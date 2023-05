Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız, iktidarın yolunu terör örgütleriyle işbirliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlediği mitinginde konuştu.

Türkiye'de 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep eser ve hizmetlerimizle konuştuk, ülkemizin tüm şehirlerini, her bir vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltecek yatırımlarla donattık. Mardin'e de son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz, 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi'ni biz faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık, 41 adet spor tesisi kazandırdık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1424 yataklı 15 hastaneyle birlikte 37 sağlık tesisi inşa edip hizmete sunduk, yatak kapasitesi 750 olan Mardin Şehir Hastanemiz ile Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Binası'nın inşaatı sürüyor. Şehir hastanemiz, kuruluşunu tamamladığımız Artuklu Üniversitemizin Tıp Fakültesiyle birlikte faaliyet gösterecek. Üniversitemizin Kızıltepe'deki Tarım Teknolojileri ve Midyat'taki Sanat Tasarım Fakülteleri de faaliyete geçti. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. Şimdi de İlk Evim'le 2 bin 550 yeni konut yapacak, İlk Arsam'la 17 bin 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 500 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Mardin'de 6 millet bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor."

"Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğal gaz veriyoruz"

Mardin'de 29 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 279 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Çukur eylemleri esnasında Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te tahrip edilen cadde ve sokakları yeni baştan biz inşa ettik. Ceylanpınar, Kızıltepe yolunu, Silvan yolundaki şehir geçişi ve üst geçit köprüsünü, Savur Köprüsü'nü 2024'te, Midyat yolunu da 2025'te tamamlıyoruz." dedi.

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptıklarını aktaran Erdoğan, Dicle Nehri üzerinde yapılan kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehre kazandırdıklarını söyledi. Bittiğinde 3 milyon dekar arazinin, sulamasını sağlayacak Mardin depolamasının inşasının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Sulanmasını sağladığımız 124 bin dekar araziye devam eden projelerle 389 bin dekar arazi ilave ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Mardinli çiftçilere 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, "GAP'ı biz hızlandırmıştık, inşallah kalan projeleri de süratle tamamlayarak sonuçlandırmak da yine bize nasip olacak. Şehrimizde iki yeni organize sanayi bölgesi ve Mazı Dağı Endüstri Bölgesi'ni kurduk. Enerjide, Mardin ve 8 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğal gaz veriyoruz. Biliyorsunuz, Karadeniz doğal gazını ülkemize kazandırmanın sevincini tüm vatandaşlarımızla paylaşmak için hemen faturalara yansıttık. Doğal gazı bir ay tamamen ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak suyu tüketimi miktarı kadarki kısmı, faturalardan düşme kararı aldık." diye konuştu.

"Her türlü mücadeleyi verdik"

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Mardin'den rekor bir oy beklediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti.

"Öyle bir oy oranıyla bizim yanımızda yer alın ki Türkiye'nin üzerinde hesap yapanların aklı çıksın. Öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzleri gülsün. Bu konuda Mardin'e ve Mardinlilere güveniyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrında Milli Mücadele'yi yeni devletimizi kurarken özellikle bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Herkes gözünü buraya dikmişti. Bu bölgedeki insanlarımız kaderlerini Anadolu'yla bir gördükleri için hep Türkiye'nin yanında yer aldılar. Ama bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar, sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi.

Ülke ve millet olarak yaşadığımız hemen her olumsuzluğun, her saldırının gerisinde bu hesap vardır. Türkiye'yi, çevrenizde gördüğünüz siyaseten zayıf, sosyal olarak parçalanmış, ekonomik olarak bitik, güvenlik olarak sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Yaşadığımız darbelerin sebebi de buydu. Başımıza musallat edilen terör örgütlerinin gayesi de buydu. Sizler bu oyunu gördüğünüz için tercihinizi hep vatanın bütünlüğünden, milletimizin birliğinden yana yaptınız. Biz de sizlerden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak ülkemizi büyüttük, insanımızın güvenliği ve refahını arttırdık. Bunun için her türlü riski de aldık, her türlü mücadeleyi de verdik."

"Önümüzdeki dönem için milletimize sözümüz var"

"Birileri Mardin'in ilçelerinin sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik." diyen Erdoğan, Türkiye'nin asırlık altyapı eksiklerini gidermek için çalışırken, nice iftiralarla, yalanlarla, terbiyesizliklerle uğraştıklarına işaret etti. Erdoğan, "Hamdolsun bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak işte bu demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güç sayesinde." dedi.

Ekonomide bir süredir yaşanan dalgalanmaların, gıda ve kira başta olmak üzere fiyatlarda yol açtığı dengesizlikleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların çözümünü de öyle bay bay Kemal gibi Londra'nın tefecilerinden borç dilenmekte değil, ülkemizin kendi kaynaklarında arıyoruz. Türkiye'nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönem için milletimize sözümüz var." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin enerjide, savunma sanayiinde, ihracatta, turizmde, diğer alanlarda elde ettiği kazancı milletin her bir ferdinin refah seviyesini yükseltmekte kullanacaklarını belirterek, "Hamdolsun bunun için elimizde yeteri kadar imkan birikmeye başladı. Karadeniz doğal gazıyla yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştuk. Gabar petrolü onlarca milyar dolar katkı sağlayacak. Savunma sanayii ürünlerimizin ihracatıyla yine onlarca milyar dolar ülkemize akacak. Şehirlerimizin tamamında, sanayi tesislerinde ve tarımda harıl harıl üretim var. Bacasız sanayi, turizmde dünyanın ilk üçüne girdik. Eskiden bu kaynakları ülkemizin temel altyapı ihtiyaçlarının inşası için kullanmak mecburiyetindeydik." dedi.

"Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız"

14 Mayıs'ın Türkiye için bir milat olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bu çabaları gösterirken koalisyon masası ne yapıyor? Terör örgütlerinin mensuplarını cezaevlerinden salma sözü veriyor. Kamudan attığımız terör örgütü destekçilerini, devlete doldurma sözü veriyor. Ekonomimizi tefecilere teslim etme, yüksek teknoloji üreten firmalarımızı yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Daha vahimi, evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? Benim Mardinli kardeşim meydanı bunlara bırakır mı? CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Diğer yavrular zaten ses çıkarmıyor. AK Parti'ye LGBT sızabilir mi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? İşte biz, bunun için diyoruz ki, tavrımızı pazar günü sandıkta gösterelim, sözümüzü oyumuzla söyleyelim. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin, bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız, iktidarın yolunu terör örgütleriyle işbirliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz."

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mardin'e gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Miting alanına, "Yalancının mumu yatsıya kadar, bay bay Kemal'in mumu 14 Mayıs'a kadar yanar", "Reis, Gabar petrolü ülkemizi, Karadeniz doğal gazı evimizi, varlığın içimizi ısıtıyor" ve "14 Mayıs annelerin güleceği, terörün biteceği gündür" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Mardin milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak tanıtıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da katıldı.

(Bitti)