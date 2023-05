Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Rizeli hemşehrilerinin kendilerine güvendiğini, itimat ettiğini ve inandığını; kendilerinin de Rizeliler için aşkla çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, "Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, ona leke sürdürmeden, size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına, gecemizi gündüzümüze kattık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset yolculuğuna çıktıkları günden beri hep "eser ve hizmet siyaseti" dediklerini, 40 yıldır "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" dediklerini kaydetti.

Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde "hayal tüccarlığı" yapmadıklarını, yalana bulaşmadıklarını, millete asla yapmayacakları bir şeyi söylemediklerinin altını çizen Erdoğan, "Dürüst olduk, samimi olduk, Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk." dedi.

Bu ülkenin, geçmişte "iki anahtar" vaat edip, sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördüğüne işaret eden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke, her seçim öncesinde 'bol keseden boş vaat' dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke, siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz, 2002'de göreve geldiğimizde, Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzıendam ettiklerini görüyoruz.

Seçim sandığı yaklaştıkça birileri 'vaat bohçaları'nı yeniden açtı. Bakıyorsunuz, önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. 'Parlamenter sistem' diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar."

Erdoğan, birinin "ak" dediğine diğerinin "kara" dediğini ve birinin "yapacağız" dediğine diğerinin "kesinlikle olmaz" dediğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Bay bay Kemal çıktı, Londra'daki tefecilerden güya '300 milyar dolar ayarladım.' dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir süre de gelmeyeceğini açıkladı. Mahalli idareler seçimlerinde millete bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır. Sonra bir de utanmadan çıktılar; 'Biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik.' dediler."

Erdoğan, izlettiği bir videonun ardından, "Yüzyıllık cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz?" diye sordu ve "14 Mayıs'ta gereken cevabın verilmesini" istedi.

Erdoğan, "Bunların her işi yalan, dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi, neler söylüyor neler." ifadesini kullandı.

"Yaş çay alım fiyatını kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz"

Koalisyon ortaklarının Rize'de toplaştığını, çay konusunda yine atıp tuttuklarını ama unuttukları bir şey olduğunu ifade eden Erdoğan, "Benim Rizeli kardeşim, bay bay Kemal'in ve avenesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim, adı 'yalancı çoban'a çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez." diye konuştu.

Kendilerinin Rize ve çay üreticileri için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Rızkını çaydan kazanan hemşehrilerimi hep en güçlü şekilde destekledik. Şimdi sizlerle bu yılki yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum."

