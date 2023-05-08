Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek bürokratik kariyeri SSK'yı batırmak, tek siyasi başarısı kaset kumpasıyla iş başına gelmek, oradaki tek özelliği de girdiği her seçimi kaybetmek olan birisiyle bu işler olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek bürokratik kariyeri SSK'yı batırmak, tek siyasi başarısı kaset kumpasıyla iş başına gelmek, oradaki tek özelliği de girdiği her seçimi kaybetmek olan birisiyle bu işler olmaz." dedi.

Partisinin Tekirdağ Çerkezköy'de düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, eğitimde 4 bin 125 yeni derslik inşa ettiklerini vurgulayarak Namık Kemal Üniversitesini Tekirdağ'a kazandırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli yükseköğretim yurt binaları açtıklarına dikkati çeken Erdoğan, 37 spor tesisi inşa ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 2,5 milyar lira kaynakla destek verdiklerine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta 1546 yataklı 15 hastaneyle birlikte 32 sağlık tesisi inşa ettik. Tekirdağ Şehir Hastanemizi tamamlayıp, hizmetinize sunduk mu? Nasıl memnun musunuz? Bay bay Kemal'in hastanesi nasıldı? Bunlar ölenleri rehine olarak alıyorlardı ve bu şekilde onlara işkence ediyorlardı. Kapaklı'daki 100 yataklı devlet hastanemizin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 405 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de 'İlk Evim' ile 3 bin 100 konut inşa edecek, 'İlk İş Yerim" ile 250 esnafımıza iş yeri yapacak, ilk arsamla da 17 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada 87 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 396 kilometreye çıkardık. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesimini tamamlayıp, trafiği açtık."

"Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate düşecek"

Erdoğan, "Çanakkale köprüsünü beğendiniz mi?" diye vatandaşlara seslenerek "AK Parti yapar, onlar bakar. Yahu bir şey de siz yapın be. Var mı? Var, var. Onlar musluk kapatır, musluk açarlar. Şimdi İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine hızlı trenle bağlayacak Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu kapsamda Çerkezköy'de bir yolcu ve bir yük istasyonu kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate düşecek." ifadelerine yer verdi.

Tekirdağ'a 2 baraj, 4 içme suyu tesisi, 7 sulama tesisi, 57 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 2 yer altı depolama tesisi ve 7 atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz tesislerle 36 yerleşim yeri ve 62 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Tekirdağlı çiftçilerimize yaklaşık 6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize 10 bin yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, bir teknopark ile 68 araştırma, geliştirme, tasarım merkezi kurduk. Enerjide Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy'e doğal gaz arzını sağladık. Aslında anlatacak daha yüzlerce eser ve hizmetimiz var. Daha önemlisi önümüzdeki dönem içinde yüzlerce, binlerce yeni proje hazırladık. İsterseniz şimdi de önümüzdeki dönemde ülkemize kazandıracağımız yatırımları şöyle kısaca bir hatırlayalım."

"Eser ve hizmet konusunda biz rakip tanımıyoruz"

Erdoğan, 21 yılda yapılan hizmetlerin anlatıldığı videonun ardından konuşmasına devam ederek "Geleceğimizi beraber inşa etmeye var mıyız? 14 Mayıs'ta bunun adımını atıyor muyuz? Hiç kimse kusura bakmasın. Eser ve hizmet konusunda biz rakip tanımıyoruz. Bu iş öyle mutfak masasında aklına geleni söylemeye benzemez. Her şeyden önce aşk ister, adanmışlık ister, çalışmak ister, hazırlık ister, milletle hemhal olmak ister. Ülkeyi tanımak ister. Dünyayı bilmek ister. Tek bürokratik kariyeri SSK'yı batırmak, tek siyasi başarısı kaset kumpasıyla iş başına gelmek, oradaki tek özelliği de girdiği her seçimi kaybetmek olan birisiyle bu işler olmaz. Bugüne kadar millete verdiği hiçbir sözü tutmamış olanların estirmeye çalıştıkları hava ancak Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası olur. O da milletimizi üşütür. Gerçi biz ona da çözüm bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını konutlarda bu ay tamamen ücretsiz yaptıklarını belirterek bir yıl boyunca mutfak ve sıcak su tüketimi kadarını faturadan düşeceklerini söyledi.

