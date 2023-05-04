Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Ordu mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımıza kurulan masanın etrafına kurulanlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri, Türkiye'nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Bir grup muhalefet partisinin karşılarına garip bir masayla çıktığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Karşımıza kurulan masanın etrafına kurulanlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri, Türkiye'nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor. Bir tanesi Kuzey Irak'ta ve Suriye'de desteklenip semirtilen bölücü örgütün, ülkemiz üzerindeki emellerini gölgelemek için orada yer alıyor. Güya milliyetçi olduğunu söyleyen ama Kandil'den yapılan açıklamalara, PKK'lıların cüretkar bir şekilde yürüttüğü kampanyalara ses çıkartmayan bu kişi bir ara masadan kalkmaya yeltendi. Sonra ne olduysa kolundan tutup masaya oturttular. O günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor. Bir diğeri, Batı ülkelerinin geleceğini tehdit eden en büyük akım olan LGBT dayatmasını gölgelemek için masada yer alıyor. Sorsanız, 'Milli Görüşüz' derler ama milletimizin milli değerlerini dinamitleyen projelere seslerini çıkartmazlar. Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, diğerleri onlar da LGBT'ci."

Kendilerinin, ailenin kutsiyetine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Ailemize leke sürdürmeyiz. Tamamen bunların tabanları boşalmasına rağmen, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği sözleriyle bir avucu idare etmeye çalışıyorlar. Bizden gidenleri zaten ben saymıyorum, onların ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Onların masada da irapta da mahalli yok. Şimdi bakalım seçim sonunda onlara ne düşecek?" dedi.

"Bay bay Kemal'e oy vermek, vacip kılınmış bir görev değil"

"Masanın altındaki HDP'nin allem edilip kallem edilip masanın üzerine çıkartıldığını" ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onu dengelemek için de ilave iki belediye başkanını getirip masaya monte ettiler. Cumhuriyetin kurucu partisi olduğu iddiasındaki CHP'yi tüm bu tiyatronun başına geçirenler, aslında en büyük ızdırabı bu partiye gönül vermiş olanlara çektiriyor. Zaten bir tanesi ayrılıp, kendi partisini kurdu, kendi adaylığını ilan etti. Kalanlar seslerini çıkartsalar 'hain' damgasını yiyecekler. Seslerini çıkartmayıp, bay bay Kemal'in deyimiyle tıpış tıpış gidip oylarını verseler ülkeye kötülük edecekler. Aynı durum diğer partilerin tabanları için de geçerli. Hepsinin neticesini 14 Mayıs'ta göreceğiz."

Erdoğan, "Bu koalisyon masasının durumuna bir bakalım" diyerek, muhalefet partileriyle ilgili video izletti.

Videonun ardından meydandakilere seslenen Erdoğan, "Evet durumu görüyorsunuz değil mi? Ama bunca eziyete hiç gerek yok. Bay bay Kemal'e oy vermek, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun vacip kılınmış bir görev değil. Gelen bu seçimde tercihimizi her beraber Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanalım." diye konuştu.

(Sürecek)