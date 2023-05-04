Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz. Samsun'da vatan, millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde bir Samsun türküsündeki "Çarşamba'nın ortasından akıyor ırmak/ Her yiğidin karı değil sözünde durmak" dizelerini okudu.

Sözünde durmanın "her kişinin değil, er kişinin karı" olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu iş öyle bay bay Kemal gibi bol keseden boş vaat dağıtanların karı hiç değildir. Bu zat SSK Genel Müdürü oldu, insanları hastane kapılarında süründürdü. Emekliyi, işçiyi, çalışanı inim inim inletti. ve eğer hasta, ölüyse rehin aldı, rehine aldı. CHP'de milletvekili oldu, rahmetli Deniz Baykal'ı sırtından bıçakladı. Genel başkan oldu 11 yıldır CHP seçmenine gün yüzü göstermedi. Bu partiyi köken ve mezhep fanatiklerinin eline teslim etti. Hatırlarsanız 2019 seçimleri öncesinde ne dedi? Namus sözü verdi, daha ilk ay 15 bin belediye personelini işinden, aşından, ekmeğinden etti. Yıllardır hizmet bekleyen İzmirliye tek bir faydası, tek bir hayrı dokunmadı. Diğer belediyelerinde bırakın yeni yatırım yapmayı, mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinallerin, cumhuriyet düşmanlarının, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı bir mandacı muhipler cemiyetine çevirdi."

"Sen hangi sözü tuttun ki..."

Erdoğan, LGBT'nin AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na giremeyeceğini vurgulayarak "Ama CHP, LGBT'ci mi? Evet. İYİ Parti LGBT'ci mi? Evet. HDP, LGBT'ci mi? Evet. Diğerleri 'Hayır.' diyebiliyor mu? Öyleyse tutmadığı sözlerin hesabını vermek yerine sağa, sola ne diyor? 'Sana söz'. ya sen hangi sözü tuttun ki 'Sana söz' diyorsun? Yalanla, dolanla, palavrayla ve takiyeyle benim milletimi kandıracağını zannediyor. Londra'daki tefecilerden ayarladım dediği 300 milyar doların olmadığını bizzat kendi ittifak ortağı ikrar etti. Bir ara depremzede kardeşlerimizin acısını istismar etmeyi denedi, sonra depremi de deprem bölgesinin yolunu da unuttu." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her gün konuştuğunu, olur olmaz her konuda yorum yaptığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Ama bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. 'Açıkla' dedik, 'Mecliste kapalı kapılar ardında ne yaptın? Ne konuştun? Ne görüştün?' Söyle. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle ne konuştuğunu söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Akıncı'dan, Anka'dan, TCG Anadolu gemisinden, milli muharip uçağımız KAAN'dan niçin rahatsız olduğunu açıklamıyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Gemlik'e gidip Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. LGBT'ye niçin arka çıktığını, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu söylemiyor. Varsın bay bay Kemal konuşmasın. Hakkı söylemesin. Biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, bebek katillerine ne sözler verdiğini, Batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz."

"İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'na ilişkin alandaki ekranlardan bir video izletmesinin ardından, "Güya ülkeye baharı getirecek derme çatma masa ve adayı işte bu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar, kendi sorunlarını çözemiyorlar çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar." diye konuştu.

Samsunlulara, "Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le iş tutanlardan bu ülkeye fayda gelir mi? Her ağızdan bir avazın çıktığı, herkesin ayrı telden çaldığı bu kumar masasından Samsun'a hayır gelir mi? Türkiye'nin savunma sanayine düşmanlık edenler, bu ülkeyi teröre ve hasımlarına karşı koruyabilir mi? Bölücü örgütün Suriye'deki uzantılarına 'terörist' diyemeyenler milletimizin canını, malını, namusunu savunabilir mi? IMF komiserleriyle otel odalarında gizli pazarlık yapanlar Türk ekonomisini büyütebilir mi? Daha dereyi görmeden önüne geleni tehdit edenler, kışkırtanlar, millete parmak sallayanlar, demokrat ve özgürlükçü olabilir mi?" sorularını yöneltti.

Alandakilerden "Hayır." yanıtını alan Erdoğan, "Elbette olmaz, olamaz. Hiçbir zaman da olmayacaktır. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz. Samsun'da vatan, millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz. Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu mürailerden hep birlikte kurtaracağız. Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz bugüne kadar sadece eser ve icraat siyaseti yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, hizmet sevdalarından asla geri adım atmadıklarını, çok çalışıp, mücadele ettiklerini ve çok çaba harcadıklarını vurgulayarak şehirlerin eksiklerini ve sıkıntılarını çözüme kavuşturduklarını anlattı.

Yılların altyapı, üstyapı eksikliklerini giderdiklerini işaret eden Erdoğan, bu anlayışla Samsun'a 92 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Yatak sayısı 900 olan şehir hastanesinin bu yıl tamamlanacağını belirten Erdoğan, TOKİ eliyle Samsun'da 10 bin 634 konut projesini hayata geçirdiklerini, "İlk Evim" kampanyasıyla 4 bin 450 yeni konut, "İlk İş Yerim" kampanyasıyla 100 iş yerinin inşa edildiğini, "İlk Arsam" kampanyasıyla altyapısı hazır 5 bin arsa verdiklerini, millet bahçelerinden üçünün hizmete alındığını, diğerleriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Ulaştırmada Ladik-Taşova yolunu, Çarşamba-Taşova yolu ile Toptepe güzergahındaki eksikleri bu yıl tamamlıyoruz. Samsun-Bafra yolu, Samsun Çevre Yolu ve Terme, Ünye, Fatsa yolundaki onarımları seneye bitiriyoruz. Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü, Doluca barajlarının yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Samsun'da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 5 sulama tesisimizle 221 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik."

"Önümüzdeki süreçte Salıpazarı'na da doğal gaz getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve teknolojide Yakakent Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Ayrıca mevcut iki organize sanayi bölgemizi de genişletiyoruz." diye konuştu.

Samsun'da 1,5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşunun tamamlandığını ifade eden Erdoğan, yeni organize sanayi bölgesi için ilave yer tahsisini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm bu yatırımların şehre ve sanayicilere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Enerjide 348 bin doğal gaz abonesi olan Samsun ve 15 ilçesini doğal gaza kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Salıpazarı'na da doğal gaz getiriyoruz. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe sizin için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırımların devamı noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok mühim bir karar vereceğiz. Bunun için hepimize görev düşüyor. Eş, dost, akraba kim varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız. Bizim selamımızı söyledikten sonra da kardeşimizin desteğini isteyeceğiz. Her birimiz her gün en az bir kardeşimizi, şahsımızı ve Cumhur İttifakı'nı desteklemeye ikna edeceğiz. Ben Samsunlu kardeşlerime güveniyorum."

Erdoğan, daha sonra alandakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti Samsun milletvekili adaylarını tanıttı.

Mitinge Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan katıldı.

(Bitti)