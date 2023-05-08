Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Edirne mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp bundan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp bundan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar." dedi.

Partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Erdoğan, muhalefeti işaret ederek kimine bakanlık, kimine cezaevlerini boşaltma sözü verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimine de kamudan attıkları militanları devlete doldurma sözü verdiğini belirten Erdoğan, "Kimine ekonomimizi tefecilere teslim sözü vermişler. Hani 300 milyar dolar Londra tefecilerinden alacak ya öyle bir söz vermiş. Sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilere bu tefeciler para vermez. Kimine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Hatta adı TEKNOFEST'le sembolleşen Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara devretme sözü vermişler." diye konuştu.

Vatandaşlara, Atatürk Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"ni hatırlatan ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler de Cumhur İttifakı'na kimlerin saldırdığına, bay bay Kemal'i ve koalisyon masasını kimlerin desteklediğine baktığımızda tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bir araya, ülke sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden, evlatlarının geleceğine sahip çıkma duygusundan başka ne getirebilir? Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan, miting meydanına kadar her yerde geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa işte tüm bu hakikatleri gördüğü için."

"Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan birine ülke emanet edilir mi?"

Erdoğan, Kırklareli mitinginde de 20 bin kişiyle buluştuğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan, namus şeref sözü diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine bu ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı, bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi? Masadaki ortaklarını orada tutabilmek için rüşvet kabilinden makamlar dağıtan birine bu ülke emanet edilir mi? Söylediği şeylerden haberi olmayan, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işlerden ibaret birine bu ülke emanet edilir mi? Daha önemlisi aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini LGBT türü sapkınların eline bırakmaya... CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Yanındakiler LGBT'ci mi? Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz."

Erdoğan'ın, "Gençler, hanımlar isterseniz gelin şimdi bay bay Kemal'in ve koalisyon masasının ne olduğunu görüntülü olarak izleyelim." sözlerinin ardından muhalefetin konuşmalarından kesitlerin yer aldığı video alandaki vatandaşlara izletildi.

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum." sözlerinin duyulduğu esnada Erdoğan, "Nerede namus sözü? Namus var mı ki sözü olsun." dedi.

Erdoğan, videoda yer alan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Biz masada oturup yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz." sözleri üzerine ise "Yüz yıllık Cumhuriyet'imizi değiştireceklermiş." ifadelerini kullandı.

Görüntüde, PKK'lı teröristlerin yer aldığı "Terör arananlar" listesinin görüldüğü sırada Erdoğan, "Terörist başlarını görüyor musunuz?" diye sordu.

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler beni öldürmek için havalimanında yerlerini almışlardı"

Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinden kesitler izlettirilirken, şunları söyledi:

"15 Temmuz akşamı ben Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce beni ve ailemi öldürmek için bu FETÖ'cüler Atatürk Havalimanı'nda yerlerini almışlardı. Benden 1,5 saat önce bay Kemal, FETÖ'cülerin vasıtasıyla tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Utanmadan, sıkılmadan 'Haberim olsa beklerdim.' diyor. On binlerce İstanbullu orada beklerken, sen o on binlerce İstanbulluyu görmedin mi? Adamın hayatı yalan. Adamın böyle bir düşüncesi yok. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git, oradan kahveyi yudumlayarak gelişmeleri izle. Acaba ne zaman öldürecekler? Uçaklar önümüzden geçiyor, geçiyor. Devamlı üstümüzden pik yapıyorlar. Rabb'im isterse sular büklüm büklüm vurulur."

"Unutmayın Rabb'imiz ne buyuruyor?" diyen Erdoğan, Al-i İmran Suresi'nin 54. ayetini okuyarak "Her hesabın üzerinde, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Allah'ın tuzağı vardır. Ona tuzak olmaz." dedi.

Milletinin muhalefete değil ülkeyi, günahını bile vermeyeceğini kaydeden Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta Edirne'nin de bu kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Hani, Edirne türküsünde ne var? 'Ayılana gazoz, bayılana limon.' Öyle mi? İşte 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya onları bunlar için hazırlayalım." diye konuştu.

"Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın kaybedeceğini anlayınca şimdiden çamura yatmaya başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Her partinin temsilcinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp bundan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz. Bir milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar."

(Sürecek)