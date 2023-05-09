Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Santrali'ni yaptık, ilk üniteyi açtık. Türkiye'nin otomobili Togg ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Hayranlar, çok seviyorlar. Mavi vatandaki çıkarlarımızla birlikte karada da Togg'la şu anda farklı sükse yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin şu anda tarımsal hasılada birinci olduğunu söyleyen Erdoğan, geçen sene dünyada en çok turist çeken üç ülkeden biri olduğunu kaydetti.

İHA'ların, SİHA'ların, Akıncı'ların ve Kızılelma'nın, dünyanın hayranlık duyduğu uçaklar olduğunu belirten Erdoğan, "Akkuyu Santrali'ni yaptık, ilk üniteyi açtık. Türkiye'nin otomobili Togg ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Hayranlar, çok seviyorlar. Mavi vatandaki çıkarlarımızla birlikte karada da Togg'la şu anda farklı sükse yapıyoruz." diye konuştu.

Milli muharip uçak KAAN'la çok farklı bir seviyeye gelindiğini dile getiren Erdoğan, Karadeniz gazıyla enerjide dışa bağımlılığı azalttıklarını bildirdi.

Gabar petrolüyle milyarlarca doların cepte kalmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Muhalefetin 'yok', 'fasa fiso' dediği doğal gazımızı geçen ay itibarıyla Filyos'taki tesislerimize getirdik. Bu sevinci milletimizle paylaşmak için bir aylık gazı ücretsiz yaptık. Önümüzdeki bir yıl boyunca da 25 metreküplük gazı faturadan düşüyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz, ev hanımlarımız, gençlerimiz ısınma ve yemek için kullanacakları gaz miktarına para vermeyecek. Bir yıl boyunca Aydın'daki tüm mutfaklarda tencereler milli gazımızla kaynayacak. Karadeniz gazımızın bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Gabar'da keşfedilen günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, bu şekilde bütçeye kalacak 100 milyar dolarlık kaynağı, yatırım, istihdam, sosyal destek olarak milletin istifadesine sunacaklarını ve kuracakları Aile ve Gençlik Bankası ile hem toplumun temel taşı aileye hem de gençlere bunu finans olarak tahsis edeceklerini söyledi. Buradan ev hanımlarını da emekli edeceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben size aynı zamanda kaynak söylüyorum kaynak. Bay bay Kemal'in palavraları gibi değil, kaynak. Bu Kandil'deki teröristlere benzemez. Kandil'deki terörist ne diyor; 'Bay bay Kemal'le yandaş, yoldaş ya... Kandil'deki teröristlerin, Diyarbakır annelerinin gözyaşına neden olan bu imansız, kitapsız, Kur'ansız, ezansız, bunlara benim Kürt kardeşlerim artık 'dur' demesi lazım. Öyle mi? Onun için çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Onları arkasına alıyor bay bay Kemal, onlarla yol yürüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mitingin yapıldığı alana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarının bulunduğu "Yine bir 14 Mayıs'ta hikayenin başladığı yerde söz de karar da milletin", "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam", "Başka laf bilmedin bay Kemal, böyle gitmez bu iş belli sondasın, tarih olman çok yakın bay bay Kemal", "Sen nereye, biz oraya" pankartları asıldı.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan Aydınlıları selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Aydın milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı.

Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılarak, bir konuşma yaptı.

(Bitti)