Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kırklareli mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın avucunu. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın." dedi.

Erdoğan, partisinin Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil Togg'u yollara uğurladıklarını hatırlattı.

"Bay bay Kemal ve ortaklarının,'Böyle bir gaz yok.' dedikleri Karadeniz doğal gazımızı getirdik. Şimdi evlere doğal gaz geldi mi?" diye soran Erdoğan, sadece bununla kalmadıklarını, bu ay ki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne dersek yaparız. Bizde yalan yok. Her şey doğruluk üzerine. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınmada kullanılacak 25 metreküplük doğalgaz bedelini faturalardan düşeceğiz." dedi.

Erdoğan, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve diğer şehirlerde söylediklerini Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadıklarını dile getirerek, "Milletimizin kapısını tekrar çaldığımızda da önce karnemizi gösterdik, hesabımızı verdik, sonra da gelecek 5 yılda neler yapacağımızı anlattık. Şimdi isterseniz önümüzdeki 5 yılda Türkiye'yi ve milletimizi ne bekliyor? Şöyle bir bakalım." diye konuştu.

Mitingde, Türkiye'de gelecek 5 yıllık süreçte yapılması planlanan projelerle ilgili video izlettirildi.

Video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Bunlar son 21 yılda yaptıklarımız, tabii üzerinde bina edeceklerimiz. Böyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Öyle bay bay Kemal gibi ülkemiz ekonomisini tekrar IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Kardeşlerim, şurayı iyi dinleyin. Davos'tayız. O zaman bebecan benim bakanım. ve IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. IMF başkanına dedim ki, 'Alacaklarınızı tahsil ediyor musunuz?' Evet. ve o zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var IMF'e. Dedim, 'Siz paranızı tahsil ediyorsanız Türkiye'nin başbakanı benim.' O zaman başbakanım. 'Siz Türkiye'nin siyasi geleceğine müdahale edemezsiniz.' Tabii sustu. Bebecan da kızardı, bozardı. Çünkü bunların öyle irade koyma kabiliyeti yok. Bunlar zavallı. ve sene 2013'e geldik, 2013'te IMF'e borcumuzu bitirdik." ifadelerini kullandı.

"Ama sen zaten seçimi kazanamayacaksın ki"

IMF'ten 2013'ten sonra bir kuruş almadıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in şu anda mensubu olan Merkez Bankası'nda bir ara sözde başkanlık yapmıştı. İkisi otel lobilerinde IMF ile görüştüler. Onlarla görüşerek bizim IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Bizim dedik, 'Böyle bir düşüklüğümüz, böyle bir ihtiyacımız yok.' O gün bugün, 2013, 2023, 10 sene... Biz, Allah kuruşu IMF'den almadık. Ne oldu? Türkiye çöktü mü?

Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın avucunu. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın. Sana ne söylediler ki hemen aldandın, kalktın '3 milyar dolar Londra'daki tefecilerden para alacağım.'Bunlar esrarkeş, eroinkeş, bundan kazanım elde eden tefeciler. Bunun gibi bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup buluşup sözler vermeyecek, taviz vermeyecek, ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı kullanacak kimseye boyun bükmeden, kimseye el açmadan, toplumumuzun refahını artıracağız."

"Millete hizmet bir gönül ve aşk işidir aşk"

Kırklareli halkının bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını kaydeden Erdoğan, şöyle dedi:

"Kardeşlerim bunca altyapıyı, üstyapıyı, biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık? Şurada işte yanı başınızda Çanakkale Köprüsü'nü biz onlardan aldığımız parayla mı yaptık? Şu anda Çanakkale Köprüsü bir abide değil mi? Nasıl yaptığımızı görüyorsunuz. Bay bay Kemal, Ziya Paşa çok güzel söylüyor tam da senin için, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Millete hizmet bir gönül ve aşk işidir aşk. Bunun için de yürek gerekir yürek, bilek gerekir. Türkiye'ye sevdalanmak gerekir. Aşkı olmayandan, derdi olmayandan ufku, vizyonu, hedefi olmayandan ne bu ülkeye, ne bu millete, ne de Kırklareli'ne hayır gelir."

Erdoğan, "Buradan şimdi Kırklareli'ne soruyorum, kumar mı, noter mi olduğuna daha kendilerinin bile karar veremediği bir masadan sizlere fayda gelir mi? Bürokratik ve siyasi hayatının hiçbir safhasında millete hayrı dokunmamış bir adaydan Kırklareli'ne hayır gelir mi? Her sabah cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırıldığı, her gün birilerine koltuk vermek için yeni bakanlıkların kurulduğu bir yapı sizlere hizmet edebilir mi? Sabah akşam kavga eden, tartışan, didişen, hiçbir konuda anlaşamayan bir koalisyon, gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Sandık başına gidecek her vatandaşımızdan önce tüm bu soruların cevabını aramasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sözümüzü yerine getireceğimizin ispatı kazandırdığımız hizmetlerdir"

Vaatlerinin gayet açık olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek, bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz. Kira meselesini de çarşı pazarda kimi ürünlerde ortaya çıkan aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız. Sözümüzü yerine getireceğimizin ispatı da şehirlerimize bugüne kadar kazandırdığımız hizmetlerdir." dedi.

Erdoğan, Kırklareli'ne yaptıkları yatırımlarla ilgili, "Bu kapsamda Kırklareli'ne bugüne kadar yaklaşık ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Kırklareli, bay bay Kemal senin belediye başkanın acaba Kırklareli'nde ne yaptı? Yaptığı bir şey var mı? Şimdi gelirken yolların halini gördük, rezalet. İstanbul'un hali ortada, rezalet. Ankara ortada, rezalet. İzmir ortada, rezalet. Şimdi ne yapıyor? Bol bol şehirleri dolaşıyor." diye konuştu.

(Sürecek)