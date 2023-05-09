Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen ne kadar yalan konuşursan bay bay Kemal, bil ki benim milletim o kadar doğru konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen ne kadar yalan konuşursan bay bay Kemal, bil ki benim milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlarda teröre mavi boncuk dağıtma var, güven ve huzur yok. Burada her şey var ama millet yok." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin kendisini ve ailesini öldürmeye geldiklerini belirtti.

Havalimanına indiğinde on binlerin Atatürk Havalimanı'nda olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerimizde savaş uçakları uçuyordu. Meğerse bay bay Kemal bir buçuk saat önce oraya gelmiş. Sonra ne diyor, 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin, orada kahveyi yudumlamaya başladın. Baktın ki Erdoğan nasıl öldürülecek, ailesi nasıl öldürülecek, onu izlemek için kahve yudumluyordun. Sen ne noktada, ne biçim insansın? Bir gün de bir doğru konuş. Böyle bir şey yok ama sen ne kadar yalan konuşursan bay bay Kemal, bil ki benim milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlarda teröre mavi boncuk dağıtma var, güven ve huzur yok. Burada her şey var ama millet yok. Hiç merak etmeyin 14 Mayıs'ta hepsi de siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerini alacak. Biliyorsunuz önce bay Kemal idi sonra bay bay Kemal oldu. Seçimden sonra da vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek."

Alandakilere, "Pazar günü Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya duyuruyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz? Pazar günü Adana'da tarihimizin rekorunu kırıyor muyuz? diye soran ve "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Maşallah, barekallah, tebarekeallah. Adanalı 'Tamam.' diyorsa bu iş tamamdır, hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye'ye 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadan herkesi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla kucakladıklarını vurguladı.

" Adana'ya son 21 yılda 126 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına verdikleri mücadelede karşılarına çıkan engelleri Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle aştıklarını vurguladı.

Türkiye'ye eser vermekten, millete hizmet etmekten alıkoymak isteyenlerin, önlerine çıkardıkları engelleri yine milletle beraber aştıklarını dile getiren Erdoğan, "Ne diyor Karacaoğlan, 'Uyan Karacaoğlan, gafletten uyan, atına binip de kargına dayan, ölümden korkup da sonunu sayan, ölür gider yar koynuna giremez.' Kimsenin ne bizi korkutup yolumuzdan döndürmesine ne de yaptığımız eser ve hizmetlerin önüne geçmesine izin vermedik." ifadelerini kullandı.

Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı hizmetlere ilişkin videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Tam bir yıl önce Adana'da gençlerimizle bir araya geldiğimizde hep bir ağızdan ne demiştik? 'Adanalıyız Allah'ın adamıyız.' demiştik. Şimdi bir kez daha söyleyelim mi? Kurban olurum size... Tabii biz, kuru kuru 'kurbanın olam', takır takır 'gadanı alam' diyenlerden olmadık. Bugüne kadar Adana'ya da ülkemize de ne söz verdikse yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Adana'ya son 21 yılda 126 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin Adana için ne yaptığını soran Erdoğan, "Yaptı, yaptı, hastane yapmış ya. Hani çadırdan bir hastane yapmış ya." ifadesini kullandı. "Burada hiç hizmet aldınız mı?" sorusuna alandakilerin "Hayır" yanıtı üzerine Erdoğan, "Peki şehir hastanemiz nasıl? Memnun musunuz?" diye sordu. Alandakiler hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

"Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 14 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık"

Eğitimde 10 bin 691 yeni derslik inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, Adana'ya ikinci devlet üniversitesini kurduklarını anımsattı.

Adana'ya 6 bin 935 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını, 45 spor tesisi kazandırdıklarını, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Biz yaptık. Bu sene de maşallah Adana Demirspor iyi gidiyor. Şu anda kafaya oynuyor. Bu da bir şeyi gösteriyor, demek ki fiziki imkanları olunca bak hava değişiyor." diye konuştu.

Erdoğan, Eski Mensucat Fabrikası'nın Adana Müze Kompleksi'ne dönüştürüldüğünü ve geçen hafta açıldığını bildirdi.

Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 14 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldığını dile getiren Erdoğan, sağlıkta 3 bin 400 yataklı, 25 hastaneyle birlikte 70 sağlık tesisi yaptıklarını, Adana'yı şehir hastanesiyle buluşturarak şehre sınıf atlattıklarını söyledi. Erdoğan, hastanenin depremde çok büyük hizmetler verdiğine dikkati çekti.

Yatak kapasitesi 100 olan Yüreğir Devlet Hastanesi ile 3 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"TOKİ vasıtasıyla 15 bin 552 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 392 konutun yapımına devam ediyoruz. Şimdi de İlk Evim'le 6 bin 356 konut yapacak, İlk İş Yerim'le 500 esnafımıza iş yeri inşa edecek, İlk Arsam'la 35 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 9 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şambayadı bölgesini şehrimizin yeni konut rezerv alanı olarak belirledik. Ulaştırmada 249 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 431 kilometreye çıkardık. Adana'nın şehir içi ulaşımı için büyük öneme sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. Nasıl beğendiniz mi, güzel olmuş mu? Kimsenin insafına bırakacak değiliz. İnşası süren yolların bir kısmını bu yıl bir kısmını da önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz."

(Sürecek)