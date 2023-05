Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sincan mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Erdoğan, görüntüler üzerine şunları kaydetti:

"Buyurun, ne diyeyim ben. Gazi Mustafa Kemal'in partisi CHP'nin ortağının sözlerine bakın. 'Siz Mustafa Kemal'in askerleri olsanız ne yazar. Bu it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri.' diyor. Hale bak. Bay Kemal neredesin sen? Hangi yoldasın? Diyorum ki, bay bay Kemal bu teröristlerle el ele, kol kola bu yolculukta. Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki Gazi'ye inanlar, Mustafa Kemal'e inananlar pazar günü bunun hesabını soracaklardır. İşte karşımızdaki tablo bu, milletimizin bu zata ülkesini teslim etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Ankara'ya yakışanın ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ankara'ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Ankara'ya 21 yılda kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde Türkiye 100 yılını inşa etmek yakışır mı? Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak, şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Ankara'ya Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? İşte bunun için 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere tüm Ankara'dan, tüm Türkiye'den rekor bir destek bekliyoruz."

Sincan'ın 28 haneli küçük bir köyden bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri haline dönüştüğünü belirten Erdoğan, sanayisiyle ticaretiyle siyasi ve sosyal canlılığıyla Türkiye'nin özeti denilebilecek olan Sincan'ı anlamadan Türkiye'nin kodlarının çözülemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Balkan göçmeni kardeşlerimiz var. Burada Ankara'mızın çevre köylerinden, ilçelerinden gelen kardeşlerimiz var. Burada Anadolu'nun hemen her şehrinden gelmiş kardeşlerimiz var. Çevredeki organize sanayilerinin, sanayi sitelerinin, lojistik merkezlerinin, tarım bölgelerinin kalbi Sincan'da atar. Bunun için Sincan emeğin kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Sincan üretimin kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Sincan çalışmanın, evine ekmek götürmenin, ailesini ayakta tutmanın, evladının geleceğine güvenle bakmanın kıymetini iyi bilir. Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken, Sincan da attığı adımlarla buna eşlik etti. Bugün ülkemiz altyapısını kurmuş bir ülke olarak Türkiye yüzyılına doğru yürürken, Sincanlı kardeşlerim haklı olarak bu sürecin kendisine ne getireceğini merak ediyor."

"İsterseniz önce önümüzdeki dönemde ülkemize hangi eser ve hizmetleri kazandırmayı planladığımıza şöyle bir bakalım." diyen Erdoğan alana kurulan dev ekranlardan, 21 yılda yaptıklarına ilişkin videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda yaptıkları yatırımların kendilerine yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayarak, "Altyapı yatırımlarımızı tamamladığımız için bundan sonra ülkemizin sahip olacağı zenginlikleri doğrudan milletimizin refahını yükseltmek için kullanacağız. Mesela Karadeniz gazı, ülkemiz bu keşifle yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştu. Kendi doğal gazımızı kullanmaya başlamamızın sevincini hemen milletimizle paylaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Petrol meselesinde de ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağız"

Terör örgütlerinden temizlenen Gabar'da sadece tek bir sahada Türkiye'nin yıllık kullanımının onda birini karşılayacak, kaliteli petrol bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi 40 yıldır oralarda terörün niye bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyoruz değil mi? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına tahammülsüzlüğün sebeplerini daha iyi anlıyoruz değil mi? Bay bay Kemal ve ortaklarının terör örgütlerine verdikleri sözlerin, askerlerimizi sınır ötesinden çekme taahhütlerinin sebeplerini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? İnşallah önümüzdeki yıllarda petrol meselesinde de ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağız." diye konuştu.

"Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız"

Erdoğan, savunma sanayisine yıllardır yatırım yaptıklarını, bu uğurda nice saldırıyı, nice iftirayı göğüslediklerini belirterek, savunma sanayi projelerinin, Türkiye'nin en iddialı ihracat kalemi haline dönüşmeye başladığını ifade etti.

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve lojistik bölgelerinin harıl harıl çalıştığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu şekilde ortaya çıkan kazancını milletimize aktarmak için gerekli adımları atıyoruz. Dikkat ederseniz eskiden olsa ülkenin yıllarca belini doğrultamayacağı nice sıkıntının üstesinden kısa sürede geliyoruz. Darbe yaşadık, terör saldırıları yaşadık, ekonomik tuzaklar yaşadık, Kovid salgını yaşadık, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel krizi yaşadık, deprem yaşadık. Tüm bunlara rağmen hamdolsun dimdik ayaktayız. Küresel krizlerden üretimimizi ve istihdamımızı artırarak çıktık. Terör saldırılarını, teröristlerin başlarını inlerinde ezerek püskürttük. Ekonomik tuzakları kendi programımızı uygulayarak boşa çıkarttık. Depremin altından şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldıracak çalışmalarla kalkıyoruz. İşçimizin, memurumuzun, emeklimizin gelirlerinde sıkıntıların yol açtığı refah kayıplarını giderecek artışlar yapıyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı, sanatkarımızı hibe ve teşviklerle destekliyoruz. Pazar günü bunun için sıkı çalışalım yeter. Sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız. Tercihimizi doğrudan yana yaparak yolumuza devam edeceğiz."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin başında ve sonunda seçim şarkısına eşlik etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da birer konuşma yaptığı mitingde, AK Parti'nin Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tanıtıldı.

