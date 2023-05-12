Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bahçelievler mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrısına ilişkin, "Şimdi Muharrem Bey'e tekrar 'Gel' diyorlar, çağrı yapıyorlar. Muharrem Bey de tabii elinin tersiyle bunları itti çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var." dedi.

Erdoğan, partisinin Bahçelievler'deki Şirinevler Ulu Cami önünde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

CHP'nin, "Her şey güzel olacak." diyerek İstanbul'un başına çöreklendiğini dile getiren Erdoğan, "Kardeşlerim, Allah aşkına şu dört yılda İstanbul'un başına çöreklenenler, İstanbul'a ne kazandırdılar? ya yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem Efendi, İstanbul'da görevini çok iyi yaptı, şimdi onu Van'a gönderiyorlar. Oralarda o teröristlerin işaretlerini yapıyorlar, karı koca beraber. ya sen önce İstanbul'daki görevini yap ya, İstanbul'u sel afeti alıyor götürüyor. Nerede İstanbul'un belediye başkanı? Bodrum'da. Nerede? Kayakta." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin görev insanı ve vazife adamı olmadığını belirterek, "Bunlar, kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar. Masadaki hanımefendinin 'Kumar masası' diyerek oradan kalktığında başına gelenleri gördünüz değil mi? Bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz değil mi? Günlerdir tehditler, şantajlar, hakaretler, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu? Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar 'Gel' dediler." diye konuştu.

"Muharrem Bey, elinin tersiyle itti bunları"

Muharrem İnce ile 2018'de cumhurbaşkanlığı yarışı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar 'Gel' diyorlar, çağrı yapıyorlar. Muharrem Bey de tabii elinin tersiyle bunları itti çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz şimdi bilemiyoruz. Kalkıp maalesef çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. ve bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne benzer başka bir iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, işte o zaman bunların hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki silüeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset şart değil, başka numaralar da dönüyor. Peki bu numaraların arkasında kim var? Ben söyleyeyim. Pensilvanya var, FETÖ var, FETÖ'cülerin oyunu bu. ve bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar."

Erdoğan, "Ama bunlara dersi, biz bu oyunu oynayanlara, 'Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur.' diyerek pazar günü vermeye hazır mıyız?" sorusunu yönelttiği alandaki vatandaşlardan "Evet." yanıtını aldı.

Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olamayacağını belirten Erdoğan, "Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Ellerini değdikleri her yer de kirlenir. Bunlar, desteği nereden alıyor? Kandil'den. Taktiği nereden alıyor? FETÖ'den. Aferini nereden bekliyor? Batı'daki tefecilerden. Kader ortağı olarak kendilerine koalisyon masasında topladıkları partileri seçtiklerini sanıyorum ancak bay bay Kemal kendine kader ortağı olarak terör örgütlerini ve onların iplerini ellerinde tutanları seçmiş. Bunların yerli ve milli hassasiyetlerinin olmadığını zaten biliyorduk ama bu derece gözlerini karartmalarını beklemiyorduk." şeklinde konuştu.

"Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış"

Erdoğan, muhalefetin "Bu kadarı da olmaz." dedikleri ne varsa hepsini yaptığını dile getirerek, "Sürekli değiştiğini söyleyen, geçmişini inkar eden bay bay Kemal ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de 'Bunların derdi ne, ne diyorlar, neyi saptıyorlar?' diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Bir de yedikleri herzenin üstünü örtmek için ülkemizin uluslararası çıkarlarına zarar vermeye kalkacak kadar yüzsüzleşiyorlar." dedi.

"Gerçi kendi ortakları bir hanımefendiyi üç günde canından bezdirenlerin, eski adaylarını şantajla çekilmek zorunda bırakmalarına niçin şaşırıyoruz ki?", "Terör örgütleriyle öyle gizli saklı da değil alenen ortaklık kuranların insanların haysiyet cellatlığına soyunmalarının neyine şaşırıyoruz ki?", "Ülkelerinin tüm milli değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözü verenlerin bunun için her yolu kullanmalarının neyine şaşırıyoruz ki?" sorularını yönelten Erdoğan, "Eskiler, 'Otu çek, köküne bak.' derler. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun." diye konuştu.

Erdoğan'ın, "İsterseniz gelin bu kişinin kim olduğuna şöyle geçmişten bugüne bir bakalım." ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte programına katıldığı Savaş Ay'ın hastaneler ve SSK konusundaki diyaloğunun yer aldığı görüntüler, CHP ve HDP'li bazı siyasilerin açıklamaları, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na ait görüntüler alanda bulunanlara izletildi.

Görüntülerde Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" ifadelerinin yer aldığı bölümün ardından Erdoğan, "Ne diyor? 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyor." dedi.

Erdoğan, görüntülerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldığı dönemdeki görüntülerin izletildiği sırada ise "Niye ayrıldın, niye tekrar dönüp oraya oturdun?" ifadesini kullandı.

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlere değinen Erdoğan, "14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Ah kardeşlerim ah, bunların tıyneti bozuk. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkartamayacakları değer yok. Dünyanın en kirli suç örgütü çıtayı bunların düşürdüğü seviyeye kadar indirmez." diye konuştu.

(Sürecek)