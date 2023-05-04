Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Ordu mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri önce altılı, sonra yedili, sonra dokuzlu, ardından on birli, şimdi artık sayılarının kaça çıktığını bilmediğimiz bir masaya meze yapmak için uğraşıyor, biz Türkiye Yüzyılı'yla devletimizi güçlendirmenin,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri önce altılı, sonra yedili, sonra dokuzlu, ardından on birli, şimdi artık sayılarının kaça çıktığını bilmediğimiz bir masaya meze yapmak için uğraşıyor, biz Türkiye Yüzyılı'yla devletimizi güçlendirmenin, milletimizi zenginleştirmenin projelerini, programlarını yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, Ordululara 14 Mayıs seçimlerinde tercihlerini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanma çağrısında bulundu.

Mitinge katılanlar, Erdoğan'ın "Ordu, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz, Türkiye Yüzyılı için 'Doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" sorularına "evet" diye yanıt verdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk asrında vesayet, darbe, terör, koalisyon, ekonomik kriz, sosyal gerilim gibi nedenlerle altın kıymetindeki yılların kaybedildiğini söyleyerek, "Biz bu kısır döngüyü kırdık. Milletimizle birlikte bize dikilen deli gömleğini yırtıp attık. Asırlar sonra devletimizi yeniden güçlü, ülkemizi yeniden mamur, milletimizi yeniden müreffeh hale getirdik. Bunu da ülkemizin 81 ilinin tamamında gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla ülkenin asırlık kayıplarını telafi ettiklerini belirtti.

Daha sonra AK Parti tarafından yapılan eser ve hizmetlerin gösterildiği video yayımlandı. Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'li komşulara falan sorun, 'Bay bay Kemal acaba bu ülkeye ne yaptı? 10 tane büyükşehir belediyesi var, orada neler yaptılar? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptılar?' Şimdi takmış peşine onları, dolaştırıyor. Yaptıkları bir şey yok. İstanbulluyum ve İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığını yaptım. CHP demek nedir? Çöp, çukur, çamur ve susuzluk. İstanbul'u Ordulu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çukurdan, çamurdan, susuzluktan biz kurtardık."

"Şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun Ordu için de geçerli olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan Hopa'ya burayı yaptık mı? Ordu Havalimanı'nı yaptık mı? Ordu'ya bu yakışırdı, onun için de yaptık. Şimdi Ordu da Giresun da bu havalimanından istifade ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın yolcu buralardan taşındı. Çünkü biz yaparız, onlar konuşur. Sadece küresel düzeyde ses getiren projelerle uğraşmadık. Aynı zamanda şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduk."

Ordu'ya bugüne kadar 62 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde 3 bin 909 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda 4 bin 791 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Biri stadyum olmak üzere 4 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1045 yataklı 12 hastane ile birlikte 55 sağlık tesisi kazandırdık. Yapımına başladığımız 914 yataklı şehir hastanesini inşallah seneye tamamlıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 5 bin 70 konut yaptık. Şimdi de 'İlk Evim' ile 2 bin 50 yeni konut inşa edecek, 'İlk İş Yerim' ile 30 iş yeri yapacak, 'İlk Arsam' ile 1500 altyapısı hazır arsa vereceğiz.

Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1768 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ordu'daki 4 millet bahçemizden 3'ünün yapımına başladık. Ulaştırmada 50 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 152 kilometreye çıkardık. Tüneller vasıtasıyla şehrimizdeki ulaşımı kolaylaştırdık. Yapımı süren yolların çoğunu bu sene bitiriyoruz. Bünyesinde 6 adet çift tüp tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü ve 7 adet farklı seviyeli kavşak bulunan Ordu Çevre Yolu'nun kalan kesimlerini de seneye tamamlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerindeki çok sayıda köprü ve tüneliyle Fatsa Çevre Yolu'nu da yatırım programına aldıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgulu havalimanını Ordu'ya kazandırdık. Tarım ve ormanda Korgan, Kumru, Kırtaş ve Çağlayan barajlarının yapımı sürüyor. Çiftçilerimize yaklaşık 5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, şehrimize 2 organize sanayi bölgesi, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Ordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye'ye doğal gaz getirdik. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey'i de en kısa sürede doğal gaza kavuşturacağız."

