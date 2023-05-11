Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Pursaklar mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin söyledikleri vaat değil, palavradır. Bunun için biz 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Pursaklar ilçesi Hicret Camisi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Yıkılmadan atlatılan her badirenin Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar çıkardığını aktaran Erdoğan, tüm dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizinde bunu yaşadıklarını bildirdi.

Gezi olaylarından beri maruz kalınan her siyasi ve sosyal gelişmenin bir boyutunu da ekonominin oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid salgınında dünyadaki üretim ve tedarik zincirleri kırılırken biz, daha çok ürettik, daha çok sattık. Rusya-Ukrayna savaşı küresel bir krize dönüşürken biz, hem diplomatik hem ekonomik olarak kendimizi farklı bir yere koyduk. Enerjide, sanayide, ihracatta, istihdamda sağladığımız başarıların gerisinde dünyadaki gelişmeleri işte bu şekilde kendi lehimize çevirebilmek var. Peki biz bu mücadeleyi verirken muhalefet ne yaptı? Son mahalli seçimleri hatırlıyorsunuz, değil mi? Büyük şehirlerde su yok. Ulaşımı, sütü, aklınıza gelen her şeyi ücretsiz yapma vaadinde bulunmuşlardı. Yaptılar mı? Hayır. Kazandıkları belediyelerde kimsenin işinden edilmeyeceği üzerine bay bay Kemal namus sözü vermişti. Ne oldu, bu söz yerine geldi mi? Dikkat edin namus sözü veriyor ama yerine gelmiyor. Ankara'da otobüsler bedava olacaktı. Süt bedava olacaktı. Oldu mu? Hatta hızlarını alamadılar, çiftçiye bedava traktör vadetmişlerdi. Aldınız mı? Şimdi bunlara hesap sormayacak mıyız? Sonra da çıkıp utanmadan, arlanmadan 'Çarpıcı olsun diye öyle söyledik.' dediler. Bu sadece Ankara'da böyle değil, İstanbul'da da böyle, İzmir'de de böyle. 'Kimseyi kapı dışarı etmeyeceğiz.' dedi bay bay Kemal. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de benim işçi kardeşlerim belediyeden atıldı mı? Nice insanlar, nice anneler gözü yaşlı kaldı."

"Türkiye Yüzyılı vizyonu büyük bir hedefin adı"

Muhalefetin vaatlerine değinen Erdoğan, "Kısaca muhalefetin söyledikleri vaat değil, palavradır. Bunun için biz, 21 yıldır muhalefetle değil, kendimizle yarışıyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun, kendi kurdukları altyapının üzerinde yükselttikleri büyük bir hedefin adı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Aman ha kendiniz ve evlatlarınızın geleceği için her türlü kırgınlığı, küskünlüğü bir tarafa bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarılın. Sandıklara sıkı sıkıya sarılmaya var mıyız? Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya var mıyız? Ne diyorlardı? 'Bu kumar masası.' Ne oldu? Demek ki kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyorlar. Meral Hanım, kumar masasından ayrılamadın. Öyle mi? Aynı şekilde 'Noter değil.' dedi. Oradan da ayrılamadı. İşte bunlara noteri de kumar masasını da pazar günü hatırlatmaya var mıyız?"

"İsterseniz gelin bunların gerçek yüzüne şöyle bir yakından bakalım." diyerek alanda bulunanlara bir video izleten Erdoğan, görselde yer alan hastanelerin kan revan içinde bulunduğunu söyledi, vatandaşlara Etlik Şehir Hastanesi ile Etimesgut Devlet Hastanesinin durumunu sordu ve kıyaslama istedi.

"Pazar günü bu teröristlerle el ele olan bay bay Kemal'e 'bay bay' diyor musunuz?" diye sorup alandakilerden "Evet" cevabı alan Erdoğan, pazar gününe kadar alandakilerin çok çalışmasını talep etti. Erdoğan, videonun bir bölümünde, "Buyurun, tüm teröristlerle bay bay Kemal el ele, omuz omuza. Gücünü onlardan alıyor. Bu ülkeyi biz böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeyi teröristlerle el ele dolaşanlara kaptırmayacağız." diye konuştu.

"Sadece siyasetleri değil, hayatları yalan"

Muhalefet partilerinin genel başkanlarının sadece siyasetinin değil, hayatlarının yalan olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölücüyle kol kola girenden, özellikle soruyorum, LGBT'ciye yol verenden... Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, yanlarındaki yavrucuklar, onlar da LGBT'ci. AK Parti'ye, LGBT sızamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne LGBT sızamaz. Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Dolayısıyla biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. ve bununla ilgili adımları inşallah seçim sonrası atacağız ve Anayasa değişikliğiyse anayasa değişikliği, yasaysa yasa. Bu adımlarla beraber güçlü aileleri kuracağız. Eğer güçlü aileniz olmazsa, güçlü millet olamazsınız. Ama diğerleri için böyle bir dert yok. Onlar için her şeyden önce LGBT'ci olmak, onların kendi şerefidir."

Ülkesine tek çivi çakmamış olandan, milletinin hayrına tek işi bulunmayandan hayır gelmeyeceğini belirten Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta bu kifayetsiz siyasetçi ekibinin tamamını tarihin tozlu raflarına kaldırarak ülkemize ayrıca bir hizmet edeceğiz." dedi.

Kendilerinin 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yürüttüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi tuzak kurulursa kurulsun hizmet etmekten, bedel ödeseler bile ülkeyi, şehirleri büyütmekten vazgeçmediklerini, çünkü ülkeyi, milleti aşkla sevdiklerini söyledi.

Erdoğan, geçmişte yaptıkları hizmetleri anlatırken müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmadıklarını belirterek, "Yaptığımız her işin üzerine ne koyacağımızı, ne ilave edeceğimizi de hemen söylüyoruz. Partimizi kurduğumuz 2002 yılından bugüne her seçimde yaptığımız vaatlere bir bakın. Bir sonraki seçimde sadece onları hayata geçirmekle kalmadık, daha fazlasının sözünü verdik. Bugün de öyle yapıyoruz." diye konuştu.

Seçim beyannamesinde gelecek dönemde yapacaklarını yüzlerce, binlerce başlık altında ilan ettiklerini anlatan Erdoğan, bu ülkenin hiçbir vatandaşının, söylediklerini yapacaklarından şüphe etmediğini, sadece bunun bile kendilerinin milletin gözündeki yerini ispatlamaya yeterli olduğunu söyledi.

(Sürecek)