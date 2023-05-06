Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'dekilerin milleti yok, bayrağı yok, ezanı yok, dini yok ama benim Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlar değil mi? Hala onları Kandil'de taciz edenler değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'dekilerin milleti yok, bayrağı yok, ezanı yok, dini yok ama benim Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlar değil mi? Hala onları Kandil'de taciz edenler değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, Kayseri'nin bu partilere milletvekilliği vermeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'yı ancak kendilerinin vuracağını dile getiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve "yandaşlarının" "arkamızda PKK var" diyenlerle gezdiğini belirterek, Kayseri'nin, yerli ve milli duruşunu 14 Mayıs'ta yeniden göstereceğini ifade etti.

Kayseri'nin lokomotif şehirlerden biri olduğunu, ne kadar güçlü ve müreffeh olursa Türkiye'nin de o derece güçlü ve müreffeh olacağını kaydeden Erdoğan, son 21 yılda Kayseri'ye 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde, sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta şehre çağ atlattıklarını anımsatan Erdoğan, inşa ettikleri Kayseri Şehir Hastanesinin bölge için de önemli bir eser olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Bay bay Kemal TOKİ'nin 22 yılda 500 bin konut yaptığını söylemiş. TOKİ, 18 bin 836 Kayseri'de olmak üzere, Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşa etti bay bay Kemal. Kayseri'de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de İlk Evimle 4 bin 585 yeni konut yapıyor. İlk İş Yerimle 214 iş yeri inşa ediyor. İlk Arsamla altyapısı hazır 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." dedi.

Kayseri'de 4 millet bahçesinden 2'sinin yapımının, 2'sinin ise projelendirme çalışmalarının devam ettiğini, 83 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, inşası devam eden yolların bir kısmını bu yıl, bir kısmını da gelecek yıl tamamlayacaklarını aktardı.

Kapadokya turizmine katkı sağlayacak Ürgüp-Soğanlı yolunu yatırım programına aldıkları bilgisini veren Erdoğan, demir yollarında Kayseri'nin Yerköy üzerinden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkez Projesi'nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabın yapımına başlandığını, gelecek yıl buranın da tamamlanacağını bildirdi.

Kayseri Havalimanı'na yapılan yeni iç ve dış hatlar terminal binasıyla apron inşasını bu yıl içinde tamamlayarak açmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım ve ormanda 3 bin dekar araziyi sulayacak Develi Köseler Barajı ile Sarız Fettahdere Barajı'nın inşası sürüyor. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark 17 araştırma geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk. Yeni bir organize sanayi bölgesi daha kuracağız. Enerjide Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kayseri'yi her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz ve bunu sürdüreceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Ben, Kayseri'den yeni bir müjde bekliyorum. Ben, Kayseri'den bir rekor bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'dekilerin milleti yok, bayrağı yok, ezanı yok, dini yok ama benim Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlar değil mi? Hala onları Kandil'de taciz edenler değil mi? Buradan haykıralım ki iyi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, havaalanından miting alanına gelişi sırasında yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı ve seçim şarkılarına eşlik etti.

Erdoğan, AK Parti'ye geçen, Deva Partisi'nin kurucu il başkanı Begüm Başmısırlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapmış Hasan Sami Özvarinli'ye parti rozeti taktı.

Mitingin sonunda AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayları tanıtıldı.

(Bitti)