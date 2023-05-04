Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Samsun'a yapılan hizmetlere işaret ederek, göreve geldiklerinde Samsun'dan Hopa'ya sahil yolunu kimin yaptığını sordu. "Bay bay Kemal, senin böyle bir şeyin var mı? Hayatta bunların böyle bir hizmeti var mı?" diye konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin kendi dönemlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Ekonomide milli geliri 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına milletin de gayretiyle getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Asgari ücret neydi biliyor musunuz? 184 lira. Yani 126 dolardan 8 bin 500 liraya, yani yaklaşık 440 dolara yine sizlerin desteğiyle biz yükselttik. İhracatımız 36 milyar dolardı, 255 milyara beraber ulaştırdık. Tarımsal milli gelirimizi 37 milyar liradan sizlerin alın teriyle 407 milyar liraya beraber taşıdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. Ücreti ödenmeyince cenazeleri rehin alınan sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik." diye konuştu.

Milletin iradesine vurulan antidemokratik prangaları milletin duasıyla beraber parçaladıklarını ifade eden Erdoğan, Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en iyi tünellerini, en yüksek barajlarını, en yeni hızlı tren hatlarını, en uzun köprülerini ülkeye beraber kazandırdıklarını vurguladı.

Erdoğan, diplomaside sürekli başkalarının kuyruğundan giden bir ülke yerine kendi bağımsız politikalarını takip eden bugünün Türkiyesine beraber ulaştıklarının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde 21 yılda hayat geçirdikleri yatırımları anlatan bir videoyu da izleterek, "Tüm bunları hep birlikte sadece 21 yılda gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye beraber taşıyacağız. 14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine beraber başlatacağız. 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız." dedi.

" 14 Mayıs, ikinci milli irade bayramımız, şimdiden hayırlı olsun"

Samsunlulara yönelttiği, " 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına da olumlu yanıt alan Erdoğan, "Elhamdülillah, bu iş Samsun'da bitmiş demektir. 14 Mayıs, ikinci milli irade bayramımız, şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti iktidarları dönemindeki yatırımlara dikkati çekerek, bunların, "karşılaştıkları onca engele, saldırıya, sabotaja rağmen 21 yılda başardıkları" olduğunu söyledi.

"Bu CHP'ye, bu İP'e, bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz?" diye soran Erdoğan, meydandakiler "Evet" karşılığı vermesi üzerinde de bunun için tüm dostlara, ahbaplara ulaşmalarını, "Bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bay bay Kemal'le bunlar olmaz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok." demelerini istedi.

Millete yaşatacakları daha çok zaferin peşinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Her alanda kıracak, daha çok rekorumuz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Bu uğurda hedeflerimizi belirledik, biz yolumuzu çizdik. Bizi menzile ulaştıracak yol haritamızı oluşturduk." dedi.

Seçim beyannamesini de gösteren Erdoğan, "Bu bizim yol haritamız. Her şey burada ve diğerlerinin böyle bir yol haritası yok. Cumhuriyetimizin yüzüncü asrını, dünyada milletimizin asrı yapmak için planımız, programımız, her şeyimiz hazır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönem yapacaklarını anlatan bir videoyu da izleterek, şunları kaydetti:

"Samsunlu kardeşlerimizin desteği, Allah'ın yardımıyla bunları tek tek hayata geçireceğiz. Nasıl mı yapacağız? Son 21 yılda nasıl yaptıysak inşallah yine öyle başaracağız. Zorluklara aldırmayacağız, engellere takılmayacağız. Terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz. Emperyalist güçlere teslim olmayacağız. Diklenmeden dik duracağız. Bay bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor. Talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı, ezanı var mı, kitabı var mı? Ama ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, bunlar Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki bay bay Kemal, bunlarla el ele omuz omuza yürüyor.

Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şu anda hapiste. Bay bay Kemal ne diyor? 'Selo'nun suçu yok ki.' Hale bak. 51 tane Kürt kardeşimizin ölümüne neden oluyor, 'Selo'nun suçu yok.' diyor. Eline diline dursun. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. İşte Cumhur İttifakı'nın işbaşında olması bunun için çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirirler ama bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Samsun, gümbür gümbür Allah'ın izniyle 9'da 9 yapıyor mu? Samsun, yapıyoruz derse yapar. Çünkü burası istiklal ve istikbal mücadelesinin ilk adım yeri. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu, milletin iradesi, Samsunlu kardeşlerimin rızası yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz."

(Sürecek)