Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Giresun mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Giresun Valiliği yanındaki İnönü Caddesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Giresun'un şimdiden kararını verdiğini, 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana yapacağını vurguladı.

Giresun'un 21 yıl öncesine dikkati çeken ve geçen sürede yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan çık, ta Hopa'ya kadar böyle bir yol yoktu. Şimdi benim yaşıtlarıma soruyorum. Siz Armelit Dağı'nı iyi bilirsiniz değil mi? O burunlu otobüslerle Armelit Dağı'ndan nasıl çıkar, nasıl inerdik? Virajlar… Ben çocuğum, bakardım camdan aşağı 'Nereden gideceğiz, bu araba, bu virajı alabilecek mi?' Elhamdülillah biz, bu Armelit'i filan hepsini aştık, şu anda sadece 12 tane burada geçitler, tüneller var. Şimdi o tünellerden geçerken bir başka güzellik var. Bütün o dağların yeşilliklerini izliyorsun, icabında arabayı kenara çekiyorsun, orada çayını da içiyorsun ve yola devam ediyorsun. Bunları AK Parti'yle yaşamadık mı?"

AK Parti iktidarları döneminde yapılanların anlatmayla bitmeyeceğini belirten Erdoğan, eksiklerin de gelecek dönemde aşılacağını vurguladı.

Erdoğan, "Bütün bu sıkıntılar evelallah aşılacaktır. Ama bunu da biz aşarız. Çarşıda, pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye, ardından geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek." diye konuştu.

"Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz"

Alanı dolduran kadınların sevgi gösterileri üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Her zaman bir sözüm var. 'Kale içeriden fethedilir.' Kalenin içerisinde kimler var? Kadınlar. Bu işi kadınlar bitirecek. Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları yüksek oranlı artışlara da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. Bu ülkenin asırlara sari altyapı eksiklerini biz tamamlamadık mı? Biz tamamladık. Sadece şu Giresun-Ordu Havalimanı, benim Giresunlu kardeşlerime de Ordulu kardeşlerime de yeter mi? Nereden nerelere geldik?

Bu ülkenin, eğitimden sağlığa her alanda hizmet standartlarını en yükseğe biz çıkardık mı? Çıkardık. Bu ülkenin asırlara sari, sanayi ve teknoloji eksiklerini biz telafi ettik mi? Bu ülkenin nice kuşaklarının özlemle beklediği hak ve özgürlük taleplerini biz karşıladık mı? Bu özlemin en somut örneği olan Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık mı? Hamdolsun, biz açtık. Bu ülkenin, küresel yönetim sisteminin güçlü ve etkin bir üyesi haline gelmesini biz sağladık mı?"

Amerika'da, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında, 32 katlı yeni bir Türkevi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Oralarda Türkiye'nin dışında, Türkevi gibi bir misafirhane, bir konsolosluk yok, sadece bizim var. Ekonomide de milli geliri üç katına biz yükselttik mi? Yükselttik." dedi.

"Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz"

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde 21 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları eserler ve yaptıkları hizmetleri anlatan bir video da izletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde Giresun'a uğradığını ve mitinge kaç kişinin katıldığını soran Erdoğan, "Asıl dersi ne zaman vereceğiz? 14 Mayıs'ta. İşte tüm bunları başarmış bir yönetim olarak, Allah'ın izniyle mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım." diye konuştu.

"Bizim davamız, ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma davasıdır"

İYİ Partili, Saadet Partili vatandaşlara da seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal'in sizi, partinizi, genel başkanınızı, inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz? CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi, gerçekten Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için diyoruz ki, bizim davamız, ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Dolayısıyla 85 milyonun her birinin bu dava içinde, bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunlulara sorduğu "14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına da olumlu yanıt alarak, "Allah sizlerden razı olsun. Maşallahınız var. Karadeniz'in uşaklarına da bu yakışır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)