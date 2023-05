Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Van mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli, huzurlu rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine geri döndürmenin kime ne faydası var?" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Van'ı sevdikleri ve Vanlılara gönülden aşık oldukları için önlerine çıkartılan hiçbir engele itibar etmediklerini belirten Erdoğan, sadece işlerine baktıklarını söyledi.

Alandaki, "Van, memleketin sınır çizgisidir, Reis." pankartını okuyan Erdoğan, Van'a olan sevgisini şairin, "Aşık der ki serde ahuzarım var / Bahçesinde ayva ile narım var / İçinde bekleyen nazlı yarim var / Durmam buralarda, Van'a giderim Van'a." dizeleriyle anlattı.

Kendilerinin de her fırsatta Van'a geldiklerini belirten Erdoğan, "Hep eserlerimizle, hizmetlerimizle, yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, 'Siz neyle geldiniz buraya, ne getirdiniz' diye bir sorun, CHP'sine sorun, HDP'sine sorun. Sorun bunlara. Hiç getirdikleri bir şey yok, hiçbir zaman da bir şey getirmeyecekler bunu bilin. Çünkü biz, birileri gibi köken ve mezhep ayrımcılığı değil eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Çünkü biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz." dedi.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin LGBT'yi desteklediğini belirten Erdoğan, "O yanlarında da yavrucuklar var. Onlar 'Biz LGBT'ci değiliz', diyebiliyorlar mı? Fakat AK Parti'nin kitabında LGBT yok, MHP'de yok, Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz. Biz, bunların mücadelesini verirken, bölücü örgütün güdümündeki partinin mensupları da onların Cumhurbaşkanı yapmak için uğraştıkları kişi de ne yapıyordu biliyor musunuz; attığımız her adıma karşı çıkıyorlardı, yaptığımız her işi engellemeye çalışıyorlardı, başladığımız her projeyi durdurmak için çırpınıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, alana kurulan ekranlardan Millet İttifakı'nın bazı açıklamalarına ilişkin videoyu izletti.

"Bu iş Türk- Kürt, Alevi-Sünni meselesi değil, insanlık meselesi"

Videodaki Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları üzerine konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gördüğünüz Selo, benim Kürt kardeşlerimin, 51 Kürt kardeşimin Diyarbakır'da ölümüne neden oldu. Şimdi ne diyor bay bay Kemal; 'Gelince onu çıkartacağız' diyor. Bu iş Türk- Kürt meselesi değil, Alevi-Sünni meselesi değil, insanlık meselesi, insanlık. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim o 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz 'Cezaevinden çık' demeyiz. Hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu, masanın etrafındakilerin çapı, niyeti, söylemi işte bu. Gerçi bu masa, siyasetin en meşru hakkı olan işbirliği masası, müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Bu bay bay Kemal. Bu var ya bu, Savaş Ay sağ olsa da onun bu yaptıklarını, SGK'nın başında olduğu zamanı anlatsa."

Erdoğan, hastanelerin şimdi "pırıl pırıl" olduğuna işaret ederek, Van'a bir hastane daha yapılacağını ifade etti.

Altılı masayı, yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümceğe benzeten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir istikameti, rotası, menzili olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa, örümcek o tarafa doğru yöneliyor. Sonra masanın bir başka ortağı sesini yükseltiyor, bu defa istikamet oraya dönüyor. Ardından bir başka ortak gürlüyor, hop bu defa da ayaklar o tarafa doğru çekiyor. Hani 'Baş belirsiz, meydan ıssız' diye bir söz var ya, işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyor."

"Attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var?"

Alandaki bir vatandaşın, "6+1, reis etmiyor" sözlerini yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbette masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları, hatırlayınız çözüm sürecinde her türlü riski alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde, uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Suriye'deki iç karışıklıklar sırasında provokasyonlarla sokaklarda benim Kürt kardeşlerimin kanlarını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum size, tüm bu ihanetlerin neresinde Van var? Tüm bu acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Tüm bu istismarların neresinde ülkenin ve milletin menfaati var? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine geri döndürmenin kime ne faydası var? Türkiye'yi her alanda gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmek için attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var; Size bir faydası yok, milletimize bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok. Ama birileri kandan, kavgadan, kaostan, cehalet ve sefaletten beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var. Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basıp adam döverek, yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza saldırarak, asıl niyetlerini hemen gösterdiler."

"Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı olacağından hiçbir şüphem yok"

Masanın bir diğer bilinçli ve ortada pek gözükmeyen ortağı FETÖ'nün de ne yaptığını çok iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, "Ötekilerin durumu ise hak getire, tam bir trajedi. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta işte bu iki tablodan hangi istediğinize karar vereceksiniz. Tercihinizi, Türkiye'nin güven, huzur, refah içinde güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini isteyen bizimle, yeniden koalisyon, kavga, baskı zulüm peşinde koşanlar arasında yapacaksınız. Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı olacağından yana hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

Erdoğan, alandakilere, "Van, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Van, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Van, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Van, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüz Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına "Evet" yanıtına alan Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. Van'a da bu yakışır." dedi.

Cumhuriyetin ilk asrının, Türkiye'nin kuruluşu yanında pek çok siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantıyla geçtiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün dönüp baktığımızda bu istikrarsızlıkların hiçbirinin de tesadüf olmadığını, kendi kendine yaşanmadığını görüyoruz. Ülkemizi iç mücadeleleriyle oyalayanlar, kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyanın kaynaklarını sömürdüler. Ne zaman ki biz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapattık, işte o zaman bunları bir telaş sardı. Gezi'yle sokakları, Çukur eylemleriyle mahalleleri, terör saldırılarıyla güvenliğimizi, darbe girişimleriyle milli iradeyi, finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin, Vanlı kardeşlerimizin desteğiyle tüm bu saldırıları göğüsledik, akamete uğrattık. Bununla yetinmedik, sınır ötesi harekatlarla, yeni ekonomi programlarıyla, savunma sanayi ve enerji yatırımlarıyla Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yaptık."

Erdoğan, alandakilere 21 yılda yaptıkları icraatların yer aldığı videoyu izletti.

(Sürecek)