"Türkiye Yüzyılı'yla ülkemizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz"

Ne kadar özetlerlerse özetlesinler yaptıklarının saymakla bitmediğini belirten Erdoğan, "Bir de yapacaklarımız var. Seçim beyannamemizde önümüzdeki dönem için yüzlerce, binlerce yeni projeyi milletimizin takdirine sunduk. Biz, birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz ama söylediğimiz her şeyi de yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde, gelecek dönemde yapacaklarının anlatıldığı videoyu izleterek, şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi, onu bölmek isteyenlerin pençesine itiyor, biz Türkiye Yüzyılı'yla ülkemizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Birileri elindekini, avucundakini de alarak ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına göz dikiyor, biz Türkiye Yüzyılı'yla daha büyük ve güçlü bir ülkenin hayalini kuruyoruz. Birileri önce altılı, sonra yedili, sonra dokuzlu, ardından on birli, şimdi artık sayılarının kaça çıktığını bilmediğimiz bir masaya meze yapmak için uğraşıyor, biz Türkiye Yüzyılı'yla devletimizi güçlendirmenin, milletimizi zenginleştirmenin projelerini, programlarını yapıyoruz. Birileri milletimizi köken ve mezhep vurgusu üzerinden ayrıştırmaya dönük sinsi adımlar atıyor, biz 85 milyonun tamamını kucaklayan eserlerimizle hizmetlerimizle devrimlerimizle birliğin, beraberliğin, kardeşliğin peşinde koşuyoruz. Türkiye Yüzyılı, öyle kapalı kapılar ardındaki kirli pazarlıklarla, sağa sola koltuk dağıtmakla, küresel odaklara selam vermekle inşa edilmez."

"Bir yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere doğal gazımız evlere geliyor"

Karadeniz'de doğal gazın çıkarıldığını ve ücretsiz evlere gelmeye başladığını belirten Erdoğan, "Şimdi inşallah, bir yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere doğal gazımız evlere geliyor. Sizlerden tüm bu gerçekleri komşularınıza, akrabalarınıza ve özellikle de gençlerimize anlatmanızı istiyorum." diye konuştu.

Eğitim alanında yapılan yardımlara işaret eden Erdoğan, artık okullardaki sıraların üzerinde kitapların ücretsiz olarak bulunduğunu dile getirdi.

"Biz teksir kağıdıyla okuduk. Üst sınıflardaki ağabeylerimiz bize parayla vermezdi. Bu çileleri çektiğimiz için istedik ki artık sıraların üzerinde kuşe kağıtla kitapları verelim. Elhamdülillah, bunu başardık." diyen Erdoğan, 76 olan üniversite sayısını da 208'e çıkardıklarını, üniversitesi olmayan kentin bulunmadığını vurguladı.

Erdoğan, sağlıkta da devlet hastaneleri kurduklarını belirterek, "Ankara'da Etlik Hastanesi, Bilkent Hastanesi; İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesi, Murat Dilmener Hastanesi, Feriha Öz Hastanesi, bütün bunları Kovid döneminde hızla yaptık, bitirdik. Niye böyle önem verdik bu işe? 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine 10 günün kaldığını dile getiren Erdoğan, bu nedenle kapı kapı dolaşarak bir kez daha destan yazılmasını istedi.

Birilerinin, talimatı Kandil'den aldığını, Kandil'dekilerin Allah'ı, dini, kitabı, ezanı olmadığını, Kürtleri de istismar ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kürt kardeşlerimin dindar olanları var ama bunlarla mukayese edilmez. Bunlar, Diyarbakır annelerinin evlatlarını dağlara kaçırdılar, onları taciz ettiler. Şimdi diyorum ki gelin 14 Mayıs'ta hesaplaşalım." dedi.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Miting alanına, "Boztepe'nin başında kara koyun yayılır. Bay bay Kemal'e giden oy HDP'ye sayılır", "Havada bulut yok bu ne dumandır. Bay bay Kemal'in vaadi 2 kilo soğandır", "Kimselere dokundurtmayız Reis'in kılına, seninle gideceğiz Türkiye Yüzyılı'na", "Bahçeye gel bahçeye kuru fındık bulursun. Kandil'e yoldaş olan Ordu'dan uzak dursun", "Kurşun döktürme Meral gelmezsin nazara, uykuların kaçacak 14 Mayıs Pazar'a. Fazla tüketme papatya çayını, masa dağılınca sen de alacaksın payını" ve "Dünya iyi bilir sizin duruşunuzu, kutlayacağız bir daha ülkenin kurtuluşunu" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Ordu milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)