Bu miktarın 25 metreküp olduğunu belirten Erdoğan, "Bak biz, Londra'dan 300 milyar dolar getireceğim diye yalan yanlış laflar eden bu adama inşallah pazar günü hesabını soruyor muyuz? Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirerek bu alanda da kendi ihtiyacımızı giderecek, daha yüksek oranda karşılar hale geleceğiz. ya biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz." açıklamasını yaptı.

"Ülkemize onlarca milyar dolarlık yeni kazanç kapısı açtık"

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde Avrupa'da birinci olduklarını belirten Erdoğan, Karapınar'da yaptıkları yatırımla bu alandaki güçlerini daha da artırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Savunma sanayinde sadece son birkaç ayda açıkladığımız projelerle önümüzdeki dönemde ülkemize onlarca milyar dolarlık yeni kazanç kapısı açtık. Organize sanayi bölgelerimiz harıl harıl çalışıyor. Salgınla birlikte bozulan küresel üretim ve dağıtım sisteminde ülkemiz giderek daha önemli bir konuma geliyor. Bu sayede istihdamı 31,5 milyona, ihracatı 255 milyar dolara çıkardık." dedi.

Amaçlarının gelecek dönemde istihdama 6 milyon ilave yapmak ve ihracatı 400 dolara yükseltmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşlerim, Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtuldukça yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, kazancını katlayarak artırdıkça ne olacak biliyor musunuz? Ülkemizin kazancını milletimize aktaracağız. Çünkü geçtiğimiz 20 yılda 'Türkiye Yüzyılı' atılımımız için gereken altyapıyı büyük ölçüde tamamladık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta, her alanda asırlık eksikleri tamamladık. Böylece önümüzdeki yıllardan itibaren her yıl yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin refahını yükseltmek için kullanabileceğiz."

Son yıllarda ardı ardına yaşanan sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan hayat pahalılığının can yaktığını bildiklerini kaydeden Erdoğan, "Bu konuda asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok adım attık. Yarın inşallah işçi sendikalarıyla Çalışma Bakanlığımız olarak bir araya gelecek ve son durumu açıklayacağız. Kardeşlerim, şu anda ben görüyorum ki siz de büyük bir coşku var, heyecan var. ve öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Ama hançerelerimiz yırtılırcasına. Hazır mıyız? Tek millet... Az oldu. Bunu Kars'tan duymazlar, öyle mi? Ardahan'dan duymazlar. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile partisinin Edirne milletvekili adayları ve il teşkilatıyla katılımcıları selamladı.

Alanda çalınan "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, "Biz Tekirdağ'ı çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta daha çok seveceğiz. Hazır mıyız 14 Mayıs'a, hazır mıyız? Şu ihtişama bak. 14 Mayıs'ta da Tekirdağ'a da zaten bu yakışır. Ben inanıyorum ki Tekirdağ 14 Mayıs'ta bugüne kadar olmamış bir patlamayı yapacak. Özel takip edeceğim. Tekirdağ önemli, çok önemli. Trakya'nın başını çekecek. Bugün Edirne de güzeldi, Kırklareli de güzeldi. İnşallah Tekirdağ'dan güzel sesler duyacağız. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'dan Ankara'ya döneceğini, yarın Aydın ve Adana'da olacağını kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından mitingle ilgili yaptığı paylaşımda, "Murat Hüdavendigar'ın emaneti güzel Tekirdağ... Teşekkürler Tekirdağ!" ifadelerine yer verdi.

(Bitti)