların dışında daha yüzlerce, binlerce başlıkta ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak projemiz var. İnşallah hepsini de birer birer hayata geçireceğiz. Bay bay Kemal'in böyle projeleri falan olabilir mi? Bunun herhangi bir referansı var mı? Bilhassa kadınlarımıza ve gençlerimize hayallerini hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bunun için hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız."

"Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim"

"Öyleyse buradan bir kez tekrar edelim mi?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar günü tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi öyle bir haykıralım ki İstanbul'un dört bir yanı duysun. Şöyle elleri bir kaldıralım. Hazır mıyız Bahçelievler? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

Bahçelievler'i çok sevdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu heyecan, bu aşk... Pazar akşamı Bahçelievler'i daha çok seveceğiz. Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim. Tamam ona göre. Bak bir yarınımız var. Durmak Yok. Allah sizlerden razı olsun. Yarınınız inşallah bir başka olsun ama Pazar günü bambaşka olsun. Tamam, durmak yok, durmak yok, durmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 3 bin gencin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde büyük bir toplantı yapacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)