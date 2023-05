Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor. Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz, terör örgütlerinin insafına bırakılıyor." dedi.

Partisinin Tekirdağ Çerkezköy'de düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, 81 vilayetin tamamındaki vatandaşlardan önlerindeki günleri çok iyi değerlendirmelerini beklediğini söyledi.

Erdoğan, hayatta her hatanın bir bedelinin var olduğuna dikkati çekerek, "Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. 'Cumhuriyet'le yaşıtım.' diyen CHP, Cumhuriyet'le hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor. Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz, terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bir Tekirdağ türküsünde geçen, "Bahçelerde börülce, oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım, bir araya gelince." sözlerini dile getiren Erdoğan, "Bunlar da artık 7'si mi, 9'u mu, 11'i mi, kaç taneyseler bir araya gelmişler, ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor, 'Ben kumar masasında olmam.' diyor. Niye duruyorsun orada? Madem kumar masası da niye duruyorsun. 'Biz noter masası da değiliz.' Niye oradasın? Ne oldu? Tekrar döndü dolaştı, aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım. Milletim de bunlara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak." diye konuştu.

"Bay bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi gelin, bay bay Kemal ve avanesinin gerçek yüzlerine şöyle bir göz atalım." diyerek, muhalefetin konuşmalarından kesitlerin yer aldığı videoyu alanda bulunan vatandaşlarla izledi.

Görüntüde, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte programına katıldığı Savaş Ay'ın hastaneler ve SSK konusundaki diyaloğu gösterildiği sırada Erdoğan, "Savaş Ay da görüyorsunuz işte, bay bay Kemal'le rahmetli dalgasını geçiyor." dedi.

Erdoğan, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili bir açıklamasının videoda gösterilmesi üzerine, "Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim demişti. Hala edecek." ifadesini kullandı.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum." sözünün duyulmasının ardından Erdoğan, "İnanıyor musunuz? 'Namus sözü' diyor. Gerçekten bu namusunda durdu mu?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmeye ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na." ifadesinin videoda görüldüğü sırada ise "Bay bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor." dedi.

Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar, it sürüleri." dediği görüntünün ardından Erdoğan, "Görüyor musun? Ağza bak, ağza bak. Millete söylediği ifadelere bak. İşte PKK'lı bu." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, "İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeniz, vermemiz lazım." diyerek seslendi.

Görüntüde, PKK'lı teröristlerin yer aldığı "Terör Arananlar" listesinin görüldüğü sırada Erdoğan, "Buyurun bunlar da terör örgütünün başları." dedi.

"Bunlar böyle hain"

15 Temmuz darbe girişimi görüntülerinin videoda görüldüğü anlarda Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, bunlar beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Gece saat 11.00'de Kılıçdaroğlu, havalimanına iniyor. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Biz ondan 1,5 saat sonra geliyoruz. Eşim, kızım, damadım hep birlikte havaalanına gidiyoruz. Bu da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor." diye konuştu.

"Bay bay Kemal, Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın. Hüküm nedir?" diyerek, Al-i İmran Suresi'nin 54. ayetini okuyan Erdoğan, "Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. O saat gelmeden bir an ne ileri, bir an ne geri. Ama bunu bilmiyor, cahil. Ondan sonra da diyor, 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' ya on binlerce insan orada bekliyor da bütün onları gördün. Tankların arasından sıyırarak, Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Bunlar böyle hain. Onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

"İşte az önce Kandil'i gördünüz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların temsilcilerini gördünüz. Kandil'dekinin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? ya bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? Onları taciz edenler değil mi? O Diyarbakır annelerinin gözyaşları, bay bay Kemal, ne olacak? İşte bu Selo, şimdi Diyarbakır'da yatıyor. O da ne yaptı, benim 51 Kürt vatandaşımın maalesef kanına girdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı mı? Onun için hafta sonuna kadar çok çalışmalı mıyız?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet." yanıtını aldı.

(Sürecek)