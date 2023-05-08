Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kırklareli mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine hızlı trenle bağlayacak, hızlı tren projesinin yapımının etaplar halinde devam ettiğini belirterek, "Bu hat üzerinde Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz ve...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine hızlı trenle bağlayacak, hızlı tren projesinin yapımının etaplar halinde devam ettiğini belirterek, "Bu hat üzerinde Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek." dedi.

Partisinin Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Erdoğan, Kırklareli'nde eğitimde 788 adet yeni derslik inşa ettiklerini, şehirlere üniversite kurduklarını, gençlik ve sporda 7 bin 580 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını, 36 spor tesisi kurduklarını, ihtiyaç sahiplerine de yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında destek sağladıklarını söyledi.

Yine 745 yataklı 8 hastaneyle birlikte 24 sağlık tesisinin yapımını tamamladıklarını, TOKİ vasıtasıyla 1386 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 846 konutun yapımına da devam ettiklerini anlatan Erdoğan, şimdi de "İlk Evim" projesi ile 148 yeni konut yapacaklarını, "İlk Arsam" projesiyle de Kırklareli'ne altyapısı hazır 11 bin arsa vereceklerini kaydetti.

Kırklareli'nde yapılan millet bahçelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kırklareli Millet Bahçesinin yapımında sona geldik. Pınarhisar Millet Bahçesi'nin yapımı, Babaeski Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 77 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini, 249 kilometreye çıkardık. Edirne-Kırklareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiğe açtık. Kalan kesimlerini önümüzdeki yıllarda inşallah tamamlıyoruz.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine hızlı trenle bağlayacak, hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. Bu hat üzerinde Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek."

Erdoğan, tarım ve ormanda 3 baraj, 1 içme suyu tesisi, 10 sulama tesisi, 74 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 4 atıksu arıtma tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Biz yaptık, bay bay Kemal değil, onun belediyesi değil. Tamamladığımız sulama projeleriyle ilimizde yaklaşık 200 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimizde iki yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent, 6 araştırma, geliştirme ve tasarım merkezi kurduk. Enerjide 106 bin abonesi olan şehrimizin yüzde 72'sine doğal gaz verdik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra tüm hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz." diye konuştu.

Kendileri eser ve hizmet siyaseti yaparken karşılarına çıkanların kim olduğunu göstermek istediğini söyleyen Erdoğan, alandakilere video izletti.

14 Mayıs seçimlerinde karşısına çıkanların sırtını PKK ve YPG terör örgütlerine dayadıklarını ifade eden Erdoğan, Kürtlerin istismar edildiğini söyledi.

Erdoğan, "İşte kendi seçmenlerine 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dedikleri aday bu. İşte gençlerimize güya 'umut' diye pazarladıkları aday ve yandaşları bunlar. İnşallah 14 Mayıs'ta Kırklareli, bunlara unutamayacakları bir ders verecek." şeklinde konuştu.

"Kandil'dekiler bayraksız, kitapsız, ezansız ama karşımda bayrağıyla duranlar var. Öyle haykıralım ki Kandil de duysun, bay bay Kemal de duysun. Öbür tarafta Edirne'deki de duysun." diyen Erdoğan, alandakilere "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarlattı.

"Kırklareli bu defa sandıklardan farklı çıkacak"

Dünkü İstanbul mitingini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını, "Dün İstanbul'u gördünüz değil mi? Nasıldı İstanbul? 1 milyon 700 bin kişi. İnşallah Kırklareli de şimdi bunun dersini 14 Mayıs'ta verecek. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Kırklareli bu defa sandıklardan farklı çıkacak." sözleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce hayatını kaybeden Pehlivanköy ilçesi belediye başkanı Hüseyin Açıkel'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı da diledi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, AK Parti'nin 28. Dönem Kırklareli milletvekili adayları, il başkanları, il kadın kolları ve gençlik başkanları sahneye davet edildi.

Eşi Emine Erdoğan ve sahneye davet edilen partililerle birlikte alandakileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun AK Parti için uyarlanan "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyledi.

Alana "Rakip tanımaz Erdoğan, ne Muharrem ne Sinan Oğan, üzülme bay bay Kemal, başkan yine Recep Tayyip Erdoğan" ve "Kırklareli'nin sözü: Bizim liderimiz mutfaktan değil balkondan konuşur" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından ise "Hayallerimizi gerçeğe dönüştürme irademizde Kırklareli'nin desteğine güveniyorum. Teşekkürler Kırklareli!" paylaşımı yapıldı.

(Bitti)