Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Mersin mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

21 yıldır sadece hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini anlatmanın saatler değil, günlerce süreceğini belirtti.

Mersin'e son 21 yılda 98 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Eğitimde 5 bin 963 yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda 13 bin 300 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 12 milyar liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta yaklaşık 3 bin yataklı 17 hastane ile birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. Şehir hastanemizi Mersin'e kazandırdık. Mezitli'de de 150 yataklı devlet hastanesi yapıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 5 bin 340 konut yaptık. Şimdi de İlk Evimle 5 bin 100 konut daha inşa edecek, İlk İş Yerimle 300 işleri yapacak, İlk Arsamla 7 bin alt yapılı arsa vereceğiz." bilgisini verdi.

Mersin'de riskli yapı olarak belirlenen 3 bin 195 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Ulaştırmada, 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 567 kilometreye çıkardık. Çalışmaları etap etap süren Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını 2025 yılında hizmete sunuyoruz. Tarım ve ormanda 13 baraj, iki içme suyu tesisi, 50 sulama tesisi, iki arazi toplulaştırma, 75 taşkın koruma tesisi, 10 gölet ve 14 hidroelektrik santrali inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 172 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam edenlerle buna 260 bin dekar daha ekliyoruz." diye konuştu.

"Et fiyatlarını düşürecek adımlar atıyoruz"

Mersinli çiftçilere yaklaşık 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini aktaran Erdoğan, "Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50'sini karşılayarak çiftçilerimize önemli bir destek daha verdik. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar da atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve teknolojide 5 yeni organize sanayi bölgesi, iki endüstri bölgesi, iki teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi kurduklarını açıklayan Erdoğan, "Diğer kazanımlar yanında Mersin'i bir bilişim merkezi haline getiriyoruz. Enerjide ülkemizin iftihar projesi Akkuyu Nükleer Güç Santralimize geçtiğimiz haftalarda ilk yakıt çubuklarını getirdik. Mersin, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir'i doğal gaza kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'ı da doğal gazla buluşturacağız." dedi.

"Milletimize her seviyede hizmetimizi verdik, eserler ortaya koyduk"

Koalisyon masasının ne ülke ne de şehirler için kayda değer bir projesinin olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eser ve hizmet konusunda kimse elimize su dökemez. Hiç kimse kusura bakmasın, bu konuda rakip tanımıyoruz. Mersin'e eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, dış politikada yaptıklarımız bütünüyle attığımız bu adımlar hepsi ortada. Bunların yaptığı bir şey var mı? Yıllardır biz bu konuda muhalefetle değil, kendimizle yarışıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı adım adım hayata geçirerek tüm bu emeklerin gayretlerin mücadelelerin karşılığını da alacağız. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras da bu olacak. Biz milletimize her seviyede hizmetimizi verdik, eserler ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra artık ülkemizin geleceğine daha bir güvenle bakacağız."

Erdoğan, "Düşünebiliyor musun hale bak, bay bay Kemal, Kandil'deki terörist başı ile beraber. Onun parlamentodaki uzantılarıyla beraber. Biz ülkemizi bu teröristlere, bunların uzantılarına teslim edebilir miyiz? Benim kardeşlerim, benim Yörüğüm, benim Arabım, benim Kürdüm bu imansız kitapsızlara bu ülkeyi teslim etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Notlar

Miting öncesinde etkili olan yağmur ve rüzgara rağmen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslü alandan ayrılmayarak Erdoğan'ı bekledi.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan Mersinlileri selamladı.

Mitingin sonunda AK Parti'nin Mersin milletvekili adayları tanıtıldı. Daha sonra Erdoğan, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti. Vatandaşlar da cep telefonlarının ışıklarıyla miting alanına renk kattı.

Alandan ayrılırken, "Şimdi 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Sandıkları gümbür gümbür patlatıyor muyuz? Kemal'e 'bay bay' diyor muyuz? Öyleyse durmak yok." diyen Erdoğan, Mersin'den pazar akşamı müjdeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.

(Bitti)