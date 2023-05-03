Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Fabrikası bile yok' dedikleri ilk yerli ve milli aracımız TOGG'un dağıtımına başladık. Kalorifer peteğine benzettikleri milli savaş uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. 'Bunlar maket' iftirası attıkları AKINCI ve ANKA-3'ü havalandırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Ulaştırmada göreve geldiklerinde 20 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 190 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, İkizdere-İspir Yolundaki Ovit Tünelini, İyidere-İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünellerini, Salarha Tüneli'ni tamamlayıp hizmete sunduklarını söyledi.

Dünyaya örnek olan, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanını denizin üzerinde yapıp hizmete aldıklarını aktaran Erdoğan, havalimanının yolcu sayısının geçen yıl 524 bini geçtiğini bildirdi.

İyidere Lojistik Limanını 2025'te tamamlayacaklarını, Pazar, Çayeli ve Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptıklarını, tarım ve ormanda Rize'ye 3 ı·çme suyu tesisi, 74 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral tesisi inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, taşkın koruma tesisleriyle 151 yerleşim yeri ile 17 bin dekar araziyi korumaya aldıklarını anlattı.

Erdoğan, Rize'ye toplam 8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini, sanayide kente bir organize sanayi bölgesi ile Teknokent kazandırdıklarını ifade etti.

Enerjide, Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye, Salarha'ya doğal gaz arzını sağladıklarını, önümüzdeki dönemde İkizdere ve Muradiye'ye de doğal gaz getirileceğini belirterek, Rize hak ettiği yere ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusursuz olmak, hatadan münezzeh olmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu beşerdir, elbette eksiği, noksanı, kusuru olur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yılda yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı? Rize şahittir, 85 milyonun hepsi şahittir. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri sizler de görüyorsunuz." dedi.

Türkiye Yüzyılı için çok daha büyük hedefler belirlediklerini belirten Erdoğan, "Ne dediler? 'Bunlar maket.' Neye dediler bunu? TOGG'a, TCG Anadolu'ya dediler." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin yapacağı yatırımlara ilişkin meydandaki ekranlardan izletilen video gösteriminin ardından Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, Rize'nin de desteğiyle inşallah tüm bunları hayata geçireceğiz. Gerçi, yaptığımız her şeye bir kulp takanlar, bunlara da atmadık çamur bırakmayacaktır. Hatırlarsanız 'Fabrikası bile yok' dedikleri ilk yerli ve milli aracımız TOGG'un dağıtımına başladık. Kalorifer peteğine benzettikleri milli savaş uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. 'Bunlar maket' iftirası attıkları AKINCI ve ANKA-3'ü havalandırdık. 'Katarlılara sattılar' yalanını söyledikleri Arifiye'deki fabrikada yeni nesil Fırtına Obüslerini ve Altay Tankımızı ürettik, ordumuza teslim ettik. 'Ortada gaz-maz yok' dedikleri Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik mi? Şimdi ücretsiz olarak doğal gazın dağıtımı başladı mı? Bir yıl boyu doğal gazın ücretsiz olarak benim vatandaşıma dağıtımı devam edecek. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk."

"Gençlerimiz hayata inşallah daha güçlü başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaynağı ülkenin doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını, buradan aile ve gençliğe kredi vereceklerini hatırlattı.

Bu bankanın, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili çalışmaların finansmanını karşılayacağını anlatan Erdoğan, "Ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek, kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Rizeli gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece gençlerin hayata daha güçlü başlayacağını ifade ederek, "Öyle Bay Bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz. Son 21 yıldır Türkiye'yi, nasıl kendi kaynaklarımızı harekete geçirerek kalkındırdıysak, inşallah gelecekte de aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı.

-"Bizim çıraklardı..."

Türkiye'yi bir daha muhannete muhtaç etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bu altılı masanın etrafında olanlardan iki tanesi benim yanımdaydı, yani bizim çıraklardı. Bunlardan bir tanesi 'ekonomiyi çok iyi bilirim' dedi. Davos'ta IMF'nin başkanıyla görüşme yapıyoruz. IMF'nin başkanı dedim ki sen taksitlerini alıyor musun? Alıyorum dedi. IMF'yi idare edebilirsin ama Türkiye'yi idare edemezsin, Türkiye'yi ben idare ederim. O zaman başbakanım. Sene 2013, 2013'te biz IMF ile ilişkileri kestik. Bütün ödemeleri bitirdik, o zaman borç 23 milyar dolardı ve IMF ile olan bu ilişiği kestik o günden sonra IMF ile bizim ilişiğimiz kalmadı. CHP ne yaptı? Adamını gönderdi otele, aynı şekilde İYİ Parti o da otele gönderdi. Onlar IMF ile görüşmeler yapıyorlar bize de güya nasihatte bulunuyorlar. Neymiş IMF'den borç alalım. Bizim öyle bir derdimiz yok, bitti o iş. Bizim artık IMF'den alacak herhangi bir paraya ihtiyacımız yok. O zaman Merkez Bankasındaki döviz rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 122 milyar dolar. Nereden nereye."

"Siyasi görüş için değil vatan için buradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını, sadece Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerinin seçilmeyeceğini aynı zamanda Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle işbirliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. ya büyük ve güçlü Türkiye diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir ülkede yaşayacağız. Tavrımızı inşallah çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Siyasi görüş için değil vatan için buradayız. Adamların bir defa bayrağı yok, vatanı yok, ezanı yok. Kandildekiler vatansız, imansız, ezansız, Kuran'sız."

Alandakilere sorduğu, "Bunlarla beraber yürüyenler kimler? CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer yavrucuklar. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz?" sorusuna "Evet" karşılığını alan Erdoğan, alandakilerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Erdoğan, konuşmasının ardından kürsüde, "Duyanlara duymayanlara" adlı şarkıya eşlik etti. "Biz Rize'yi çok seviyoruz. Bir Rizeli olarak yolun başından itibaren bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi 3'te 3 yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz?" sorularına "evet" karşılığını alan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ama durmuyoruz. Durmak yok." dedi.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otobüsten, kendisini bekleyenleri selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Miting alanına, "Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış yere basmaz. Öz evladı varken başka adres aramaz", "Altı masa yedi tabak, birine çatal birine bıçak. Terörün işine tutayiler çanak, bu işi bozacak Rizeli uşak", "Dağa baktım tünel yaptınız, göğe baktık havaalanı yaptınız. Nereye baksak imzanızı attınız. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi ki varsınız", "Heykel siyaseti değil, eser siyaseti", "Liderimiz, evinize hoş geldiniz." pankartları asıldı.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Erdoğan, platformdan Rizelileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Rize milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman da katıldı.

(Bitti)