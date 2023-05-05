Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Van mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde, "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Eşi Emine Erdoğan ile kürsüye gelerek meydanı dolduran vatandaşları selamlayan Erdoğan, sözlerine, "Biz Van'ı çok seviyoruz. Vanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte balkondan sesleniyor muyuz? Buna hazır mıyız? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz?" diyerek başladı.

Yaklaşık bir yıllık aradan sonra yine Van'a geldiklerini dile getiren Erdoğan, "Son gelişimizde 'Gönül dünyadan geçer amma ki Van'dan geçmez' diyerek sizinle kucaklaşmıştık. Bugün yine aynı hissiyatla bir aradayız." ifadesini kullandı.

Van'ın, sadece Türkiye'nin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada gıptayla takip edilen bir şehir haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van, eskiden de buradaydı. Ama böylesine bir cazibe merkezi haline gelememişti. Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin güven içinde, huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim tesis ettik. Terör örgütünün başını sadece burada değil, sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek."

"Gabar, ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak"

Van depremini hatırlatan Erdoğan, o dönemki HDP'li belediye başkanının Van'ı susuzluğa mahkum ettiğini, Van depreminden sonra da adım atmadığını belirtti.

Erdoğan, şehir suyunun büyükşehir belediye başkanının sorunu olduğunu, HDP'li belediyenin bunu çözmediğini ve "Gelsin devlet yapsın" dediğini dile getirdi.

Van'ın susuzluğunu AK Parti iktidarının giderdiğini belirten Erdoğan, "Edremit'i 'Edremit', biz yaptık. Erciş'i 'Erciş', biz yaptık. Tuşba'yı 'Tuşba', biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Türk'üyle, Kürt'üyle biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap, şu, bu ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz." şeklinde konuştu.

Alandaki bir vatandaşın elinde tuttuğu, "Artık Gabar terörle değil, petrol rezerviyle anılacak." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, "Bunu kim yaptı? Yine biz yaptık. Bundan sonra Gabar, terörle anılmayacak. Bundan sonra Gabar, inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." dedi.

Karadeniz doğal gazının şu anda evlere ücretsiz verildiğini, yıl sonuna kadar da 25 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olacağını dile getiren Erdoğan, "İşte bunları yaparsa AK Parti yapar. Ama bizi bu yolda yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte bir başka güleceğiz." dedi.

"Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin"

Terör örgütünün siyasi uzantıları eski kara ve kanlı günlerin hayaliyle yaşamaya devam etse de bunun sona erdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz değil mi? Diyarbakır Anneleri'nin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil'e kimler kaçırdı? 10 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşındaki o kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar? 'Biz Kürt'üz.' Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor, vahşet. İnşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Ben sizlere inanıyorum. Sizi Allah için seviyorum.

Gidip, Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize her türlü zulmü yapan, her türlü insanlık suçunu işleyen CHP'ye şimdi payanda oldu. Düşünün, CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini hem de utanmadan, sıkılmadan, ahlaksızca 'Dişe diş kana kan' diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru ve refahı olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerin de hakkını, hukukunu, özgürlüğünü en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Kurduk. Aynı şekilde, tüm şehirlerimiz gibi Van'ın da kalkınma eksiklerini yine biz tamamladık mı? Tamamladık."

"Bay bay Kemal ne söz verdi?"

Van'ı 2011 depreminin ardından adeta yeni baştan inşa ettiklerini belirten Erdoğan, bugüne kadar Van'da TOKİ kanalıyla 24 bin konutu bitirip sahiplerine verdiklerini belirtti.

"Şimdi de 3 bin 200 yeni konut, 250 yeni işyeri, 27 bine yakın altyapılı arsa vererek, Van'ı daha da güzelleştirecek bir hazırlığın içindeyiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere, HDP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız, bir de onu söyleyin. Daha okulunu, hastanesini, sosyal yardımlarını, millet bahçelerini, bölünmüş yollarını, havalimanımızı, barajları, sulama tesislerini, organize sanayi bölgesini, doğal gazı saymıyorum bile... Çevre yolunun inşası sürüyor mu? İnşallah onu da seneye bitiriyoruz. Karadeniz limanlarını İran'a, Asya'ya, Orta Doğu'ya Van üzerinden bağlayan altyapı çalışmalarını süratle tamamlamakta kararlıyız.

Van'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunu özellikle bir kardeşiniz olarak, Türk'ü, Kürt'ü hepsini koyun bir kenara. Dedim ya yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz... 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Şimdi bunu katlayarak artıracağız."

(Sürecek)