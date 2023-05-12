Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her yıl mart-nisan gibi ülkemizde bu patates, soğan fiyatı tartışması çıkartılır çünkü muhalefetin yapacağı bir şey yok. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi ve maalesef ahlaksızlıkla alakalı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her yıl mart-nisan gibi ülkemizde bu patates, soğan fiyatı tartışması çıkartılır çünkü muhalefetin yapacağı bir şey yok. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi ve maalesef ahlaksızlıkla alakalı. İşte şimdi yeni ürünler tezgaha çıktı, fiyatlar dengesine oturdu." dedi.

Partisinin Sultangazi'de düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, milletin her şeyin farkında olduğunu anlatarak, ziyaret ettikleri her ilde sokakları ve meydanları dolduranların verdiği mesajın çok açık olarak görüldüğünü söyledi.

Milletin pazar günü tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacağını belirten Erdoğan, "Bunun için oy verme saati bitimine kadar çok çalışmaya var mıyız? Eşimizi, dostumuzu sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana yapmaya teşvik etmeliyiz. Pazar günü sandıklara iyi sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Erdoğan, 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını anlatarak, sadece ülkenin altyapısını güçlendirmekle kalmayarak paradigmaları değiştirdiklerini aktardı.

AK Parti'nin 21 yıldır ülkeye kazandırdıklarının yer aldığı videonun izlenmesinin ardından konuşmasına devam ederek, "Bütün bunlar uzun ve meşakkatli mücadelenin sonunda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar. Artık Türkiye'nin potansiyelini, asıl hedeflerimize ulaşmak için kullanabileceğimiz yere geldik. Türkiye Yüzyılı bu vizyonun adıdır. Bu sürecin sembolü olan yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülkenin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un bunlardan biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sanıyor musunuz ki Togg dediğimiz sadece bir otomobildir. Togg ülkemizde geleceğin yüksek teknolojiye dayalı üretim modelinin adıdır. Birileri kendi aklınca, 'İHA-SİHA mı yiyeceğiz?' diyerek savunma sanayi ürünlerimizi değersizleştirmeye çalışıyor. Halbuki savunma sanayi ürünlerimizin her biri, gençlerimizin hayalini kurduğu nitelikli istihdama açılan birer kapıdır. Buyurun, cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler, domatesi, patatesi 15-20 liraya çıkardılar. Şimdi marketlerde 7,5 liraya düştü. Bak nereden nereye geldik? Bu ne demek biliyor musunuz? Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar, bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu nerede alacak biliyor musunuz? Yargıda olacak. Bulduğumuz doğal gaz ve petrol kaynakları insanlarımızın refahı için yapacağımız çalışmaları kolaylaştırmıyor mu?"

"Yaptığımız düzenlemelerle insanımıza nefes aldırıyoruz"

Erdoğan, ülkenin geleceğini planlarken ve kurarken bazı günlük sıkıntıların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda 'doğal gazımız bir ay ücretsiz' dedik mi? Bir yıl boyunca doğal gazımızı yüzde 25 düşürerek vatandaşlarımıza vermeye karar verdik mi? Bunu ilan ettik mi? Faturalarda bunları inşallah göreceksiniz. Hatırlarsanız her yıl mart-nisan gibi ülkemizde bu patates, soğan fiyatı tartışması çıkartılır çünkü muhalefetin yapacağı bir şey yok. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi ve maalesef ahlaksızlıkla alakalı. İşte şimdi yeni ürünler tezgaha çıktı, fiyatlar dengesine oturdu. Tabii bunları söylerken gıda ve kira başta olmak üzere milletimizin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz. Milletimizin hiçbir kesimini, enflasyona ezdirmeme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücretten kamu işçileri ve memurlarının maaşlarına, emekli maaşlarından sosyal yardım ödemelerine kadar her alanda yaptığımız düzenlemelerle insanımıza nefes aldırıyoruz. Salgın döneminde bunu yaptık. Geçtiğimiz sene bunu yaptık. Bu yılbaşında bunu yaptık. Unutmayın, Temmuz ayında yine yapacağız, yıl sonunda yine yapacağız."

"Önümüzdeki dönem pek çok proje hazırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişen ve büyüyen ülkenin imkanlarını, milletin emrine vermeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Karadeniz doğal gazının sevincini, faturaları ilk ay tamamen ücretsiz yaparak, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma giderlerini faturadan düşerek, milletimizle paylaşmadık mı? Gabar'da bulduğumuz petrolle enerji bağımsızlığımız yolunda yeni bir adım daha atmadık mı? Nükleerinden güneşine, hidroelektriğinden rüzgarına tüm yerli ve milli kaynaklarımızı bu doğrultuda seferber etmedik mi? Bu şekilde ortaya çıkan değeri ne yapacağız? Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız. Önümüzdeki dönem için bu doğrultuda pek çok proje hazırladık." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)