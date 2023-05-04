Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Giresun mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne diyor terör örgütünün temsilcileri? 'Yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz.' diyor. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal. O masadakiler de aynen." dedi.

Erdoğan, partisinin Giresun Valiliği yanındaki İnönü Caddesi'nde düzenlediği mitingdeki konuşmasında, Giresun'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yapıldığını, TOKİ vasıtasıyla 3 bin 764 konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini, 869 konutun yapımına devam edildiğini söyledi.

Sel afetinde oradaki konutların anında inşa edildiğini ve vatandaşların buraya yerleştiğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü görevimiz o. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İlk Evim" projesiyle 1550 konut inşa edileceğini, "İlk Arsam" projesiyle altyapısı hazır 2 bin arsa verileceğini bildirdi.

Eğribel Tüneli'nin ve projedeki diğer tünellerin bu yıl tamamlanacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolguyla inşa edilen havalimanının kazandırıldığını kaydetti. Erdoğan, "Havalimanımızın yolcu trafiği ne biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıl 809 bini geçti. Nereden nereye?" dedi.

Yaklaşık 55 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 12 barajın inşaatının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Giresunlu çiftçilere 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini kaydetti.

Bulancak, Dereli, Doğankent, Espiye, Görele, Keşan, Merkez, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere'ye doğal gazın getirildiğini ifade eden Erdoğan, gelecek dönemde Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Eynesil, Güce ve Şebinkarahisar'a da doğal gazın verileceğini belirtti.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" hayalinin hayata geçirilecek yeni yatırımlar, projeler, hizmetlerle geliştirileceğini söyledi.

"Bizim için IMF bitmiştir"

Daha sonra Erdoğan'ın açıklamaları sırasında, seçim beyannamesinde yer alan ve gelecek dönemde Türkiye'ye kazandırılacak hizmetlere ilişkin görüntüler izlettirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi bana diyorlar ki sen bu bay bay Kemal'le niye bu kadar uğraşıyorsun? Adam hep yalan söylüyor. Nasıl uğraşmayayım? Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Geçen Giresun'a uğramış, yalan söylemiş gene. Aslında bizim bu zatın da masasındakilerin de şahıslarıyla bir derdimiz yok. Davos'ta IMF ile bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşmede IMF'nin başındaki zat diyor ki, 'Böyle böyle siyasi kararlara müdahil oluyorsun.' Ben dedim ki 'Bak Başkan siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var IMF'ye. 'Alıyoruz.' dedi. Sen borcunu alacaksın. Alacağını alacaksın ama Türkiye'yi ben yönetirim. Sen Türkiye'ye karışamazsın. 2013'e kadar biz IMF'ye olan borcumuzu ödedik. 2013'ten sonra biz IMF ile ilişkimizi kestik. Bu CHP ne diyor? Otellerin odasında bir tane adamı var onun. IMF'nin temsilcileriyle aynı zamanda İYİ Parti'den de yine bir tanesi eski Merkez Bankasından birlikte onlarla görüşüyorlar. Bize de akıl vermeye kalkıyorlar. 'IMF'den borç alın.' diye. 'Asla' dedik. Bizim için IMF bitmiştir. Biz bize yeteriz. Onlara kalmadık."

"Ailemize laf ettirmeyiz"

Merkez Bankasının döviz rezervinin o dönemde 27,5 milyar dolar, şimdi ise 115 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bakın nereden nereye? Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara çıktı. Şimdi daha da artacak. Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle bu zihniyet Cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyen zihniyettir. Bu zihniyet Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan zihniyettir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyor terör örgütünün temsilcileri? 'Yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz.' diyor. Hale bak. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal. O masadakiler de aynen. Bu zihniyet, milletimizin istiklaline ve istikbaline olan bağlılığına husumet besleyen zihniyettir. Bu zihniyet, Kandil'de PKK, Pensilvanya'da FETÖ, Avrupa'da cinsiyetçi sapkın, Afrika'da sömürgeci, Orta Doğu'da işgalci, Asya'da fitneci olarak karşımıza dikilen zihniyettir. Bu zihniyet Kürt kardeşlerimizi bölücü örgütün maalesef tasallutu altına sokan zihniyettir. Gençlerimizi değersiz, köksüz, şekilsiz kültür endüstrilerinin, kadınlarımızı kendilerini metalaştıran küresel rüzgarların velhasıl varlığımızın teminatı olan her bir toplum parçamızı ayrı bir tuzağın içine çekmek isteyen kirli oyunun koçbaşıdır. Bize buna razı göstermediğimiz, buna teslim olmadığımız, buna yol vermediğimiz için düşmanlar. Biz LGBT'ci değiliz, biz LGBT'ye karşıyız. CHP LGBT'ci. İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. O masanın etrafında olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'ye karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz. Biz, güçlü aile güçlü millet demektir, böyle bugünlere geldik. Eğer siyasetimizi, güvenliğimizi, ekonomimizi beşeri kaynaklarımızı bu oyunu kuranların emrine verseydik emin olun şimdi hepsinin alkışını alırdık. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bize Allah yeter. Bize milletimizin sevgisi, desteği yeter."

"Ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımızı anlatmakla bitiremiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet liderlerinin iç ve dış politikaya yönelik açıklamalarının yer aldığı görüntüler izlettirildi.

Muhalefetin durumunun ortada olduğunu, uğraşıp didinerek 40 günde ancak elleriyle kalp yapmayı öğrendiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz ise bırakınız 21 yılı, sadece son 40 günde ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımızı anlatmakla bitiremiyoruz. Karadeniz gazını mı sayalım... Evlerinize gelen doğal gaz faturalarının altındaki notu gördünüz değil mi? Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Londra'daki tefecilerden gelmiyor, Karadeniz'in doğal gazı bu. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Daha doğal gaz sevincinin heyecanını yaşamadan Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayan bu haber sadece bir sahadaki keşiftir."

"Bu başarı, daha büyük projeler ve çalışmalar için hepimize güç verdi"

Erdoğan, savunma sanayisinde TCG Anadolu gemisi ile Kaan, Hürkuş, Kızılelma, Akıncı, ANKA-3, ATAK-2, Gökbey ve Altay gibi projelerde gelinen seviyenin gururunu hep birlikte yaşadıklarını anlattı.

Son dönemde maruz kalınan en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerin inşasına hızla devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla yetinmedik, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Yerli ve milli otomobilimiz Togg artık yollarda. Her ne kadar birileri değersizleştirmeye çalışsa da bu başarı, daha büyük projeler ve çalışmalar için hepimize güç verdi. Daha metroları, şehir hastanelerini, köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, diğer alanlardaki sayısız eseri, hizmeti, yatırımı saymıyorum."

Yeni Zigana Tüneli'nin açılışını dün yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"14,5 kilometre gidiş, 14,5 kilometre geliş. Bay bay Kemal, yolun uğrarsa o güzellikleri bir gör. Hepinizin zaten gayet iyi bildiğinden emin olduğum, sadece bu başlıklar dahi bizimle karşımızdakilerin farkını göstermeye yeter de artar. Giresunlu uşaklar sandıkta ne yapacağını bilir ama bu yetmez. Her birinizin en az bir kişiye bu doğruları anlatıp sandıkta bizim için oy kullanmasını sağlamanız gerekiyor. Ben sizlere güveniyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonundaki "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini mitinge katılanlar da tekrarladı.

(Bitti)