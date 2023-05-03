Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Alandaki kalabalığın 14 Mayıs'ın müjdesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşehrilerim, kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mı? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız." diye seslendi.

Rizelilerle, 21 yılda 15 seçim zaferine imza attıklarını, Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içerisinden güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Havalimanından yollara, köprülerden tünellere nice yatırımı ülkemize yine son 21 yılda beraberce kazandırdık. Az önce havalimanımıza indik, elhamdülillah. Rize-Artvin Havalimanı'nın o güzelliği Rize'ye ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Ben Rize'nin uşağıyım, bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a değil, Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik."

"Özetin özeti tüm bu eserler, bizim 21 yıllık karnemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların videosunu izleterek, "Özetin özeti tüm bu eserler, bizim 21 yıllık karnemizdir. Şimdi sormak lazım, bay bay Kemal, sen ne yaptın, bir söyle? Senin referansın var mı, ne yaptın?" dedi.

Alandaki, "Altı masa yedi tabak, birine çatal birine bıçak. Terörün işine tutayiler çanak, bu işi bozacak Rizeli uşak." pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar, bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneğidir. Bunlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin birer işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak, şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı, bunun adı, şahlanış dönemidir. 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün."

Alandakilere sorduğu, "14 Mayıs'ta 'durmak yol yola devam' diyor muyuz, 'doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz, 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyor muyuz, Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye de ancak böyle bir duruş yakışacağını söyledi.

(Sürecek)