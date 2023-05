Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Batman mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Eski Türkiye'nin dışlayıcı, tahkir edici dili yerine daha kucaklayıcı, kapsayıcı, saygılı bir dil inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "TRT Kürdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar, bizden önce konuşulması dahi mümkün olmayan nice adımı cesaretle biz attık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sadece hak ve hürriyetler konusunda değil, aynı zamanda ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, istihdam gibi her alanda şehirleri 21 yıl öncesine göre çok farklı noktalara taşıdıklarına dikkati çekerek, "Sizler için tüm bu mücadeleleri verirken karşımızda bay bay Kemal'i, hep CHP'yi ve CHP zihniyetini bulduk. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler, her yola başvurdular. Ama biz bay bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman'la birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik." diye konuştu.

" Batman'ın yıldızı diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de parlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık her yaştan çocukların Batman'ın sokaklarında neşeyle oynadığına, dolaştığına, özgürce koşturduğuna işaret ederek, "Batmanlı kardeşlerim, ekmeğini kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler, terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor, kendi şehirlerinin kalkınmasına destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batmanlı çiftçilerin toprağını ektiğini, mahsulünü topladığını, Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla gezebildiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar teröristlerin cirit attığı bölgelerde artık kınalı kuzuların sesleri, çobanlarımızın yüreğinden kopan 'dengbejlere' karışıyor. Nereden nereye... Tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için ülkemizle birlikte dünyanın dört bir yanından insanlar Batman'a gelebiliyor.

Batman'ın yıldızı diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de parlıyor. Aynı durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tüm illerimiz, ilçelerimiz için de geçerlidir. Diyarbakır'dan Şırnak'a, Mardin'den Hakkari'ye kadar her yerde, huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı hamdolsun, biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır."

"Her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim benim gariban Kürt kardeşlerimin çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kast ederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin analarının ak sütü gibi temiz haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır." dedi.

Terörün gölgesi kalktıkça bu iklimin daha da güçleneceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, terör belasından kurtuldukça, ekonomiden demokrasiye her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağız. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe, bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Diyarbakır anaları artık ağlamayacaktır. Ama bunu beraber yapacağız. Şu bay bay Kemal, Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi." şeklinde konuştu.

"Türkiye, herkes için çok daha özgür, güvenli ve huzurlu bir yer olarak parmakla gösterilecek"

Evlerden bir daha asla ağıtların yükselmeyeceğini, çocukları kimsenin dağa zorla kaçıramayacağını, geceyle beraber şehirlere terörün karanlığının çökmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla iradesine kimse ipotek koyamayacaktır. Allah'ın izniyle Türkiye, herkes için çok daha özgür, güvenli ve huzurlu bir yer olarak parmakla gösterilecek." ifadesini kullandı.

Gabar'da bulunan günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervini bu dönemin bir işareti olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, "Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Ülkemizin diğer bölgelerinde yakaladığımız başarıları da yeni dönemin bir müjdesi olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'yi her alanda çok daha ileriye taşıyacağız"

Mitingde yeni dönemde yapacakları icraatlara ilişkin videoyu gösteren Erdoğan, tüm bunların son 21 yıllık eserlerinin üzerinde bina edileceğini, Türkiye'yi her alanda çok daha ilerilere taşıyacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları son 21 yıldır olduğu gibi yine Batmanlı vatandaşlarla birlikte yürek yüreğe yapacaklarının altını çizerek, "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı bayrağını yükseltmeye, yapılan işleri yarım bırakmadan daha büyük hedeflere koşmaya, bu kardeşinizle bir kez daha yola devam etmeye söz mü Batman? Rabbim dayanışmamızı daim ve kaim eylesin." diye konuştu.

" Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

" Batman'ı seviyoruz' derken bunu 'laf olsun, adet yerini bulsun' diye söylemiyoruz. Biz aşkımızı hem sözle hem de icraatlarımız ve eserlerimizle ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

Erdoğan, "Peki bu HDP ne yaptı, bir yatırımı var mı? CHP'nin var mı? Onlarda bol laf ve terör var." dedi.

Eğitimde Batman'da 4 bin 650 adet yeni derslik inşa edildiğini, üniversitenin kurulduğunu, gençlik ve sporda 2 bin 554 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarının açıldığını belirten Erdoğan, biri stadyum olmak üzere 39 spor tesisi yaptıklarını, Batman'daki ihtiyaç sahiplerine 6,5 milyar liralık kaynak aktardıklarını, sağlıkta 795 yataklı 8 hastane dahil 41 tesisin yapımını tamamlayıp hizmete açtıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözlerini anımsatarak, aynı zamanda şu an 500 yataklı Batman Devlet Hastanesiyle birlikte 3 sağlık tesisinin yapımının da devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 6 bin 400 konut yaptıklarına işaret ederek, "Şimdi de, 'İlk Evim'le 1850 konut yapacak, 'İlk Arsam'la 9 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Batman'da 3 millet bahçemizden stadın yerine yaptığımızı bitirdik, diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)