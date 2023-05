Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler." dedi.

Partisinin Tekirdağ Çerkezköy'de düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerine buradan bir çağrı yapmak istediğini söyledi.

Erdoğan, "Sizlerin yıllarca destek vererek yaşattığınız partinizin emperyalistlerin koçbaşı hale getirilmesine göz mü yumacaksınız? Ey İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim, sizi, milliyetçi söylemlerle çatısı altına bağıranların çağıranların PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki hain emellerinin perdesi haline getirilmesine rıza mı göstereceksiniz? Ey HDP'ye oy veren vatandaşlarım! Bu partinin yöneticilerinin, Kürt kardeşlerimizin iradesini küresel sapkınlık ve ihanet pazarında açık arttırmaya çıkarmasına razı mı olacaksınız? Koalisyon masasındaki diğer partileri artık saymıyorum bile. Çünkü onların genel merkezlerindeki bir avuç muhteris yöneticisi dışında zaten tabanı kalmadı." diye konuştu.

Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki cumhurbaşkanı adaylarına oy vermeyi düşünenlere de seslenmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Sizlerin, ülkenin kaderini bay bay Kemal'in temsilcisi olduğu kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin, bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi beraberce ortaya koyalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baharın en güzel ayı mayısta olduklarına dikkati çekerek, "Malum bir de yalancı bahar vardır. Hava ısınmış gibi olur, toprak uyanır, ağaçlar çiçek açar, sonra birden soğur, kar bastırır. Bütün emekler boşa gider. İşte bunların vadettiği bahar, yalancı bahar. Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek, yeniden eski koalisyonlu, kavgalı, krizli günlere döndürecekler." ifadelerini kullandı.

"Darbecilere destek olmaya kadar, her yolu denediler"

"Bizim 21 yıldır ülkemizde istikrar ve güven iklimini tesis etmek için ne mücadeleler verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın önünü kesmek için ne demediler, ne yapmadılar ki? İnsanları korkutmaktan tehdit etmeye, yalan ve iftira kampanyalarından darbecilere destek olmaya kadar, her yolu denediler. Yaptığımız her eseri engellemeye kalktılar. Ülkemize kazandırdığımız yolları, köprüleri, tünelleri, tren hatlarını, limanları, sanayi bölgelerini, konut projelerini engellemek için uğraştılar. Takoz siyasetiyle sokakları terörize etmekten, mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar her şeyi yaptılar. Kaset kumpaslarıyla bize saldıranlara partilerinin kapılarını da Meclis kürsüsünü de sonuna kadar açanları şimdi bir telaş sarmış. Hepsi ağız birliği yapmışlar, sürekli konuşuyorlar. Sabah akşam kırk dereden su getirerek bahane üretiyorlar. Neden korkuyorlar, niçin korkuyorlar? Etekleri tutuşmuş vaziyette, neyi gizlemeye çalışıyorlar? Elbette biz de merak ediyoruz. Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler."

Hayata geçirdikleri projeleri engelleyenlerin şimdi endüstri bölgesi, uluslararası lojistik hattı gibi sözlerle milleti kandırmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "İşin daha vahimi, bunlar ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten yapılmış, zaten hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını, milletin seçimden sonra mevcut yüklerinden kurtaracağı için salim kafayla ve geniş vakitte ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ettiğini söyleyen Erdoğan, diğer pek çok projeler gibi yıllardır Türkiye'den Çin'e giden yük trenlerini de rahat rahat seyredebileceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı ile bu atımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız"

Erdoğan, 21 yılda yaptıklarını hatırlatmak istediğini belirtip kısa bir video izleterek, "Bunlar sadece özetin özeti. Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Her zaman söylüyorum, bay bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah, Türkiye Yüzyılı ile bu atımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız." dedi.

Erdoğan, alandakilere, "14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sandığa gömüyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz? Hanımefendiler, 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta teknolojiyle, nitelikli istihdam, sessiz devrimlerle özgürlük, eşit şartlarda yarışta adalet çabamıza sahip çıkıyor muyuz?" şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi sadece belirli bölgeleriyle, belirli şehirleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttüklerini, geliştirdiklerini ve kalkındırdıklarını, bu anlayışla Tekirdağ'a da son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

(Sürecek)